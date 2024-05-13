Hofburg er et lille univers inde i byen – med imperiale palæer, skjulte gårde, spændende museer og mange historiske hemmeligheder.

I århundreder var Wiens Hofburg hjertet i et verdensrige, præget af habsburgernes pragt og magt. Historien begynder i det 13. århundrede, da babenbergerne opførte det første borganlæg. I 1275 lod kong Ottokar II af Böhmen befæstningen udbygge, som senere under Rudolf I for første gang blev omtalt som "Hofburg". Fra de middelalderlige begyndelser til de prægtige udvidelser i det 18. og 19. århundrede udviklede Hofburg sig til en arkitektonisk juvel, der forener gotik, renæssance, barok og historicisme.

Den Gamle Borg, Schweizerhof og den Leopoldinske Fløj var gennem århundrederne magtcentre, hvor der ikke blot blev skrevet historie, men også fremmet kunst og kultur. Under Franz Joseph I opførtes Neue Burg med udsigt til Heldenplatz – et monument over en for længst svunden epoke.

I dag er Hofburg et levende sted, der forbinder tradition og modernitet: regeringssæde for den østrigske forbundspræsident, museum og kulturelt mødested midt i Wien.

Og noget, som næsten ingen ved: Wiens Hofburg er verdens største slot!