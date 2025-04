Wiens gigantiske pariserhjul har fortryllet sine gæster i over 125 år. Nyd den uforglemmelige udsigt over Prater og byen Wien.

Wiens gigantiske pariserhjul er mere end bare en attraktion - det er et stykke levende historie. Det blev bygget i 1897 for at fejre kejser Franz Joseph I's 50-års jubilæum og har lige fra starten været et symbol på ingeniørkunstens genialitet. Den visionære teaterinstruktør Gabor Steiner udtænkte dette ikoniske vartegn, som har formet Wiens identitet lige siden. Det kombinerer en betagende udsigt med teknisk innovation og kejserlig elegance: Hjulet, som blev designet af de britiske ingeniører Walter Bassett-Basset og Harry Hitchins, var oprindeligt næsten 65 meter højt og havde 30 vogne.

Hjulets historie afspejler Wiens op- og nedture. Det blev alvorligt beskadiget under Anden Verdenskrig - det brændte næsten helt ned i 1944 og efterlod kun stålrammen intakt - men blev genopbygget i 1947 med 15 vogne og genvandt sin plads som byens mest berømte vartegn.

Historiske højdepunkter

I årenes løb har pariserhjulet oplevet nogle utrolige øjeblikke. I 1898 skabte Marie Kindl overskrifter ved at hænge ud af en vogn for at protestere mod sociale uretfærdigheder i Wien. I 1914 filmede Madame Solange d'Atalide en scene, hvor hun red på en hest på taget af en vogn - en fuld rotation af vovemod, som stadig forbløffer i dag. I 2002 åbnede "Panorama Museum" med otte originale vogne, der viser Praters rige historie og tilbyder de besøgende en rejse gennem tiden. I 2022 tog en åben glasplatform oplevelsen til nye højder og gav en endnu mere spektakulær udsigt over byen.

Hjulet står i den livlige forlystelsespark "Wurstelprater", et yndet wiener-hangoutsted, der summer af energi, og hvor alting suser rundt.

Takket være Gabor Steiners vision fortsætter Wiens kæmpepariserhjul med at blande historie med moderne innovation. Det er et sted, hvor Wiens charme, arv og ånd kommer til live på den mest magiske måde.