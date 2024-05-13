Den wienske snekugle
Den verdensberømte souvenir fra den originale wienske snekuglefabrik
Ryst den en gang - og beundr det magiske snefald, der forsigtigt drysser ned over de smukke motiver. En herlig gimmick og en verdensberømt souvenir. Hvem kender dem ikke - de verdensberømte "snekugler" af glas (og ikke plastik!)? Men meget få mennesker ved, at den herlige souvenir kommer fra Østrig, nærmere bestemt fra Wien. Her fremstilles snekuglerne af familien Perzy på den oprindelige snekuglefabrik i Wien. Og fordi hver eneste snekugle stadig laves i hånden i dag, er hver enkelt helt unik.
Den "tilfældige" charmerende opfindelse fra Wien
Erwin Perzy III er stolt af, at hans snekugler nu bliver kopieret millioner af gange over hele verden. Den allerførste snekugle blev opfundet af hans bedstefar, og derfor kaldes Perzys værksted for "Original Viennese Snow Globe Manufactory". Og det har det været siden 1905.
Dengang var Erwin Perzy I faktisk i gang med at lave en lampe til operationsstuer, hvor han fyldte glaskugler med vand og belyste dem med en pære. For at gøre lyset mere reflekterende tilføjede han først glasspåner og derefter semulje. Når det hvirvlede rundt i vandet, lignede det drivende sne. Driftslampen blev aldrig realiseret, men i stedet blev en genial forretningsidé født.
Vidste du, at ..
... snekugler har eksisteret i mere end 120 år?
Der er stor begejstring, især i Japan og USA. To markeder, som Erwin Perzy II åbnede i årene efter Anden Verdenskrig.
... snekuglen nåede hele vejen til Hollywood?
I 1940'erne integrerede Orson Welles snekuglen i filmen "Citizen Kane".
... der er hundredvis af motiver at se i manufakturmuseet?
Bygninger, mad, dyr, snemænd og selvfølgelig engle, julemænd og juletræer. Også guidede ture er tilgængelige.
... "sne" står for renselse, stilhed og fred?
Sne udløser også nostalgiske minder fra barndommen.
... er "sneen" i snekuglen en hemmelighed?
Sneen er for længst holdt op med at bestå af gryn. Erwin Perzy III vil ikke afsløre, hvad den er lavet af i dag - en forretningshemmelighed!
... snekuglen indeholder wienerkildevand?
Wiens kildevand kommer fra bjergene. Og figurerne kommer nu fra 3D-printeren, motiverne er tilpasset moderne tider.
De 5 foretrukne snekugler i Wien
Til alle, der elsker sne og jul
Hvorfor er traditioner og skikke bæredygtige?
Dyrkelse af skikke og traditioner i Østrig er tæt forbundet med bæredygtighed. Traditioner som kvægdrift, traditionelle festivaler og regionalt kunsthåndværk viser en dyb respekt for naturen og ressourcerne. Disse skikke fremmer forståelsen og værdsættelsen af den lokale flora og fauna samt miljøbevidstheden.
Skikke og traditioner styrker også den sociale bæredygtighed: traditionelle festivaler som rejsning af majstangen, påskefejring eller juleskikke styrker fællesskabsfølelsen og en fælles forpligtelse til at passe på regionen. Også immateriel kulturarv hædrer også traditionelle ritualer, skikke og håndværk, som går i arv fra generation til generation. Gæster, der oplever sådanne traditioner, fordyber sig i østrigsk kultur - og det styrker igen den lokale identitet.