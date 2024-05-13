Den "tilfældige" charmerende opfindelse fra Wien

Erwin Perzy III er stolt af, at hans snekugler nu bliver kopieret millioner af gange over hele verden. Den allerførste snekugle blev opfundet af hans bedstefar, og derfor kaldes Perzys værksted for "Original Viennese Snow Globe Manufactory". Og det har det været siden 1905.

Dengang var Erwin Perzy I faktisk i gang med at lave en lampe til operationsstuer, hvor han fyldte glaskugler med vand og belyste dem med en pære. For at gøre lyset mere reflekterende tilføjede han først glasspåner og derefter semulje. Når det hvirvlede rundt i vandet, lignede det drivende sne. Driftslampen blev aldrig realiseret, men i stedet blev en genial forretningsidé født.