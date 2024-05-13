Cerveza de Austria
Un país cervecero con rica tradición e innovadoras cervecerías
Austria ofrece condiciones ideales para la elaboración de cerveza. Muchas cervecerías abren sus puertas con visitas guiadas, catas y jornadas cerveceras. Una experiencia social imperdible: visitar un biergarten en alguna capital regional.
Cerveza artesanal de calidad
El agua excepcionalmente pura y suave de esta región la convierte en ideal para la elaboración de cerveza. Además, el Mühlviertel destaca por su lúpulo de alta calidad: en ningún otro lugar de Austria se cultiva tanto.
Una especialidad de la cervecería Hofstetten es el Granitbock, una cerveza tipo bock fermentada en cubas de granito de 120 años. Antes, piedras de granito se calientan al rojo vivo sobre fuego abierto y se sumergen en la cerveza para caramelizar los azúcares: ¡todo un espectáculo! Como el arte cervecero sigue siendo en gran parte manual, el contenido de azúcar se controla a mano durante el proceso.
¿El resultado? Notas tostadas de caramelo, aromas de chocolate amargo y frutos del bosque: un auténtico placer para los sentidos.
Auténtico arte cervecero de Austria
Stiegl Brauerei
La Stiegl-Brauwelt ofrece visitas guiadas fascinantes y revela a los visitantes los secretos de la elaboración de la cerveza.
Ottakringer Brauerei
La “Ottakringer” es probablemente la cerveza más conocida de Viena. En su cervecería creativa interna, Brauwerk, también se elaboran delicias de temporada.
Brauerei Gols
Las especialidades de esta cervecería se enriquecen con ingredientes selectos como castañas, espelta, hierbas, frutas o especias.
Brauerei Murau
Aire puro, agua cristalina, lúpulo y malta: estos son desde hace más de 500 años los ingredientes de una cerveza excelente.
Brauerei Schloss Eggenberg
Con gran dedicación artesanal y desde hace 200 años, esta empresa familiar elabora deliciosa cerveza con ingredientes locales en el Castillo de Eggenberg.
Brauerei Hirt
En terrenos agrícolas propios y en colaboración con agricultores regionales se cultiva cebada ecológica, base de sus dos cervezas orgánicas.
Zillertal Brauerei
Desde 1500, la cervecería más antigua del Tirol produce cervezas con carácter, agua de montaña y productos regionales.
Descubrid experiencias únicas de cultura cervecera
Freistädter Biererlebnis
Bierliebhaber:innen aufgepasst! In der Braucommune Freistadt könnt ihr euer Bierwissen vertiefen und selbst brauen – unter Anleitung von Profis. Prost auf euer Erlebnis!
Weitra Bräu Bierwerkstatt
En el Museo de la Cerveza en Weitra descubriréis todo sobre el mundo cervecero y sabréis qué “tipo de cerveza” sois.
Puntigamer Erlebnistour
Ya sea tour, cata o paseo por la ciudad, aquí todo gira en torno a la cerveza. ¡Consulta las fechas y participa!
Stiegl-Brauwelt
En el Museo Stiegl descubriréis en 5.000 m² la historia de la cervecería con piezas históricas y tecnología moderna
Murauer Bier Apotheke
La Murauer Bier Apotheke es tienda y punto de encuentro: ofrece cerveza, cosmética, delicias y productos artesanales.
Zillertal Bier BrauKunstHaus
Descubrid el mundo de Zillertal Bier en el BrauKunstHaus: 5.000 m² de naturaleza, elaboración y cultura, con tour multimedia y cata como punto culminante.
Zwettler Bier Brauerlebnis
La experiencia va desde la visita a la cervecería —del caldero a la embotelladora— hasta el “Dämmerschoppen” de los viernes por la tarde con degustación de cerveza.
Biergärten en las capitales regionales
Stöckl im Park en Viena
En el amplio jardín del Castillo Belvedere, antigua residencia de verano principesca, se disfrutan especialidades cerveceras propias en el Gasthaus Stöckl.
Grünspan en Viena
En el distrito cervecero 16 de Viena, Ottakring, donde se encuentra la cervecería Ottakringer, el acogedor biergarten encanta con excelente cocina de taberna
Biergärten en Salzburgo
Los biergärten de Salzburgo son variados: grandes o pequeños, escondidos o céntricos. Pero todos comparten algo: el ambiente encantador del casco antiguo.
Biergärten en Linz
Con vistas al Danubio, en el casco antiguo o bajo árboles centenarios. Ya sea tradicional o moderno, en todos se disfruta cerveza recién tirada y delicias regionales.
Biergärten en Graz
Disfrutad de una cerveza fresca con especialidades de Estiria en el Schlossberg, sobre los tejados de Graz, o en un acogedor biergarten del casco antiguo.
Hoteles cerveceros
Bier Boutique Hotel Loncium
El Bier Hotel, con su propia cervecería artesanal, está firmemente arraigado en la escena cervecera, ha recibido numerosos premios y cuenta con certificación ecológica.
Bergergut
En el Bergergut, la cerveza es tradición: cerca del hotel, se puede degustar, comprar o elaborar cerveza con el maestro cervecero.
El cierre del año cervecero es el Brausilvester – siempre el 30 de septiembre, Día de la Cerveza Austríaca
Austria, país cervecero
Durante el proceso de elaboración, el lúpulo cumple múltiples funciones: define el perfil aromático de la cerveza, aporta firmeza a la espuma y actúa como conservante, algo especialmente importante en el pasado. Cervezas como la famosa India Pale Ale se elaboraban con mayor cantidad de lúpulo para aumentar su durabilidad durante largos trayectos.
Existen cientos de variedades de lúpulo en todo el mundo. Mientras las tradicionales (lúpulos amargos) aportan el sabor característico y ligeramente amargo, en los últimos años ha crecido el interés por aromas más complejos y diversos.
Si una cerveza, por ejemplo, sabe a maracuyá, eso no suele deberse a la fruta, sino a una cuidada selección y combinación de variedades específicas de lúpulo.