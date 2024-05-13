Cerveza de Austria

Los cerveceros del Mühlviertel

El agua excepcionalmente pura y suave de esta región la convierte en ideal para la elaboración de cerveza. Además, el Mühlviertel destaca por su lúpulo de alta calidad: en ningún otro lugar de Austria se cultiva tanto.

Una especialidad de la cervecería Hofstetten es el Granitbock, una cerveza tipo bock fermentada en cubas de granito de 120 años. Antes, piedras de granito se calientan al rojo vivo sobre fuego abierto y se sumergen en la cerveza para caramelizar los azúcares: ¡todo un espectáculo! Como el arte cervecero sigue siendo en gran parte manual, el contenido de azúcar se controla a mano durante el proceso.

¿El resultado? Notas tostadas de caramelo, aromas de chocolate amargo y frutos del bosque: un auténtico placer para los sentidos.