Cerveza de Austria
Un país cervecero con rica tradición e innovadoras cervecerías

Agua de excelente calidad brota de manantiales, el grano y el lúpulo prosperan, y maestros cerveceros creativos combinan el arte tradicional con ideas frescas.

Austria ofrece condiciones ideales para la elaboración de cerveza. Muchas cervecerías abren sus puertas con visitas guiadas, catas y jornadas cerveceras. Una experiencia social imperdible: visitar un biergarten en alguna capital regional.

Cerveza artesanal de calidad

Los cerveceros del Mühlviertel

El agua excepcionalmente pura y suave de esta región la convierte en ideal para la elaboración de cerveza. Además, el Mühlviertel destaca por su lúpulo de alta calidad: en ningún otro lugar de Austria se cultiva tanto.

Una especialidad de la cervecería Hofstetten es el Granitbock, una cerveza tipo bock fermentada en cubas de granito de 120 años. Antes, piedras de granito se calientan al rojo vivo sobre fuego abierto y se sumergen en la cerveza para caramelizar los azúcares: ¡todo un espectáculo! Como el arte cervecero sigue siendo en gran parte manual, el contenido de azúcar se controla a mano durante el proceso.

¿El resultado? Notas tostadas de caramelo, aromas de chocolate amargo y frutos del bosque: un auténtico placer para los sentidos.

Landbrauhaus HofstettenPrivatbrauereien Österreichs

Auténtico arte cervecero de Austria

¡Bienvenidos al mundo de las cervecerías privadas de Austria! Aquí la tradición cervecera se cultiva desde hace generaciones. Descubrid la diversidad, el carácter y el sabor inconfundible de nuestras cervezas.

Stiegl Brauerei

La Stiegl-Brauwelt ofrece visitas guiadas fascinantes y revela a los visitantes los secretos de la elaboración de la cerveza. Preguntar a ChatGPT

Stiegl Bier

Ottakringer Brauerei

La “Ottakringer” es probablemente la cerveza más conocida de Viena. En su cervecería creativa interna, Brauwerk, también se elaboran delicias de temporada.

Ottakringer Bier

Brauerei Gols

Las especialidades de esta cervecería se enriquecen con ingredientes selectos como castañas, espelta, hierbas, frutas o especias.

Golser Bier

Brauerei Murau

Aire puro, agua cristalina, lúpulo y malta: estos son desde hace más de 500 años los ingredientes de una cerveza excelente.

Murauer Bier

Brauerei Schloss Eggenberg

Con gran dedicación artesanal y desde hace 200 años, esta empresa familiar elabora deliciosa cerveza con ingredientes locales en el Castillo de Eggenberg.

Schloss Eggenberger Bier

Brauerei Hirt

En terrenos agrícolas propios y en colaboración con agricultores regionales se cultiva cebada ecológica, base de sus dos cervezas orgánicas.

Hirter Bier

Zillertal Brauerei

Desde 1500, la cervecería más antigua del Tirol produce cervezas con carácter, agua de montaña y productos regionales. Preguntar a ChatGPT

Zillertal Bier

Brauerei Schrems

El agua suave y rica en cal del macizo del Waldviertel contribuye a la alta calidad de la cerveza.

Schremser Bier

Descubrid experiencias únicas de cultura cervecera

Ya sea elaborando, degustando o simplemente disfrutando, las experiencias cerveceras ofrecen una mirada fascinante al mundo de las cervecerías. Dejaos guiar por maestros cerveceros en el arte de la elaboración o probad cervezas artesanales especiales en catas.

Freistädter Biererlebnis

Bierliebhaber:innen aufgepasst! In der Braucommune Freistadt könnt ihr euer Bierwissen vertiefen und selbst brauen – unter Anleitung von Profis. Prost auf euer Erlebnis!

Erlebniswelt Braucommune

Weitra Bräu Bierwerkstatt

En el Museo de la Cerveza en Weitra descubriréis todo sobre el mundo cervecero y sabréis qué “tipo de cerveza” sois.

Weitra Bräu Bierwerkstatt

Puntigamer Erlebnistour

Ya sea tour, cata o paseo por la ciudad, aquí todo gira en torno a la cerveza. ¡Consulta las fechas y participa!

Puntigamer Erlebnisveranstaltungen

Stiegl-Brauwelt

En el Museo Stiegl descubriréis en 5.000 m² la historia de la cervecería con piezas históricas y tecnología moderna

Das Stiegl-Museum

Murauer Bier Apotheke

La Murauer Bier Apotheke es tienda y punto de encuentro: ofrece cerveza, cosmética, delicias y productos artesanales.

Bier Apotheke

Zillertal Bier BrauKunstHaus

Descubrid el mundo de Zillertal Bier en el BrauKunstHaus: 5.000 m² de naturaleza, elaboración y cultura, con tour multimedia y cata como punto culminante.

Attraktionen BrauKunstHaus

Zwettler Bier Brauerlebnis

La experiencia va desde la visita a la cervecería —del caldero a la embotelladora— hasta el “Dämmerschoppen” de los viernes por la tarde con degustación de cerveza.

Zwettler Brauerlebnisse

Innviertler Bierpicknick

¡Preparad vuestra cesta de picnic! Dentro: cerveza Pfesch y merienda orgánica. Primero, explorar el jardín de lúpulo; luego, relajarse junto al estanque Pfendhuber.

Innviertler Bierpicknick

Biergärten en las capitales regionales

Tomar una cerveza bien fría al aire libre: ya sea en un jardín sombreado en Viena, con vistas a las montañas en Innsbruck o junto al Danubio en Linz. También se ofrecen especialidades regionales y un ambiente animado. ¡Salud!

Stöckl im Park en Viena

En el amplio jardín del Castillo Belvedere, antigua residencia de verano principesca, se disfrutan especialidades cerveceras propias en el Gasthaus Stöckl.

Stöckl im Park

Grünspan en Viena

En el distrito cervecero 16 de Viena, Ottakring, donde se encuentra la cervecería Ottakringer, el acogedor biergarten encanta con excelente cocina de taberna

Grünspan

Biergärten en Salzburgo

Los biergärten de Salzburgo son variados: grandes o pequeños, escondidos o céntricos. Pero todos comparten algo: el ambiente encantador del casco antiguo.

Biergärten en Salzburgo

Biergärten en Linz

Con vistas al Danubio, en el casco antiguo o bajo árboles centenarios. Ya sea tradicional o moderno, en todos se disfruta cerveza recién tirada y delicias regionales.

Biergärten en Linz

Biergärten en Graz

Disfrutad de una cerveza fresca con especialidades de Estiria en el Schlossberg, sobre los tejados de Graz, o en un acogedor biergarten del casco antiguo.

Biergärten en Graz

Biergärten en el Stiftskeller de Innsbruck

El amplio jardín en Franziskanerplatz y el pequeño en Stiftgasse son puntos de encuentro populares tanto para visitantes como para locales.

Biergärten en el Stiftskeller

Hoteles cerveceros

Dormir donde el lúpulo y la malta están en casa. Seminarios cerveceros, bienestar con cerveza y cocina regional os esperan en torno al mundo cervecero.

Bier Boutique Hotel Loncium

El Bier Hotel, con su propia cervecería artesanal, está firmemente arraigado en la escena cervecera, ha recibido numerosos premios y cuenta con certificación ecológica.

Bier Boutique Hotel Loncium

Bergergut

En el Bergergut, la cerveza es tradición: cerca del hotel, se puede degustar, comprar o elaborar cerveza con el maestro cervecero. Preguntar a ChatGPT

Bergergut

Hotel Klosterbräu

Cerveza artesanal de la casa, 5 variedades y un exclusivo champán de cerveza. Lo mejor: la fuente de cerveza gratis en el spa.

Klosterbräu Hausbrauerei

El cierre del año cervecero es el Brausilvester – siempre el 30 de septiembre, Día de la Cerveza Austríaca

Austria, país cervecero

Lúpulo: un verdadero todoterreno

Durante el proceso de elaboración, el lúpulo cumple múltiples funciones: define el perfil aromático de la cerveza, aporta firmeza a la espuma y actúa como conservante, algo especialmente importante en el pasado. Cervezas como la famosa India Pale Ale se elaboraban con mayor cantidad de lúpulo para aumentar su durabilidad durante largos trayectos.

Existen cientos de variedades de lúpulo en todo el mundo. Mientras las tradicionales (lúpulos amargos) aportan el sabor característico y ligeramente amargo, en los últimos años ha crecido el interés por aromas más complejos y diversos.

Si una cerveza, por ejemplo, sabe a maracuyá, eso no suele deberse a la fruta, sino a una cuidada selección y combinación de variedades específicas de lúpulo.

Regiones cerveceras de AustriaMapa cervecero

Preguntas y respuestas

  • Clásicos:

    • Märzen, la cerveza más consumida del país

    • Wiener Lager, de tono ámbar y sabor equilibrado

  • Especialidades destacadas:

    • Zwickl, una cerveza turbia, sin filtrar

    • Stout, con intenso aroma a malta tostada

    • Weizenbier, refrescante y afrutada

    • Bock, con mayor graduación alcohólica y dulzor maltoso

  • Cervezas craft:
    Cervezas artesanales innovadoras que incorporan lúpulos aromáticos y especias, ampliando el abanico de sabores.

Österreich hat eine lebendige Bierlandschaft mit bekannten Brauereien:

  • Marktführer ist Stiegl in Salzburg, berühmt für das Stiegl-Goldbräu.

  • Ottakringer aus Wien ist eine der traditionsreichsten Brauereien.

  • Gösser, Teil der Brau Union, ist für sein Märzen beliebt.

  • Egger in Niederösterreich und Zipfer in Oberösterreich zählen ebenso zu den großen Produzenten.

  • Murauer und Schloss Eggenberg sind regional bedeutend.

  • Trumer, Brauhaus Gusswerk oder Schremser gewinnen mit innovativen Bieren an Bedeutung.

Alta Austria es considerada un bastión cervecero con cervecerías como Zipfer, Eggenberg y muchas empresas más pequeñas.

En Salzburgo se encuentran cervecerías como Stiegl y Trumer, conocidas por su arte cervecero.

Estiria, especialmente alrededor de Leoben, es el hogar de Gösser.

Baja Austria ofrece una gran variedad con Egger, Zwettler y Schremser.

Viena apuesta por la urbanidad con Ottakringer y cervecerías artesanales innovadoras.

Las cervecerías tirolesas, como Zillertal Bier, Starkenberger o Bierol, apuestan por cervezas artesanas creativas con ingredientes regionales.

Las cervecerías de Carintia como Hirter apuestan por clásicos como el Hirter Privat Pils. Cervecerías pequeñas, como Shilling Bier o Loncium, ofrecen cervezas artesanas con notas especiales de lúpulo y malta.

En Vorarlberg, Mohrenbrauerei y Fohrenburger se cuentan entre las cervecerías más grandes de la región. Cervecerías más pequeñas como Brauhaus Rössle o Biermanufaktur Frastanz apuestan por cervezas artesanales elaboradas a mano con notas innovadoras de lúpulo.

Austria ofrece numerosos jardines cerveceros que invitan a quedarse.

Aquí algunas recomendaciones:

Jardines cerveceros en el casco antiguo de Salzburgo:
Augustiner Bräu, Pauli Stubn, Stadtalm y Stieglkeller

Jardines cerveceros en Viena:
Grünspan, Brandauer’s y Stöckl im Belvedere

Jardines cerveceros en Vorarlberg:
Rankweiler Hof, Gasthaus zur Eibe, Alpengasthof Bad Rothenbrunnen

Jardines cerveceros tiroleses:
Stiftskeller, Bierstindl, Fischerhäusl

Jardines cerveceros en Graz:
S’Biergartl, Gösserbräu, Brauhaus Puntigam

Jardines cerveceros en Carintia:
Hirter Braukeller, Villacher Brauhof, Lindenhof, Hofbräu zum Lindwurm

Jardines cerveceros en Linz:
Stieglbräu zum Klosterhof, Biergartl an der Donau, Zum Schiefen Apfelbaum

Esto también podría interesarles

Descubre lo mejor de Austria