Viajar de forma sostenible por Austria
Consejos para viajar sin coche, alojamientos sostenibles y Slow Travel
Introduction
Viajar de forma sostenible puede significar llegar en tren o autobús, alojarse en establecimientos con certificación medioambiental, disfrutar de unas vacaciones sin coche o apostar por el Slow Travel, una forma de viajar que invita a descubrir un destino con calma. Austria ofrece numerosas opciones para hacerlo posible: buenas conexiones en transporte público, alojamientos certificados y una amplia oferta de experiencias en la naturaleza y la cultura, desde parques nacionales y rutas de senderismo hasta museos y eventos accesibles.
Consejos e información para viajar de forma sostenible
Las principales certificaciones de Austria
Etiqueta Ecológica de Austria
Se concede a establecimientos que cumplen criterios de sostenibilidad en ámbitos como la energía, el agua, la movilidad y la gestión de recursos.
Etiqueta Ecológica de la UE
Distintivo ambiental europeo para hoteles y otros alojamientos que cumplen criterios de sostenibilidad en ámbitos como la energía, el agua y la gestión ambiental.
Green Key
Certificación internacional para alojamientos que cumplen criterios de sostenibilidad en ámbitos como la energía, el agua, la movilidad y la gestión del establecimiento.
BIO HOTELS®
BIO HOTELS®
Red de hoteles que cumplen estándares de sostenibilidad, con alimentos ecológicos certificados, cosmética natural y controles periódicos realizados por organismos independientes.
Etiqueta Ecológica de Austria para destinos
Se concede a destinos que cumplen criterios de sostenibilidad y tienen en cuenta aspectos ambientales, socioculturales y económicos a nivel regional.
Los paisajes protegidos de Austria
Los parques nacionales, reservas de la biosfera, parques naturales y espacios Natura 2000 forman parte de los paisajes protegidos que caracterizan Austria. Se extienden desde el valle del Thaya, al norte, pasando por lagos y humedales, hasta las regiones alpinas de alta montaña. Los seis parques nacionales albergan ecosistemas muy diversos, desde el Parque Nacional Hohe Tauern, el más grande del país, hasta el Parque Nacional Donau-Auen, al este de Viena.
Los centros de visitantes, las rutas guiadas por guardaparques, los senderos temáticos y los miradores permiten descubrir estos espacios naturales de una forma cercana. Además, ofrecen la oportunidad de conocer la fauna, la flora y las particularidades de cada región.
Vacaciones de invierno sostenibles
Muchas personas asocian unas vacaciones de invierno sostenibles con viajar en tren, alojarse en establecimientos con certificación ambiental o aprovechar opciones de movilidad sostenible en el destino. Según la región y las preferencias de cada viajero, existen diferentes formas de disfrutar del invierno de manera más responsable. Algunos ejemplos:
En Weissensee (Carintia), la mayor superficie de hielo natural preparada de Europa, las rutas de senderismo invernal y el acceso en tren y transporte público marcan la experiencia. En Montafon, la montaña Golm combina deportes de invierno con buenas conexiones de tren, autobús y opciones de movilidad en la región. La estación de esquí Riesneralm (Estiria) genera la electricidad de sus remontes con una central hidroeléctrica propia y ha sido reconocida en varias ocasiones por su modelo energético. En el Parque Natural de Kaunertal (Tirol), los autobuses de esquí gratuitos facilitan el acceso a las pistas sin necesidad de utilizar el coche.