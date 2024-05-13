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Viajar de forma sostenible por Austria
Consejos para viajar sin coche, alojamientos sostenibles y Slow Travel

Viajar de forma sostenible significa llegar sin coche, alojarse en establecimientos certificados y disfrutar de opciones accesibles. Austria ofrece muchas posibilidades.

Viajar de forma sostenible puede significar llegar en tren o autobús, alojarse en establecimientos con certificación medioambiental, disfrutar de unas vacaciones sin coche o apostar por el Slow Travel, una forma de viajar que invita a descubrir un destino con calma. Austria ofrece numerosas opciones para hacerlo posible: buenas conexiones en transporte público, alojamientos certificados y una amplia oferta de experiencias en la naturaleza y la cultura, desde parques nacionales y rutas de senderismo hasta museos y eventos accesibles.

Consejos e información para viajar de forma sostenible

Las principales certificaciones de Austria

Etiqueta Ecológica de Austria

Se concede a establecimientos que cumplen criterios de sostenibilidad en ámbitos como la energía, el agua, la movilidad y la gestión de recursos.

Etiqueta Ecológica de Austria

Etiqueta Ecológica de la UE

Distintivo ambiental europeo para hoteles y otros alojamientos que cumplen criterios de sostenibilidad en ámbitos como la energía, el agua y la gestión ambiental.

Etiqueta Ecológica de la UE

Green Key

Certificación internacional para alojamientos que cumplen criterios de sostenibilidad en ámbitos como la energía, el agua, la movilidad y la gestión del establecimiento.

Green Key

BIO HOTELS®

BIO HOTELS®
Red de hoteles que cumplen estándares de sostenibilidad, con alimentos ecológicos certificados, cosmética natural y controles periódicos realizados por organismos independientes.

BIO HOTELS

Etiqueta Ecológica de Austria para destinos

Se concede a destinos que cumplen criterios de sostenibilidad y tienen en cuenta aspectos ambientales, socioculturales y económicos a nivel regional.

Etiqueta Ecológica para destinos
Espacios naturales protegidos

Los paisajes protegidos de Austria

Los parques nacionales, reservas de la biosfera, parques naturales y espacios Natura 2000 forman parte de los paisajes protegidos que caracterizan Austria. Se extienden desde el valle del Thaya, al norte, pasando por lagos y humedales, hasta las regiones alpinas de alta montaña. Los seis parques nacionales albergan ecosistemas muy diversos, desde el Parque Nacional Hohe Tauern, el más grande del país, hasta el Parque Nacional Donau-Auen, al este de Viena.

Los centros de visitantes, las rutas guiadas por guardaparques, los senderos temáticos y los miradores permiten descubrir estos espacios naturales de una forma cercana. Además, ofrecen la oportunidad de conocer la fauna, la flora y las particularidades de cada región.

Parques nacionales y naturales
Iniciativas y propuestas regionales

Vacaciones de invierno sostenibles

Muchas personas asocian unas vacaciones de invierno sostenibles con viajar en tren, alojarse en establecimientos con certificación ambiental o aprovechar opciones de movilidad sostenible en el destino. Según la región y las preferencias de cada viajero, existen diferentes formas de disfrutar del invierno de manera más responsable. Algunos ejemplos:

En Weissensee (Carintia), la mayor superficie de hielo natural preparada de Europa, las rutas de senderismo invernal y el acceso en tren y transporte público marcan la experiencia. En Montafon, la montaña Golm combina deportes de invierno con buenas conexiones de tren, autobús y opciones de movilidad en la región. La estación de esquí Riesneralm (Estiria) genera la electricidad de sus remontes con una central hidroeléctrica propia y ha sido reconocida en varias ocasiones por su modelo energético. En el Parque Natural de Kaunertal (Tirol), los autobuses de esquí gratuitos facilitan el acceso a las pistas sin necesidad de utilizar el coche.

Invierno sostenible

Preguntas frecuentes

Viajar de forma sostenible puede abarcar muchos aspectos de unas vacaciones: desde llegar en tren o autobús hasta alojarse más tiempo en un destino, elegir establecimientos con certificaciones como la Etiqueta Ecológica de Austria o el EU Ecolabel, consumir productos locales o disfrutar de opciones accesibles. También suele asociarse a descubrir la cultura, las tradiciones y el entorno de cada región. La importancia de cada aspecto dependerá del destino y de los intereses de cada viajero.

El Slow Travel apuesta por viajar sin prisas: pasar más tiempo en un destino, explorar su entorno y descubrir la región con mayor profundidad. Así es posible conocer mejor su cultura, sus paisajes y sus tradiciones.

Muchos viajeros tienen en cuenta determinados criterios al elegir alojamiento. Entre ellos están certificaciones como la Etiqueta Ecológica de Austria, el EU Ecolabel, Green Key o BIO HOTELS®, que se conceden según estándares relacionados con aspectos como la energía, el agua o la movilidad.

También suelen valorarse el uso de productos locales, el acceso en transporte público y las opciones de movilidad disponibles en el destino. Según el establecimiento, unos criterios pueden tener más peso que otros. Las certificaciones ayudan a identificar el compromiso y las prioridades de cada hotel.

Austria se puede descubrir fácilmente sin coche. Muchas regiones están conectadas por tren y autobús y ofrecen servicios como lanzaderas, bicicletas de alquiler o tarjetas turísticas con transporte incluido. Así podréis llegar cómodamente en transporte público a excursiones, lugares de interés y actividades de ocio.

Austria cuenta con parques nacionales, reservas de la biosfera, parques naturales y espacios Natura 2000. Estos paisajes protegidos abarcan desde ríos, lagos y humedales hasta las regiones alpinas de alta montaña. Sus seis parques nacionales albergan ecosistemas muy diversos, desde Hohe Tauern hasta Donau-Auen, al este de Viena.

Los centros de visitantes, las rutas guiadas por guardaparques, los senderos temáticos y los miradores permiten descubrir estos espacios naturales y conocer de cerca su fauna, flora y las particularidades de cada región.

Viajar de forma sostenible puede significar cosas distintas según el destino y las preferencias de cada viajero. Algunas opciones son:

  • Llegar en tren o autobús.

  • Elegir alojamientos con certificaciones como la Etiqueta Ecológica de Austria, el EU Ecolabel, Green Key o BIO HOTELS®.

  • Permanecer más tiempo en un mismo destino.

  • Utilizar el transporte público, lanzaderas o bicicletas de alquiler.

  • Consumir productos locales y descubrir la cultura de la región.

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