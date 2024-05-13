Los paisajes protegidos de Austria

Los parques nacionales, reservas de la biosfera, parques naturales y espacios Natura 2000 forman parte de los paisajes protegidos que caracterizan Austria. Se extienden desde el valle del Thaya, al norte, pasando por lagos y humedales, hasta las regiones alpinas de alta montaña. Los seis parques nacionales albergan ecosistemas muy diversos, desde el Parque Nacional Hohe Tauern, el más grande del país, hasta el Parque Nacional Donau-Auen, al este de Viena.

Los centros de visitantes, las rutas guiadas por guardaparques, los senderos temáticos y los miradores permiten descubrir estos espacios naturales de una forma cercana. Además, ofrecen la oportunidad de conocer la fauna, la flora y las particularidades de cada región.