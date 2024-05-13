Lugares de interés de Austria
Tesoros culturales urbanos y parajes naturales impresionantes
La rica historia y diversidad cultural de Austria han dado lugar a una impresionante colección de monumentos y tesoros, como abadías, monasterios, castillos, palacios, museos y galerías, que revelan el pasado y presente del país.
Además, la naturaleza despierta la pasión de quienes valoran la sostenibilidad. En muchas regiones, se vive con una profunda conciencia ecológica, cuidando con esmero los bosques y pastos de montaña, manteniendo limpias las aguas y protegiendo los espacios naturales. Este compromiso con la conservación de la biodiversidad es esencial para el bienestar de los ecosistemas y, al mismo tiempo, brinda un hermoso espectáculo natural a las personas.
El 2025 te espera con un programa repleto de eventos: desde el Sueño de Hielo de Viena hasta el concierto de una noche de verano en el Palacio de Schönbrunn, pasando por numerosas exposiciones de alto nivel y los idílicos mercadillos navideños.
Los monumentos culturales más bonitos de Austria
Los monumentos más bonitos de 9 Estados federados
Los lugares más bonitos de la naturaleza austriaca
Preguntas frecuentes
Información protección del clima
Los jardines de los castillos son destinos históricos que ofrecen paz y relajación. Estos amplios terrenos no solo son un refugio para diversas especies de plantas y animales, sino que cada vez más jardines de palacio están transformando sus espacios verdes en praderas de flores silvestres, fomentando así la biodiversidad y proporcionando alimento a los insectos.
En los parques de Salzburgo, por ejemplo, se han habilitado "rincones silvestres" donde la flora autóctona puede florecer libremente. En el Gloriette del palacio de Schönbrunn, las flores silvestres atraen a abejas nativas. Las isletas de las carreteras también se están convirtiendo en pastos útiles para las abejas. Además, los Ferrocarriles Federales Austriacos están convirtiendo terraplenes, arcenes y prados de estaciones en verdaderos paraísos apícolas, con colmenas y producción de miel.