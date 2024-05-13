Lugares de interés de Austria
Tesoros culturales urbanos y parajes naturales impresionantes

La historia de Austria está llena de impresionantes monumentos culturales, mientras que su variada topografía ha dado lugar a espectaculares maravillas naturales.

La rica historia y diversidad cultural de Austria han dado lugar a una impresionante colección de monumentos y tesoros, como abadías, monasterios, castillos, palacios, museos y galerías, que revelan el pasado y presente del país.

Además, la naturaleza despierta la pasión de quienes valoran la sostenibilidad. En muchas regiones, se vive con una profunda conciencia ecológica, cuidando con esmero los bosques y pastos de montaña, manteniendo limpias las aguas y protegiendo los espacios naturales. Este compromiso con la conservación de la biodiversidad es esencial para el bienestar de los ecosistemas y, al mismo tiempo, brinda un hermoso espectáculo natural a las personas.

Eventos destacados en 2025

El 2025 te espera con un programa repleto de eventos: desde el Sueño de Hielo de Viena hasta el concierto de una noche de verano en el Palacio de Schönbrunn, pasando por numerosas exposiciones de alto nivel y los idílicos mercadillos navideños.


Eventos

Los monumentos culturales más bonitos de Austria

Los monumentos más bonitos de 9 Estados federados

Los lugares más bonitos de la naturaleza austriaca

Preguntas frecuentes

  • Ópera de Viena

    Los espectáculos de ópera y ballet de primera clase de la renombrada Ópera de Viena gozan de fama mundial.

  • Museo de Historia del Arte de Viena

    Uno de los museos más importantes del mundo, con una impresionante colección de obras maestras desde la Antigüedad hasta la época moderna.

  • Centro histórico de Salzburgo

    El centro histórico de Salzburgo ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

  • Carretera alpina del Grossglockner

    La carretera alpina del Grossglockner es una de las carreteras de alta montaña más impresionantes de Europa.

  • Abadía de Melk

    El monasterio benedictino es famoso por su arquitectura barroca y sus colecciones históricas.

  • Valle de Wachau

    Cultura del vino, pueblos pintorescos y ruinas rodean este enclave declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

  • Parques nacionales de Austria

    Hay seis parques nacionales con montañas, bosques y cascadas.

  • Krems

    Como antesala geográfica del Wachau, Krems ofrece una mezcla de cultura moderna e historia. Merece la pena visitar el Museo de Arte de Krems y la Steiner Tor.

  • Linz

    La tercera ciudad más grande de Austria es conocida por sus hitos culturales modernos, como el Centro Ars Electronica y el Museo de Arte Lentos.

  • Parque Nacional de la Llanura Inundable del Danubio

    El último gran paisaje de llanura aluvial de Europa Central, donde la zona protegida garantiza la supervivencia de numerosas especies en peligro de extinción.

  • Viena

    Viena es una mezcla de magnífica arquitectura, cultura excepcional, música y encanto entrañable. Una ciudad que inspira con vanguardias antiguas y nuevas y que cuida con esmero y sostenibilidad sus lugares de interés.

  • Innsbruck

    La ciudad alpina de Innsbruck es famosa por su pintoresco casco antiguo -incluido el Tejado Dorado- y por ser el centro neurálgico austriaco de los deportes de invierno.

  • Zell am See-Kaprun

    La región de SalzburgerLand es famosa por el esquí en el glaciar Kitzsteinhorn y la diversión de nadar en el lago Zell.

  • Kitzbühel

    La combinación de tradición deportiva y encanto alpino caracteriza la imagen de Kitzbühel, en el Tirol.

  • Salzkammergut

    La región de Salzkammergut, conocida por sus lagos de baño, paisajes de montaña e importancia histórica, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

  • Eisriesenwelt Werfen

    La mayor cueva de hielo del mundo se extiende a lo largo de más de 42 kilómetros en las montañas Tennengebirge, en Salzburgo.

  • St. Anton am Arlberg

    Desafiantes zonas de esquí y una activa vida nocturna.

  • Lech Zürs am Arlberg

    Estaciones de esquí de gran calidad en un ambiente exclusivo.

  • Zoológico de Schönbrunn

    El zoo más antiguo del mundo se encuentra en Viena y es uno de los más visitados de Europa.

  • La Isla del Danubio de Viena

    Nadar, pasear en barco, montar en bicicleta, patinar, jugar al vóley-playa o simplemente tumbarse en la hierba: La Isla del Danubio ofrece una amplia gama de actividades al aire libre.

  • Noria gigante de Viena

    La Noria Gigante del Prater de Viena, símbolo de la ciudad, lleva girando más de 125 años.

  • Casa de la Naturaleza

    Es una mezcla de museo y acuario con exposiciones interactivas para grandes y pequeños.

  • Palacio de Hellbrunn

    Combina arquitectura histórica con elementos lúdicos. Los juegos de agua son especialmente populares entre los niños.

  • Fábrica de chocolate Zotter

    Quien siempre haya querido experimentar cómo se hace el chocolate está en el lugar adecuado en Estiria.

  • Paseo por las copas de los árboles

    Una experiencia de senderismo única en Alta Austria a 15 metros sobre el suelo del bosque.

  • Ruta del queso de Bregenzerwald

    En Vorarlberg, los gourmets del queso aprenden los métodos tradicionales de elaboración.

Información protección del clima

Biodiversidad en los jardines de los castillos

Los jardines de los castillos son destinos históricos que ofrecen paz y relajación. Estos amplios terrenos no solo son un refugio para diversas especies de plantas y animales, sino que cada vez más jardines de palacio están transformando sus espacios verdes en praderas de flores silvestres, fomentando así la biodiversidad y proporcionando alimento a los insectos.

En los parques de Salzburgo, por ejemplo, se han habilitado "rincones silvestres" donde la flora autóctona puede florecer libremente. En el Gloriette del palacio de Schönbrunn, las flores silvestres atraen a abejas nativas. Las isletas de las carreteras también se están convirtiendo en pastos útiles para las abejas. Además, los Ferrocarriles Federales Austriacos están convirtiendo terraplenes, arcenes y prados de estaciones en verdaderos paraísos apícolas, con colmenas y producción de miel.

