Naturaleza, diversión y libertad al volante

Ya sea por asfalto, caminos forestales o carreteras de grava, a los ciclistas de grava de la Baja Austria les espera un paisaje diverso. El recorrido comienza en el Waldviertel y recorre el sendero Granit en dirección al Danubio. A continuación, la ruta atraviesa el paisaje suavemente ondulado de la región de Mostviertel a través de Waidhofen an der Ybbs hacia Lunz am See, en la parte montañosa de la Baja Austria. Tras un breve desvío a Mariazell la ruta se dirige hacia el norte a lo largo del río Traisen y continúa por el valle del Gölsental, la región de Elsbeere Wienerwald y la Reserva de la Biosfera de los Bosques de Viena Reserva de la Biosfera de los Bosques de Viena hasta Klosterneuburg. La ruta continúa hacia el este a lo largo de los límites de la ciudad de Viena a través de bosques y prados hasta la Región romana de Carnuntum región fronteriza con Burgenland.