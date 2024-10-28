Paseos en trineo tirado por caballos o por perros
Idílicos o llenos de aventura en invierno

¿Romance o adrenalina? En Austria eliges tú: trineo con caballos o con huskies... ¡prueba ambos!

Austria ofrece dos formas muy distintas, pero igualmente impresionantes, de explorar el paisaje invernal: Mientras que el paseo en trineo tirado por caballos se centra en la comodidad y el encanto de los caballos Noriker, el paseo en trineo tirado por huskies cautiva con el dinamismo del equipo de perros.
Ambas experiencias permiten disfrutar del mundo montañoso cubierto de nieve de una forma especial y experimentar la estrecha conexión entre el hombre, el animal y la naturaleza. ¿Los mejores lugares para ello? Los Alpes austríacos, ¡por supuesto!

Donde el romanticismo se encuentra con la velocidad.

Trineos tirados por perros

Tu aventura en trineo tirado por perros comienza con una introducción donde conocerás a los perros y aprenderás las técnicas básicas. Luego, ¡prepárate para una emocionante experiencia por los vastos campos nevados!

Taller y aventura

Dirige el trineo como un auténtico musher. Además de talleres, podrás disfrutar de paseos en trineo biplaza y sesiones de entrenamiento para convertirte en musher.

Faubelhof, en el valle de Gailtal

En torno al embalse

Las excursiones con huskies en el encantador Waldviertel son una experiencia única, con cursos de iniciación y excursiones temáticas en el embalse de Ottenstein.

Granja de huskys en el Waldviertel

El conocimiento de los huskys de primera mano

En la granja de huskys de Altnagelberg podrás pasear en trineo tirado por perros y aprender a cuidar y adiestrar a estos adorables animales.

Granja de huskys en el Waldviertel

Compañeros animales

Los niños a partir de diez años pueden unirse al campamento de huskies, que incluye una excursión con raquetas de nieve guiada por un experto en huskies.

Campamento de huskys

Los huskies tiraban y tiraban —rápido, increíblemente rápido— como si su único objetivo fuera correr lejos hacia el mundo. En ese instante logré desconectarme y simplemente estar en el aquí y ahora.

Dagmar TomasekParticipante en un taller de trineo con perros

Lista de cosas para la ruta en trineo de huskies

Vestimenta

Lista de equipaje recomendado

  • Ropa de invierno abrigada, idealmente un mono o conjunto de esquí (cortaviento e impermeable).

  • Guantes de esquí – cálidos, impermeables y con buen agarre.

  • Gorro – cortaviento y que cubra bien las orejas.

  • Calcetines gruesos, y en caso necesario una segunda capa de lana merina.

  • Botas de invierno firmes y calientes, preferiblemente forradas e impermeables.

  • Gafas de esquí o de sol, para protegerse de la nieve y el viento.

También recomendable

  • Protector solar – también importante en clima frío debido a la reflexión en la nieve.

  • Teléfono móvil – para fotos y emergencias (cárgalo previamente).

  • Botella de agua o termo – con bebida caliente, por ejemplo .

Consejo extra

Si conduces tú mismo el trineo (como musher), se recomienda

  • Un pantalón cortaviento (para llevar encima).

  • Una linterna frontal, en caso de que la actividad se realice al anochecer.

  • Una mochila pequeña para tus cosas (no llevar nada suelto o abierto).

El husky

Un invitado del lejano norte

Originalmente, el poderoso perro de trineo fue un valioso compañero de los pueblos nómadas del norte de Siberia. Su pelaje grueso de doble capa y sus patas relativamente pequeñas, que conservan el calor corporal, reflejan sus orígenes en regiones heladas. Sus ojos, que pueden ser azules, marrones o de distintos colores, también llaman la atención.

Los huskies son amigables, cariñosos y les encantan los niños. Gracias a su excelente sentido de la orientación, pueden seguir rutas incluso bajo una gruesa capa de nieve. Las excursiones con perros de trineo son muy populares y se disfrutan ampliamente en los Alpes.

Paseos en trineo con caballos: las regiones más bonitas

Un paseo en trineo tirado por caballos es una forma mágica y relajante de explorar el paisaje invernal. Envuelto en cálidas mantas, te deslizas suavemente por bosques nevados y encantadores pueblos, creando recuerdos inolvidables para románticos y familias.

Katschberg

Grossarl

Kleinarl

Ramsau am Dachstein

Kufstein

Bregenzerwald

Wilder Kaiser

Lago Weissensee

Preguntas frecuentes

No es necesario tener conocimientos previos para dar un paseo en trineo tirado por perros. Un musher experimentado explica todo lo importante antes del paseo y acompaña al equipo. Si deseas conducir el trineo tu mismo, recibirás instrucciones detalladas de antemano. ¡Ahora ya puedes empezar la aventura!

Los paseos en trineo tirado por caballos son posibles en muchas regiones de Austria, especialmente en los Alpes. Los lugares más populares son el País de Salzburgo, Vorarlberg y la Estiria. Incluso en ciudades más pequeñas como Kleinarl, Ramsau am Dachstein o Kufstein se ofrecen paseos con regularidad.

La edad mínima para participar en un paseo en trineo tirado por perros en Austria suele ser de entre seis y siete años, dependiendo del proveedor. Los niños pueden viajar como pasajeros, mientras que conducir el trineo está reservado a adolescentes o adultos. Algunos proveedores permiten que los niños a partir de siete años adquieran experiencia por sí mismos junto con un musher o bajo supervisión.

Esto también podría interesarles

Descubre lo mejor de Austria