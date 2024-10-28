Paseos en trineo tirado por caballos o por perros
Idílicos o llenos de aventura en invierno
Austria ofrece dos formas muy distintas, pero igualmente impresionantes, de explorar el paisaje invernal: Mientras que el paseo en trineo tirado por caballos se centra en la comodidad y el encanto de los caballos Noriker, el paseo en trineo tirado por huskies cautiva con el dinamismo del equipo de perros.
Ambas experiencias permiten disfrutar del mundo montañoso cubierto de nieve de una forma especial y experimentar la estrecha conexión entre el hombre, el animal y la naturaleza. ¿Los mejores lugares para ello? Los Alpes austríacos, ¡por supuesto!
Trineos tirados por perros
Taller y aventura
Dirige el trineo como un auténtico musher. Además de talleres, podrás disfrutar de paseos en trineo biplaza y sesiones de entrenamiento para convertirte en musher.
En torno al embalse
Las excursiones con huskies en el encantador Waldviertel son una experiencia única, con cursos de iniciación y excursiones temáticas en el embalse de Ottenstein.
El conocimiento de los huskys de primera mano
En la granja de huskys de Altnagelberg podrás pasear en trineo tirado por perros y aprender a cuidar y adiestrar a estos adorables animales.
Los huskies tiraban y tiraban —rápido, increíblemente rápido— como si su único objetivo fuera correr lejos hacia el mundo. En ese instante logré desconectarme y simplemente estar en el aquí y ahora.Dagmar Tomasek, Participante en un taller de trineo con perros
Lista de cosas para la ruta en trineo de huskies
Vestimenta
Lista de equipaje recomendado
Ropa de invierno abrigada, idealmente un mono o conjunto de esquí (cortaviento e impermeable).
Guantes de esquí – cálidos, impermeables y con buen agarre.
Gorro – cortaviento y que cubra bien las orejas.
Calcetines gruesos, y en caso necesario una segunda capa de lana merina.
Botas de invierno firmes y calientes, preferiblemente forradas e impermeables.
Gafas de esquí o de sol, para protegerse de la nieve y el viento.
También recomendable
Protector solar – también importante en clima frío debido a la reflexión en la nieve.
Teléfono móvil – para fotos y emergencias (cárgalo previamente).
Botella de agua o termo – con bebida caliente, por ejemplo té.
Consejo extra
Si conduces tú mismo el trineo (como musher), se recomienda
Un pantalón cortaviento (para llevar encima).
Una linterna frontal, en caso de que la actividad se realice al anochecer.
Una mochila pequeña para tus cosas (no llevar nada suelto o abierto).
El husky
Originalmente, el poderoso perro de trineo fue un valioso compañero de los pueblos nómadas del norte de Siberia. Su pelaje grueso de doble capa y sus patas relativamente pequeñas, que conservan el calor corporal, reflejan sus orígenes en regiones heladas. Sus ojos, que pueden ser azules, marrones o de distintos colores, también llaman la atención.
Los huskies son amigables, cariñosos y les encantan los niños. Gracias a su excelente sentido de la orientación, pueden seguir rutas incluso bajo una gruesa capa de nieve. Las excursiones con perros de trineo son muy populares y se disfrutan ampliamente en los Alpes.