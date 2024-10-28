Un invitado del lejano norte

Originalmente, el poderoso perro de trineo fue un valioso compañero de los pueblos nómadas del norte de Siberia. Su pelaje grueso de doble capa y sus patas relativamente pequeñas, que conservan el calor corporal, reflejan sus orígenes en regiones heladas. Sus ojos, que pueden ser azules, marrones o de distintos colores, también llaman la atención.

Los huskies son amigables, cariñosos y les encantan los niños. Gracias a su excelente sentido de la orientación, pueden seguir rutas incluso bajo una gruesa capa de nieve. Las excursiones con perros de trineo son muy populares y se disfrutan ampliamente en los Alpes.