Piragüismo y kayak
Experiencia de remo en Austria

Desde el río o el lago, la naturaleza de Austria se revela desde una perspectiva especial: se desliza silenciosamente entre paisajes ribereños y majestuosas montañas.

En los cálidos días de verano, la canoa se desliza suavemente por los tranquilos paisajes fluviales de Austria. La bruma matutina se eleva sobre las llanuras aluviales, las libélulas danzan sobre el agua y el calor del día se mantiene agradable bajo la sombra de los árboles ribereños. En invierno, la experiencia cambia, pero es igualmente intensa: el aire fresco acaricia el rostro mientras la pala surca las aguas cristalinas y la escarcha adorna las ramas de las orillas.

Quien haya remado alguna vez por las aguas austriacas, ya sea en los brazos laterales de los ríos, en praderas encantadas o en lagos tranquilos, comprenderá por qué siempre ha existido una conexión especial con el agua. El deslizamiento constante, las vistas cambiantes y la cercanía a la naturaleza hacen que la vida cotidiana se desvanezca.

Las regiones más bonitas para recorrer en canoa y kayak

Deslícese por las aguas vírgenes de Austria, pasando por orillas escarpadas, prados idílicos o lagos alpinos de aguas cristalinas donde el telón de fondo montañoso se refleja en el agua.

Excepcionales excursiones en canoa y kayak

La naturaleza de Austria ofrece mucho más que idílicos paisajes fluviales y brillantes lagos. Aventuras de remo especiales con el factor sorpresa.

Experiencia de remo nocturno

Ver castores

En el lago cristalino

Fascinación subterránea

Lo especial es el silencio en el centro del lago. Se tiene la sensación de estar completamente a solas con la naturaleza y los elementos.

Corinna Kuhnledos veces campeón del mundo de eslalon en canoa
Un poco de vocabulario

Canoas y kayaks

La palabra "kayak" proviene del groenlandés, donde originalmente se llamaba "qajaq", y hace referencia a una embarcación de remos originaria del Ártico. Este tipo de bote se impulsa con remos dobles, y los ocupantes se sientan en un asiento largo, orientado en la dirección de la marcha.

Para los inuit, el pueblo indígena de Groenlandia, los kayaks se cubrían inicialmente con pieles de foca, y sus estructuras eran de hueso de ballena. Estas embarcaciones pequeñas y ligeras eran perfectas para la caza, a diferencia de los umiaks, que eran barcos más grandes, usados para viajar, cargar bienes e incluso como tiendas de campaña cuando se colocaban boca abajo.

Kayak y piragüismo en invierno

¿Remar en invierno? Por supuesto Quien ya haya adquirido experiencia en verano, seguro que estará encantado con el mismo deporte en la estación fría.

Bien equipado para remar en invierno

Siempre bien protegido

Cuando hace frío, el cuerpo pierde mucho calor por la cabeza. Un gorro acogedor te mantendrá caliente.

Las manos frías frenan la diversión

Lo mejor es elegir guantes impermeables de nailon o neopreno. Si te enfrías con especial rapidez, opta por un modelo que también esté forrado de forro polar.

Todo depende del calzado adecuado

En el mejor de los casos, un calzado inadecuado es poco práctico; en el peor, puede provocar congelaciones. Así que lo mejor es llevar calzado de neopreno o para deportes acuáticos.

Capas

Vístete correctamente según el principio de la cebolla: la primera capa, que queda cerca del cuerpo, consiste en un material ligero y transpirable. A continuación, una capa de abrigo, como ropa interior térmica o un jersey polar. La capa exterior debe ser impermeable. Un traje seco también es una buena opción.

La seguridad ante todo

Navegar en kayak en invierno sigue siendo una aventura. Lleva siempre chaleco salvavidas y casco por si acaso.

La hora del té

Una bebida caliente en un termo te calienta por dentro. Un pequeño tentempié como fuente de energía entre horas hace maravillas durante el viaje.

Preguntas frecuentes

El término "canoa" abarca tanto el kayak como la canoa canadiense, pero es importante diferenciarlos:

  • Kayak: El viajero se sienta con las piernas estiradas hacia adelante y utiliza un remo de dos palas (remo doble).

  • Canoa canadiense: El viajero va en posición erguida sobre uno o varios bancos, utilizando un solo remo (una sola pala). Las canoas canadienses son abiertas y más anchas que los kayaks, que son cerrados.

  • Hacha

  • Mochila de primeros auxilios

  • Chaqueta polar, pantalones largos, chubasquero

  • Isomatte

  • Mapas y material cartográfico

  • Cuchillo y multiherramienta

  • Bolsas de basura

  • Kit de reparación

  • Ropa de recambio

  • Chaleco salvavidas

  • Crema solar, gafas de sol, gorra

  • Bidón impermeable para la canoa

  • Tienda de campaña

