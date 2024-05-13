Senderismo junto al agua
Gargantas, barrancos y cascadas

Austria es el "reino del agua" más puro: innumerables rutas de senderismo conducen por gargantas y barrancos hasta cascadas caudalosas.

El rocío de las cascadas austriacas posee una magia única: millones de diminutas gotas de agua danzan en el aire, mientras el rugido ensordecedor de la caída ahoga todos los demás sonidos. El aire, impregnado de musgo y piedra húmeda, está cargado de iones negativos y es tan puro que cada respiración se siente como una pequeña meditación.

Las cascadas tienen un poder curativo especial en las profundas gargantas de los Alpes, donde el agua ha labrado su camino a través de la roca durante milenios. Al seguir las estrechas rutas de senderismo que serpentean junto a los arroyos, cada paso disuelve el estrés diario, instaurando una sensación de calma profunda. Este fenómeno natural ha sido denominado "efecto cascada" por los científicos.

Las excursiones más bonitas por gargantas y barrancos

Cuando el agua que fluye ha labrado un camino profundo entre roca y piedra a lo largo de miles de años, los austriacos lo llaman desfiladero. Así es como se formaron valles estrechos y gargantas con fuertes pendientes.

Garganta de Sigmund Thun en Kaprun

Desfiladero de Seisenberg en el Parque Natural de Weißbach

Garganta de Liechtenstein en Pongau

Cascadas de Gimbach en el lago Attersee

Desfiladero del Dr. Vogelgesang en Spital am Pyhrn

Desfiladero del Lobo en Bad Kreuzen

Gargantas del Ötscher en el Mostviertel

Ruta temática de las aguas salvajes en Schladming

Desfiladero de Bärenschützklamm en Pernegg an der Mur

Desfiladero de Tscheppaschlucht en Ferlach

Desfiladero de Wolfsklamm, cerca de Stans

Las excursiones más bonitas a las cascadas

Las cascadas de Austria ejercen una fascinación especial como destino de una excursión: cuanto más se acerca uno al estruendoso rugido, más aumenta la emoción hasta que por fin se encuentra frente a las estruendosas masas de agua.

Cascada de Gartl cerca de Großkirchheim

El microclima especial de las gotas de agua finamente atomizadas y cargadas eléctricamente tiene un efecto positivo sobre el estrés y los síntomas del agotamiento.

Cascada de Gartl

Cascada Grawa en el valle de Stubai

La cascada de Grawa, la más ancha de los Alpes Orientales, ofrece relajación en tumbonas de madera.

Cascada de Grawa

Cascadas de Krimml en el valle de Achental

¡380 metros, la quinta cascada más alta del mundo! Sus finas gotas benefician el asma y las alergias.

Cascadas de Krimml

Cascadas Stuiben en Ötztal

El nombre proviene del rocío al caer desde 159 metros. Rodeadas de verde o blancas como la nieve, las cascadas Stuiben sorprenden todo el año.

Cascadas Stuiben

Cascada de Golling cerca de Salzburgo

Respire hondo en Golling: el agua se precipita 75 metros en dos etapas: ¡impresionante y curativa!

Cascada de Golling

Cascada en Bad Gastein

Con una altura de caída de 341 metros, es una de las cascadas más grandes de Europa. Caracteriza el paisaje urbano y se considera el punto de referencia de Bad Gastein.

Cascada de Bad Gastein

Consejos

¿Cuál es la mejor manera de fotografiar una cascada?

  1. La luz ideal:

    Si hay mucha luz, es mejor hacer las fotos por la mañana o por la tarde, cuando el sol está bajo. Demasiada luz impide tiempos de exposición suficientemente largos. Si está oscuro, como en el bosque o en un desfiladero, es mejor favorecer el mediodía. Atención: ¡Un valor ISO demasiado alto produce un efecto granulado en la imagen!

  2. Los ajustes de la cámara:

    El efecto velo se consigue con una exposición larga (unos cuatro segundos): cuanto más larga, más "suave" se vuelve el agua. Sin embargo, una exposición demasiado larga puede hacer que no se vea ninguna estructura. Nunca sobrepases en más de dos pasos la exposición correcta

  3. El trípode:

    Para conseguir un efecto suave del agua, no dispares nunca cámara en mano. El trípode es indispensable para las exposiciones largas. Las patas de goma del trípode evitan que resbale sobre una superficie húmeda.

Preguntas frecuentes

Las cascadas de Krimml son las cascadas más altas de Austria, con una altura total de 380 metros, y se precipitan en tres imponentes cascadas. Con un volumen medio de agua de 5,6 metros cúbicos por segundo, que puede incluso triplicarse en pleno verano debido al deshielo de los glaciares, se encuentran entre las cataratas más ricas en agua de Europa.

Ya se sabía hace 200 años: las cascadas de Krimml poseen poderes curativos. Hoy, el espectáculo natural de la región del Parque Nacional de Hohe Tauern está científicamente reconocido como recurso curativo natural: Las cascadas de Krimml refuerzan el sistema inmunitario y alivian los síntomas de los alérgicos. El aire que vibra se enriquece con los iones negativos del agua que cae en cascada y tiene un efecto positivo en el cuerpo, la mente y el alma.

Un simple paseo por gargantas y barrancos húmedos purifica las vías respiratorias y alivia los síntomas del estrés. Incluso el murmullo y el flujo de un pequeño arroyo de montaña nos calma, invitándonos a desconectar y entrar en un "ritmo natural de desaceleración".

