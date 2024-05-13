Austria es el "reino del agua" más puro: innumerables rutas de senderismo conducen por gargantas y barrancos hasta cascadas caudalosas.

El rocío de las cascadas austriacas posee una magia única: millones de diminutas gotas de agua danzan en el aire, mientras el rugido ensordecedor de la caída ahoga todos los demás sonidos. El aire, impregnado de musgo y piedra húmeda, está cargado de iones negativos y es tan puro que cada respiración se siente como una pequeña meditación.