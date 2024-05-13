Información de conformidad con el Art. 13/14 GDPR
Obligación de información de Österreich Werbung
Nombre y datos de contacto
Responsable del tratamiento de datos:
Oficina Nacional de Turismo de Austria
Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Viena, Austria
Tel: +43 1 588 66-0
Fax: +43 1 588 66-40
Correo electrónico datenschutz@austria.info
Procesamos
de conformidad con el art. 6 párr. 1 lit. a GDPR, los datos personales de huéspedes y personas interesadas en vacaciones en Austria sobre la base del consentimiento que han dado, por ejemplo, al solicitar material informativo, participar en encuestas de huéspedes y proyectos de investigación turística o solicitar nuestro boletín informativo.
Puede revocar su consentimiento en cualquier momento con efectos para el futuro. Por ejemplo, puede revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con fines de marketing y publicidad si ya no está de acuerdo con el tratamiento. Esto no afecta a la legalidad del tratamiento realizado hasta el momento de la revocación.
de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra b) y f) del RGPD, los datos personales de los suscriptores de nuestras publicaciones de investigación turística y de los participantes en eventos del sector, ferias de turismo, cursos de formación en línea y concursos, con el fin de cumplir nuestras obligaciones contractuales y proteger nuestros intereses legítimos.
de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra a y f del GDPR, procesamos los datos personales de los usuarios de nuestros sitios web, canales de medios sociales y otras ofertas de Internet con el fin de optimizar y coordinar nuestro contenido, dirigirnos a nuestros visitantes con ofertas publicitarias específicas y aclarar interrupciones e incidentes de seguridad. Esto se hace sobre la base del consentimiento dado por los usuarios y sobre la base de nuestros intereses legítimos como operador de las ofertas y nuestro papel como organización nacional austriaca de turismo.
de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letras a), b) y f) del RGPD, tratamos datos personales de empresas turísticas austriacas e internacionales y de socios turísticos sobre la base de su consentimiento para recibir material informativo, cumplir obligaciones contractuales o llevar a cabo medidas precontractuales y sobre la base de los intereses legítimos que nos corresponden debido a nuestro papel como organización nacional austriaca de turismo.
Si tratamos datos personales para salvaguardar intereses legítimos, se hace sobre la base de una ponderación de intereses frente a los derechos e intereses de los interesados para los fines siguientes
Promoción y comercialización de la oferta turística austriaca en el marco de nuestras funciones como organización nacional austriaca de turismo
Defensa contra daños al patrimonio o a la reputación, protección de la propiedad
Salvaguardia de nuestros intereses legales y defensa de reclamaciones judiciales
Prevención del fraude, investigación de perturbaciones e incidentes de seguridad
Tratamos datos personales maestros como el nombre, la dirección, el idioma, la fecha de nacimiento si se especifica, la dirección de correo electrónico, el número de teléfono y los intereses especiales de los huéspedes y posibles clientes en Austria. Además, almacenamos el origen del contacto, el tipo de consulta, notas sobre el registro o consentimiento, materiales y medidas publicitarias enviados y detalles de actividades y contactos anteriores.
Tratamos los datos de los participantes en concursos y sorteos que son necesarios para organizar el evento, así como los datos que nos han facilitado voluntariamente. Por regla general, se trata de nombres y datos de contacto electrónicos, participaciones y resultados de evaluaciones, y posiblemente también fotos y detalles de intereses.
En el marco de nuestra investigación turística, procesamos principalmente datos estadísticos, por ejemplo, sobre el número de pernoctaciones o la satisfacción de los clientes. Cuando se realizan encuestas, sólo almacenamos las respuestas de forma anónima para que no puedan ser rastreadas hasta los participantes en la encuesta.
En el caso de los suscriptores de nuestros estudios y publicaciones en el ámbito de la investigación turística, tratamos los nombres, direcciones y datos de contacto electrónicos, el nombre, la dirección y el tipo de empresa asociada, así como los nombres y datos de contacto de otros usuarios autorizados. Si se descargan estudios a través de Internet, procesamos la hora y la dirección de red de la descarga para reconocer infracciones de nuestras condiciones de uso.
En el caso de los socios turísticos austriacos e internacionales, procesamos los nombres, direcciones y datos de contacto electrónicos, así como los datos de las personas de contacto y sus responsabilidades. Almacenamos consultas y actividades previas, ofertas y contratos, invitaciones y datos similares que surgen en el curso de las actividades comerciales y publicitarias. Dependiendo del pedido, también almacenamos los datos necesarios para cada fin, por ejemplo, perfiles de empresa y detalles de los stands de exposición en el marco de nuestros eventos turísticos.
En principio, sólo procesamos los datos que son absolutamente necesarios para el fin de procesamiento correspondiente o que se nos han proporcionado voluntariamente. No se lleva a cabo ningún tratamiento para la toma de decisiones automatizada, incluida la elaboración de perfiles en el sentido del artículo 22 del GDPR.
No transmitimos datos personales a terceros a menos que sea absolutamente necesario en el contexto del tratamiento respectivo o que los interesados lo soliciten expresamente.
Si existe una obligación legal, los datos personales se transmitirán a organismos e instituciones públicas como las autoridades estatales o fiscales. En defensa de nuestras reclamaciones legales o económicas, los datos personales podrán transmitirse a representantes legales y tribunales.
Si encargamos a procesadores que realicen el tratamiento por nosotros, éstos están obligados por acuerdos contractuales a cumplir nuestras instrucciones. Los datos personales no se venden a terceros ni se comercializan de ninguna otra forma.
Los datos que se procesan sobre la base del consentimiento se almacenan generalmente hasta que se retira el consentimiento.
Para los datos procesados en el contexto de relaciones contractuales, el periodo de almacenamiento se basa en las disposiciones legales sobre la obligación de aportar documentación y pruebas. Por regla general, es de siete años. En casos excepcionales, en particular para determinados objetos contractuales, el periodo de conservación puede ser más largo.
Los datos para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones legales se almacenan durante el tiempo necesario para el fin respectivo. El período de almacenamiento se basa principalmente en los plazos de prescripción legales y suele ser de tres años.
Los datos relativos a empresas turísticas austriacas y socios turísticos que se procesan para cumplir nuestra tarea como organización turística austriaca se eliminan generalmente tres años después del fin de las actividades comerciales del socio.
Usted tiene derecho
a solicitar información sobre sus datos personales de conformidad con el Art. 15 GDPR;
solicitar que se rectifiquen o completen sus datos personales de conformidad con el artículo 16 del RGPD
solicitar la supresión de sus datos personales de conformidad con el artículo 17 del GDPR
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales de conformidad con el artículo 18 del RGPD
solicitar la transferencia de los datos personales que nos haya facilitado a usted o a otro responsable del tratamiento, de conformidad con el artículo 20 del RGPD
oponerse al tratamiento de sus datos personales de conformidad con el artículo 21 del GDPR;
Revocar en cualquier momento su consentimiento previamente otorgado con efectos para el futuro.
Para ello, utilice las opciones técnicas previstas a tal efecto o diríjase a las direcciones de contacto indicadas anteriormente.
También tiene la posibilidad de presentar una reclamación ante una autoridad de protección de datos. La autoridad competente en Austria es la Autoridad Austriaca de Protección de Datos Barichgasse 40-42, 1030 Viena.
Estado: Junio de 2024