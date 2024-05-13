Información de conformidad con el Art. 13/14 GDPR

Categorías de datos procesados

Tratamos datos personales maestros como el nombre, la dirección, el idioma, la fecha de nacimiento si se especifica, la dirección de correo electrónico, el número de teléfono y los intereses especiales de los huéspedes y posibles clientes en Austria. Además, almacenamos el origen del contacto, el tipo de consulta, notas sobre el registro o consentimiento, materiales y medidas publicitarias enviados y detalles de actividades y contactos anteriores.

Tratamos los datos de los participantes en concursos y sorteos que son necesarios para organizar el evento, así como los datos que nos han facilitado voluntariamente. Por regla general, se trata de nombres y datos de contacto electrónicos, participaciones y resultados de evaluaciones, y posiblemente también fotos y detalles de intereses.

En el marco de nuestra investigación turística, procesamos principalmente datos estadísticos, por ejemplo, sobre el número de pernoctaciones o la satisfacción de los clientes. Cuando se realizan encuestas, sólo almacenamos las respuestas de forma anónima para que no puedan ser rastreadas hasta los participantes en la encuesta.

En el caso de los suscriptores de nuestros estudios y publicaciones en el ámbito de la investigación turística, tratamos los nombres, direcciones y datos de contacto electrónicos, el nombre, la dirección y el tipo de empresa asociada, así como los nombres y datos de contacto de otros usuarios autorizados. Si se descargan estudios a través de Internet, procesamos la hora y la dirección de red de la descarga para reconocer infracciones de nuestras condiciones de uso.

En el caso de los socios turísticos austriacos e internacionales, procesamos los nombres, direcciones y datos de contacto electrónicos, así como los datos de las personas de contacto y sus responsabilidades. Almacenamos consultas y actividades previas, ofertas y contratos, invitaciones y datos similares que surgen en el curso de las actividades comerciales y publicitarias. Dependiendo del pedido, también almacenamos los datos necesarios para cada fin, por ejemplo, perfiles de empresa y detalles de los stands de exposición en el marco de nuestros eventos turísticos.

En principio, sólo procesamos los datos que son absolutamente necesarios para el fin de procesamiento correspondiente o que se nos han proporcionado voluntariamente. No se lleva a cabo ningún tratamiento para la toma de decisiones automatizada, incluida la elaboración de perfiles en el sentido del artículo 22 del GDPR.