Parques nacionales y naturales de Austria

¿Cómo se llega a ser ranger de un parque nacional?

Se dice que la gente es buena en lo que le gusta. Hermann Jansesberger, uno de los más de 200 rangers de uno de los seis parques nacionales, hace un trabajo excelente. Hermann entiende la naturaleza con el corazón y el alma. No hay musgo que no pueda nombrar, ni roca cuya prehistoria no pueda describir con vividez. Cada escarabajo que se cruza en su camino merece pararse para prestarle atención. Pero, ¿cómo se llega a ser ranger de un parque nacional?

La unión con la naturaleza y la facilidad para trabajar con personas son definitivamente esenciales para cualquiera que quiera trabajar como ranger. Las posibles tareas varían de un parque nacional a otro. Acompañar a los visitantes y a grupos escolares, controlar y mantener los senderos didácticos y los puestos de observación, así como dar conferencias, supervisar el área y vigilar el lugar son parte de este trabajo de gran responsabilidad.