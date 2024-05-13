Tarjetas provinciales y municipales
Descuentos seguros
Algunas tarjetas de beneficios son gratuitas si se reserva a través de alojamientos participantes, permitiendo a los huéspedes acceder a numerosos descuentos. Generalmente, la tarjeta se entrega directamente en el alojamiento o en la oficina de turismo local, aunque algunas son de pago.
Las tarjetas estatales y regionales ofrecen una amplia gama de beneficios: acceso a las principales atracciones, lugares de interés, actividades de ocio y aventura, además de transporte público y teleféricos, con descuentos o de forma gratuita.
Estas tarjetas federales son especialmente atractivas para familias de vacaciones, ya que permiten disfrutar de un programa variado con múltiples opciones de entretenimiento.
En el país del sol
Tarjeta Burgenland
En Burgenland Ofrece entradas y descuentos en más de 250 de las atracciones y lugares de ocio más bellos de Burgenland Burgenland. Entre ellas la página Cantera de St. Margarethen la página Castillo de Esterházy y el lago Neufelder See.
La tarjeta de ventajas es gratuita desde la primera pernoctación en uno de los más de 650 alojamientos asociados.
En el soleado sur de Austria
Tarjeta Carintia
Con la Kärnten Card podrá visitar más de 100 destinos de excursión en Carintia que puede visitar tantas veces como desee. Estos incluyen, entre otros ferrocarriles de montaña, carreteras panorámicas y viajes en barco. La oferta se completa con numerosos museos, parques de animales y otras actividades de ocio.
La tarjeta está disponible en más de 140 puntos de venta en toda Carintia.
El país de los castillos y palacios
Tarjeta Baja Austria
Entrada gratuita a más de 350 destinos de excursión en Baja Austria y las regiones circundantes: La tarjeta Baja Austria Card le permite disfrutar de numerosas actividades de ocio y lugares de interés, desde la cultura hasta la naturaleza. Incluye, por ejemplo, un viaje en el Schneebergbahn el tren cremallera más alto de Austria, una visita al monasterio barroco Abadía de Melk o un día en el parque de escalada parque de escalada de Rosenburg.
La tarjeta está sujeta a un recargo y puede adquirirse en línea, así como en diversos puntos de venta y oficinas de turismo.
Cruza el Danubio explorando montañas
Tarjetas de ventajas Alta Austria
Las cuatro tarjetas de vacaciones de destinos de vacaciones Son la clave para vivir experiencias de ocio asequibles. Con las tarjetas de pago podrá teleféricos teleféricos se pueden utilizar gratuitamente y atracciones como los museos y lagos de baño se pueden visitar.
Disfruta de la naturaleza alpina
Tarjeta SalzburgerLand
Si planeas pasar tus vacaciones en SalzburgerLand, puedes beneficiarte de la SalzburgerLand Card. Esta tarjeta de pago con todo incluido te ofrece acceso gratuito a unas 180 atracciones en toda la provincia y en la ciudad de Salzburgo, durante seis o doce días.
Durante este tiempo, podrás disfrutar de la ciudad de Salzburgo sin costo durante 24 horas o hacer un recorrido por la carretera alpina del Grossglockner. Algunas atracciones, como los baños termales y los ferrocarriles de montaña, se pueden utilizar una sola vez, mientras que otras pueden ser visitadas varias veces.
En el corazón verde de Austria
Tarjetas Advantage Estiria
En Estiria, puedes disfrutar de experiencias en la naturaleza, cultura, delicias culinarias y balnearios termales. La región ofrece una variedad de atracciones y actividades de ocio gratuitas o con entrada reducida, como una visita al Zoo de Herberstein, una excursión gastronómica a las chocolaterías Zotter o un paseo en el ferrocarril glaciar de Dachstein.
Las tarjetas están disponibles para solicitar en línea, con diferentes precios y períodos de validez.
En la fortaleza alpina
Tarjetas de ventajas Tirol
Tirol atrae a los visitantes con numerosas tarjetas de ventajas gratuitas que permiten acceder a una amplia variedad de actividades de ocio. Generalmente, incluyen transporte público, excursiones guiadas y descuentos en ferrocarriles de montaña.
El Carné de Verano abarca desde fábricas culinarias y lagos de baño hasta parques naturales y zoológicos. Los huéspedes pueden explorar la Fortaleza de Kufstein, la Cúpula Acuática o los Mundos de Cristal Swarovski.
Descubre los Alpes
Tarjetas de ventajas de Vorarlberg
La "V-Card" de pago es válida para 85 destinos de excursión en Vorarlberg, como ferrocarriles de montaña, museos y piscinas al aire libre, que puedes visitar gratuitamente.
Además, las tarjetas regionales Vorarlberg Inclusive Cards permiten acceder a otros destinos de excursión de forma gratuita o a precio reducido. Son válidas para el Parque de Ocio VAL BLU, un paseo en barco por el lago de Constanza, una visita al Museo Rolls-Royce y un recorrido en el Ferrocarril Pfänderbahn.
Explorar la capital
Las tarjetas de ventajas de Viena
Viena le reserva una gran variedad de experiencias con cuatro tarjetas de ventajas:
La Vienna City Card le ofrece viajes ilimitados en transporte público y más de 200 descuentos.
La Viena Pass le da acceso gratuito a hasta 90 monumentos y viajes ilimitados en autobuses hop-on hop-off durante 1, 2, 3 ó 6 días consecutivos.
Con el Viena Flexi Pass puede elegir entre hasta 60 atracciones 2, 3, 4 ó 5 según sus intereses.
La Vienna Welcome Card incluye descuentos y viajes gratuitos en transporte público y en los Big Buses.
Esto hace que su estancia en Viena sea flexible y variada.