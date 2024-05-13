Con tarjetas de beneficios de provincias, regiones y ciudades, obtenga entradas gratis o con grandes descuentos en atracciones, eventos y transporte público.

Algunas tarjetas de beneficios son gratuitas si se reserva a través de alojamientos participantes, permitiendo a los huéspedes acceder a numerosos descuentos. Generalmente, la tarjeta se entrega directamente en el alojamiento o en la oficina de turismo local, aunque algunas son de pago.

Las tarjetas estatales y regionales ofrecen una amplia gama de beneficios: acceso a las principales atracciones, lugares de interés, actividades de ocio y aventura, además de transporte público y teleféricos, con descuentos o de forma gratuita.

Estas tarjetas federales son especialmente atractivas para familias de vacaciones, ya que permiten disfrutar de un programa variado con múltiples opciones de entretenimiento.