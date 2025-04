Austria sorprende con creativos platos veganos y vegetarianos, desde los más contundentes a los más refinados, llenos de sabor y diversidad regional.

Ob im Restaurant, im gemütlichen Gasthaus oder auf der Almhütte – Österreichs Küche begeistert längst auch ohne Fleisch. In Hotel-Restaurants werden vegane Gourmet-Menüs serviert, während traditionelle Wirtshäuser fleischlose Klassiker wie Kasnocken oder Krautfleckerl neu interpretieren. Selbst am Würstelstand gibt's mittlerweile vegane Käsekrainer. Eissalons überraschen mit Sorten auf Hafer- oder Mandelbasis. Genuss ohne Kompromisse – von der Stadt bis in die Berge.