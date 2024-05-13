Mucho ejercicio y sueño, disfrute consciente, menos estrés... y nuevas tecnologías: El bienestar se está replanteando.

La esperanza de vida está aumentando. Y con ello, el interés por una pregunta: ¿cómo logramos envejecer de manera saludable? La ciencia busca respuestas y ya ha dado un nombre a esta tendencia: Longevidad. No se trata de la promesa de una vida más larga, sino de una perspectiva holística para fomentar la vitalidad y el bienestar en la vejez. Para ello, las tecnologías modernas y los avances científicos pueden utilizarse como parte de un enfoque consciente de la salud.

Cada vez más hoteles en Austria están integrando este enfoque basado en la ciencia en su oferta de bienestar. Apuntan a medidas preventivas y ayudan a gestionar la salud de manera más consciente. Detener el envejecimiento no es posible, pero promover la mejor calidad de vida en cada etapa sí es el objetivo de la longevidad.

¡Antes de cualquier tratamiento, consulten con su médico o médica!