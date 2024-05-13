Si te apetecen muchos kilómetros de pistas, las estaciones de esquí austriacas son el lugar perfecto para ti.

Amplias laderas para deslizarse, empinadas pendientes desafiantes, funslopes, rutas de freeride y, entre medias, un sinfín de encanto de montaña en las cabañas: quien recorre las estaciones de esquí más grandes de Austria vive el deporte de invierno en todas sus facetas.

En resumen: diez estaciones de esquí en Austria, clasificadas según la longitud de sus pistas preparadas, cada una con su propio carácter.