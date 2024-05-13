Nuevos hoteles y alojamientos
Introduction
En los estados federados de Austria, reina la pasión por renovar y abrir nuevos espacios. Muchos de estos establecimientos, de propiedad familiar por generaciones, están profundamente arraigados en sus regiones y se comprometen con el uso de materiales sostenibles. Los huéspedes descubren oasis de bienestar en ubicaciones privilegiadas, rodeados de naturaleza y con amplias áreas de spa que invitan a la relajación.
En Vorarlberg, la arquitectura contemporánea de madera cautiva a los visitantes, mientras que en Tirol, SalzburgerLand, Estiria y Carintia, acogedores apartamentos alpinos, cabañas y chalets ofrecen refugios ideales para relajarse. Las ciudades austriacas brillan con lujosos hoteles tradicionales y boutiques que destacan por su diseño de alta calidad. Aquí, es fácil comenzar el día con placer y disfrutar del estilo de vida austríaco en un ambiente relajado.
Burgenland
Hoteles y Resorts
1. VILA VITA Pannonia en Pamhagen
Desde mayo de 2023, el hotel y pueblo vacacional VILA VITA Pannonia ofrece aún más sostenibilidad y confort. La energía proviene al 100% de biomasa y calor del aire. El restaurante ha sido rediseñado, y el área de bienestar se ha ampliado con nuevas saunas, una sala de relajación y un jacuzzi al aire libre. Además, desde finales del verano de 2023, están disponibles nuevas casas de vacaciones construidas de manera ecológica.
2. PuchasPlus en Kukmirn, en el sur de Burgenland
Desde agosto de 2024, el hotel para adultos PuchasPlus, construido de forma sostenible, recibe a sus huéspedes. Cuenta con 50 habitaciones con balcón, así como dos salas para seminarios. Para relajarse, dispone de una zona de bienestar de 1.600 m² equipada con saunas, baño de vapor, cabina de infrarrojos y zonas de descanso. En el exterior, hay una piscina y un estanque natural.
Apartamentos y Casas de Vacaciones
1. Mein Weinstöckl en Neudauberg en el sur de Burgenland
Mein Weinstöckl abrió sus puertas en otoño de 2023. Está compuesto por dos apartamentos con terraza techada. El apartamento "Magdalena" es apto para cuatro personas, mientras que el apartamento "Johanna" puede alojar a ocho huéspedes.
2. Finy Homes en Stegersbach en el sur de Burgenland
Desde febrero de 2024, los turistas pueden hospedarse en los Finy Homes. Estas cuatro casas cuentan con una superficie de 42 m² y una terraza de 28 m². Cada casa dispone de un dormitorio, una pequeña cocina, un baño y una cabina de infrarrojos. Además, en la propiedad hay una sauna en forma de barril, un jacuzzi, un jardín y una zona de descanso.
3. Gästehaus Stoob en Stoob
Desde septiembre de 2023, un nuevo Gästehaus se encuentra en los terrenos de la escuela de cerámica. El edificio cuenta con 49 habitaciones de 20 m². Nueve de ellas están disponibles todo el año para turistas, mientras que el resto solo se habilitan durante las vacaciones.
Carintia
Hoteles y resorts
1. Mountain Resort Feuerberg en Bodensdorf en Gerlitzen Alpe
Desde mayo de 2023, el Mountain Resort Feuerberg ha presentado varias novedades: un bar de hotel ampliado, una cocina más grande, una casa del árbol para niños, senderos educativos sobre la naturaleza, un área motriz, un jardín de cuerdas bajas y un recorrido de tiro con arco para los entusiastas del deporte.
2. Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia en Hermagor en Nassfeld
Tras una renovación, el Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia reabrió en julio de 2023 como un hotel superior de 4 estrellas. Todas las habitaciones fueron remodeladas, y ahora el hotel cuenta con nuevas suites familiares de 66 m². Además, se renovaron el restaurante y el spa Acquapura Carnica.
3. SeeStrandResort en St. Kanzian en el lago Klopeiner
Desde primavera de 2024, el nuevo SeeStrandResort recibe a sus huéspedes. Sus 40 apartamentos, que varían entre 60 m² y 83 m², tienen hasta tres dormitorios, cocina y terraza con vista al lago. Cada apartamento puede alojar hasta ocho personas.
4. Hotel Karnerhof en Drobollach, junto al lago Faak
La zona de bienestar del Hotel Karnerhof se ha ampliado con el nuevo BAUMSpa, que desde marzo de 2025 brilla con un nuevo esplendor. En la ampliación, los materiales naturales crean una conexión armoniosa entre la arquitectura y la naturaleza.
El BAUMSpa ofrece una piscina cubierta, varias saunas, una sala de sal y amplias zonas de descanso. Duchas sensoriales, una piscina de inmersión y el acceso directo al lago Faak proporcionan una refrescante experiencia.
5. Naturhotel Alpenrose en Millstatt am See
Después de una renovación integral, el Naturhotel Alpenrose inició la temporada de verano en mayo de 2025. De las 35 habitaciones en total, 28 brillan con un diseño nuevo y moderno. También se renovaron los tres apartamentos familiares en el tercer piso.
Ahora, un ascensor garantiza un acceso sin barreras. Durante la remodelación, también se modernizaron la recepción, el salón con bar y la zona de bienestar. El hotel apuesta cada vez más por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
6.Hotel Hochschober en Turracher Höhe
Cada año, durante el cierre de primavera, el Hotel Hochschober aprovecha para modernizar una parte de sus 116 habitaciones en total. Desde mayo de 2025, 15 habitaciones con mirador y tres suites dúplex presentan el renovado estilo Hochschober: suelos de roble, muebles de roble blanqueado y tonos cereza y petróleo crean un encantador ambiente alpino.
Apartamentos y casas de vacaciones
Parque de vacaciones EuroParcs en Ossiach
A principios de agosto de 2024 se inauguró en el lago Ossiach un nuevo parque de vacaciones EuroParcs, abierto todo el año.
Disponen de 29 casas de vacaciones en cuatro categorías diferentes.
Las casas independientes, con terraza o jardín, tienen entre 40 m² y 60 m² y ofrecen espacio para dos a seis personas.
Baja Austria
Hoteles y Resorts
“Zimmerei mit Frühstück” en Lunz am See, en la región de Mostviertel
La familia Strigl dirige una carpintería y, desde junio de 2024, también el bed & breakfast “Zimmerei mit Frühstück”. Las 14 habitaciones para huéspedes, amuebladas con modernos muebles de madera, están diseñadas de forma luminosa y acogedora. Un almacenamiento térmico subterráneo y un sistema de recuperación de calor garantizan un clima interior agradable y un bajo consumo energético. En el mismo edificio se encuentra el Café Y9, que cuenta con su propia pastelería.
B&B-Hotel en St. Pölten
A finales de 2024, abrirá sus puertas un nuevo B&B-Hotel en el "Quartier Mitte", muy cerca de la estación de tren de St. Pölten. El edificio contará con 105 habitaciones y también albergará apartamentos y tiendas.
Hotel Schachner en Maria Taferl, en la región de Wachau
El hotel de 4 estrellas Schachner, especializado en seminarios y bienestar, ha modernizado 37 de sus habitaciones, disponibles nuevamente desde marzo de 2024. Las habitaciones renovadas incluyen camas con dosel, y las suites Honeymoon y Wachauf-Spa cuentan con sauna y bañeras exentas.
Schloss Zeillern, cerca de Amstetten
Tras una extensa renovación, el Schloss Zeillern reabrirá en el invierno de 2024. Se modernizarán sus 58 habitaciones y la cocina. Además, en 2025 se añadirá un nuevo salón de eventos con capacidad para 400 personas.
Naturhotel Molzbachhof en Kirchberg am Wechsel
En diciembre de 2024, el Naturhotel Molzbachhof amplió su oferta de bienestar con el nuevo Gart'l Spa. Esta ampliación del área de wellness existente incluye un estanque natural para baños, dos saunas adicionales, un baño de vapor y dos salas de descanso. Además, se crearon seis nuevas habitaciones dobles, cada una de aproximadamente 50 m².
Hotel Post Hönig en Kirchschlag en la Bucklige Welt
Al pie de las ruinas del castillo Kirchschlag se encuentra el tradicional Hotel Post Hönig, dirigido por la familia Hönig desde hace más de 140 años. Desde abril de 2025, las once habitaciones del hotel presentan un diseño moderno.
Termas
1. Silent Villas en la Therme Laa, en la región de Weinviertel
Desde el verano de 2024, la Therme Laa – Hotel & Silent Spa ofrece diez lujosas "Silent Villas". Estas villas, diseñadas para dos personas, están situadas alrededor de un nuevo estanque natural y cuentan con accesibilidad total, además de un área de spa privada.
Alta Austria
Hoteles y Resorts
1. Apollo en el lago Mondsee
Desde mayo de 2024, el Apollo es un mundo en sí mismo: la propiedad, con acceso directo al lago, combina una casa histórica renovada y protegida como patrimonio con una construcción nueva. Incluye un hotel con ocho habitaciones de entre 26 m² y 46 m² con vista al lago, un restaurante, una taberna, un quiosco, así como una sauna y una piscina exterior climatizada.
2. Seevilla am Wolfgangsee
Desde principios del verano de 2024, la Seevilla ha vuelto a recibir a sus huéspedes tras una renovación completa. Se han modernizado ocho habitaciones y suites. Además, se ha creado un nuevo espacio de fitness y yoga en la azotea. La terraza del restaurante Ledererhaus ahora está cubierta, lo que permite su uso durante todo el año.
3. Zeit und Raum Hotel en Eggelsberg
El nuevo hotel Zeit und Raum, inaugurado en marzo de 2024, cuenta con 12 apartamentos y habitaciones dobles. Los huéspedes pueden hacer el check-in de manera automática. Además, dispone de una cochera para bicicletas y cuatro estaciones de carga para autos eléctricos.
4.Hotel Grand Elisabeth en Bad Ischl
En abril de 2025, el Hotel Grand Elisabeth abrió sus puertas en el parque termal de Bad Ischl.
Este moderno establecimiento ofrece 132 habitaciones y suites en diferentes categorías, muchas de ellas con balcón, terraza o logia.
Las instalaciones del hotel incluyen un restaurante a la carta, un bar, una amplia zona de wellness con piscina y spa, un gimnasio y salas para eventos.
Apartamentos y Casas de Vacaciones
1. Prinzengut en Liebenau
Desde mayo de 2024, la familia Füxl ofrece en su finca Prinzengut tres apartamentos vacacionales elegantemente amueblados, de 44 m², 65 m² y 77 m², para entre dos y cuatro personas. Los suelos de madera y los tonos terrosos crean una conexión armoniosa con la naturaleza.
2. Forsthaus Appartements en Holzschlag, en el bosque de Böhmerwald
En agosto de 2024 se inauguraron los Forsthaus Appartements, ubicados directamente junto a las pistas de esquí de la zona de Hochficht y cerca de rutas de senderismo. Las siete viviendas vacacionales, todas con cocina, tienen entre 23 m² y 50 m². Se puede elegir entre un apartamento doble, dos familiares y uno adaptado para personas con movilidad reducida.
3. Das Lamprecht en Schärding
Desde septiembre de 2024, la nueva casa vacacional de lujo “das Lamprecht” ofrece tres plantas de comodidad, lujo y un ambiente acogedor. Destaca la exquisita gastronomía del chef con cuatro gorros Gault & Millau, Lukas Kienbauer.
4. Novapart en Wels
Desde la primavera de 2024, el Novapart-Apartmenthotel está en funcionamiento. El edificio cuenta con 52 habitaciones de entre 23 m² y 36 m², todas equipadas con espacio de trabajo, una cocina pequeña, y balcón o terraza cubierta. El centro de seminarios NOVUM y el restaurante LEGATO están a poca distancia.
5. Motel Schlafraum24 en Weng im Innkreis
El Motel Schlafraum24, construido de manera sostenible, abrió en el verano de 2024. El establecimiento dispone de cinco apartamentos con terraza, 19 habitaciones dobles con cabina de infrarrojos, 12 habitaciones dobles con cama francesa y diez habitaciones individuales. Además, algunas habitaciones incluyen cabinas de infrarrojos. También cuenta con una sala de seminarios, lounge, gimnasio, lavandería y estaciones de carga para vehículos eléctricos.
Lodges y chalets
Dilly Resort en Windischgarsten
Desde diciembre de 2024, los Chalets Nationalpark Dilly completan la oferta del Dilly Resort en Windischgarsten.
Los chalets, de aproximadamente 103 m², ofrecen espacio para hasta cuatro adultos y tres niños.
Cada unidad cuenta con sauna propia, cocina completamente equipada, acogedoras salas de estar con chimenea y una terraza panorámica en la azotea.
Campings y Tiny Homes
Campingresort Hinterstoder
Cerca de Hinterstoder, en primavera de 2025, comenzó a operar el Campingresort Hinterstoder.
El resort abierto todo el año cuenta con diez suites hoteleras premium de 35 m² cada una, con terrazas de 15 m², cinco barriles para acampar, 85 parcelas premium para autocaravanas y caravanas, y 24 parcelas para tiendas de campaña.
Entre sus instalaciones se encuentran modernos baños, baños privados en alquiler, una zona de wellness con sauna y baño de vapor, una piscina al aire libre, parques infantiles, un pabellón deportivo y un restaurante.
A Liabs Platzl en St. Oswald im Mühlviertel
La startup A Liabs Platzl tiene como objetivo crear alojamientos innovadores en plena naturaleza.
La primera instalación se inaugurará en verano de 2025 en St. Oswald.
Se planean diez tiny homes inteligentes, ubicados en varios lugares tranquilos.
Las pequeñas casas están construidas con materiales regionales y combinan el encanto rústico de las cabañas tradicionales con el confort de los chalets modernos.
SalzburgerLand
Hoteles y resorts
1. Valamar Places en Obertauern
A finales de noviembre de 2023, abrió el primer Valamar Places Hotel en la región alpina en el antiguo Hotel Marietta de Obertauern. El hotel cuenta con 120 habitaciones para dos a cuatro personas, además de suites de hasta 81 m². Las áreas comunes incluyen un restaurante, un lounge bar, un bar en la azotea y un área de entretenimiento.
2. Rosewood Schloss Fuschl
En verano de 2024, el renovado Rosewood Schloss Fuschl, parte del grupo hotelero Rosewood, abrió con 98 habitaciones y suites exquisitamente decoradas, además de seis chalets. Ofrece varios restaurantes, lounges y un área de bienestar con piscinas interiores y exteriores.
3. Stadthotel Saalfelden
Cerca del centro de congresos y eventos "Congress Saalfelden", el Stadthotel Saalfelden abrió en verano de 2024. Cuenta con 72 habitaciones, 92 plazas de garaje y una Skybar para desayunos con terraza.
4. Natur Aparthotel Mariengut en Wagrain
En diciembre de 2024 abrió sus puertas el Aparthotel Mariengut, con 14 apartamentos que van de los 40 a los 70 m². Las unidades están equipadas con madera maciza y cuentan con balcón, cocina y, en algunos casos, con sauna privada. El hotel ofrece, entre otras comodidades, un restaurante de comida para llevar, un bar, una zona de juegos interior y un jardín con estanque natural para bañarse.
5.The Passenger Hotel en Salzburgo
Desde noviembre de 2024, The Passenger Hotel recibe a sus huéspedes en el complejo Helix en Salzburgo.
El hotel cuenta con 120 habitaciones y suites modernas, de entre 20 y 25 m². Para mayor comodidad, ofrece habitaciones ejecutivas de 38 m² y una junior suite de 30 m².
En el ámbito culinario, el restaurante propio deleita con una barra y una amplia terraza ajardinada.
Para el bienestar y la actividad física, está disponible la zona MAIKAI HELIX.
6.Hotel Neue Post en Zell am See
El tradicional Neue Post fue construido en 1862 y ha tenido diversas funciones a lo largo del tiempo, antes de reabrir como hotel en diciembre de 2024.
Las 81 habitaciones combinan un diseño urbano con la calidez alpina.
El spa de 800 m² incluye piscina exterior, saunas, baño de vapor y salas de descanso con vistas a la montaña.
En gastronomía, el hotel apuesta por una cocina creativa de fusión.
7. stieg’nhaus en Mühlbach am Hochkönig
A finales de mayo de 2025 abrió el hotel boutique de diseño stieg’nhaus.
El edificio, completamente renovado y cuyo elemento central es la escalera, alberga seis suites exclusivas de entre 36 y 80 m².
Entre sus instalaciones se encuentran una terraza en la azotea con sauna y jacuzzi, un gimnasio y un restaurante elegante.
Apartamentos y casas de vacaciones
1. Harry’s home en Salzburgo
El nuevo harry’s home abrió en marzo de 2024 en el centro de Salzburgo. El edificio cuenta con 119 habitaciones, la mayoría equipadas con cocinas completas. También ofrece salas de reuniones, un gimnasio, una sala de juegos para niños y un aparcamiento subterráneo con estaciones de carga para vehículos eléctricos.
Chalets
1. Priesteregg Premium Refugium en Leogang
En verano de 2024, el Priesteregg Premium Refugium inauguró siete nuevas cabañas junto al lago, cada una con acceso privado al agua, sauna panorámica y una cala privada. Cada unidad puede alojar hasta cuatro personas cómodamente.
2. Studio 963 en Dienten am Hochkönig
Desde junio de 2024, se puede alquilar el lujoso chalet Studio 963, con una superficie habitable de 560 m² y capacidad para hasta doce personas. La casa dispone de cinco dormitorios con baño privado, un amplio salón y una cocina. Entre sus instalaciones destacan una piscina cubierta, una sauna, un gimnasio, una sala para equipos deportivos y una habitación para niños. El jardín con terraza, jacuzzi y zona de barbacoa invita a relajarse y disfrutar del entorno.
Estiria
Hoteles y Resorts
Lavilo Aparthotel Graz
En octubre de 2024 se inauguró el Lavilo Aparthotel en la plaza principal de Graz. El establecimiento ofrece 13 habitaciones y apartamentos modernos y con estilo, con superficies habitables entre 18 y 63 m². Todas las unidades cuentan con cocina americana y mesa de comedor. Lo mejor: sistema de auto check-in 24 horas para entradas y salidas flexibles.
harry’s home Graz
En diciembre de 2024 abrió un nuevo hotel harry’s home con 140 habitaciones en la Smart City de Graz, galardonado inmediatamente con el Sello Ecológico de Austria. Los huéspedes pueden elegir entre varias categorías de habitaciones, desde habitaciones estándar de 23 m² hasta apartamentos de hasta 55 m² para hasta seis personas. Las estancias incluyen desayuno.
Alps Resort en Oberwölz-Lachtal
Inaugurado en diciembre de 2024, el Alps Resort Lachtal ofrece 16 apartamentos modernos con superficies entre 40 y 86 m², cada uno con balcón o terraza y algunos con sauna finlandesa privada. Las unidades cuentan con cocina completamente equipada y capacidad para hasta ocho personas.
Ökotel Kalsdorf cerca de Graz
En verano de 2025 se abrirá un nuevo Ökotel Plus en Kalsdorf. El grupo Ökotel apuesta por el lema “económico y bueno” y pone especial énfasis en la sostenibilidad. El edificio nuevo es autosuficiente energéticamente gracias a una bomba de calor de agua y una instalación fotovoltaica. Los huéspedes disponen de 114 habitaciones modernas y funcionales.
JUFA Bad Radkersburg
Desde marzo de 2024, los huéspedes pueden alojarse en el nuevo hotel JUFA, que cuenta con 89 habitaciones y suites con balcón. Las habitaciones tienen entre 23 y 39 m². El café y restaurante Wandelhalle ofrece especialidades regionales. Además, hay una vinoteca, una boutique gourmet, un centro para bicicletas con taller, estación de carga para vehículos eléctricos, tres salas de seminarios y una sala para yoga y feldenkrais.
Radisson Hotel Graz
A principios de julio de 2024 comenzó a operar el primer hotel Radisson en Estiria. Es el hotel más grande de la ciudad, con 232 habitaciones, ubicado cerca de la estación principal de tren de Graz. Las habitaciones tienen entre 20 y 40 m² y están decoradas con un estilo atemporal. El hotel dispone de restaurante, bar en el patio interior y tres salas para reuniones.
Apartamentos y Viviendas Vacacionales
Casas de vacaciones Steirerblicke en Gamlitz
Con cuatro nuevas casas de viñador, las casas de vacaciones Steirerblicke cuentan desde mayo de 2024 con un total de once apartamentos. Las nuevas unidades para dos personas ofrecen hermosas vistas a los viñedos circundantes. Todas están equipadas con sauna panorámica y bañera de hidromasaje.
Chalets y Lodges
Gams-Hütte Steirereck en Turnau
En septiembre de 2024, la familia Reitbauer inauguró en la Seeberg-Alm, en la Alta Estiria, la Gams-Hütte, una cabaña exclusiva de madera en una ubicación aislada y tranquila con vistas magníficas al Hochschwab. La cabaña tiene capacidad para dos personas y cuenta con sauna privada. Bajo pedido, el equipo del Pogusch entrega el desayuno directamente en la cabaña.
Chalet Hauser Kaibling en la región Schladming-Dachstein
Desde mayo de 2024, dos nuevos chalets de lujo del proveedor Steirerblicke están disponibles para huéspedes: ubicados a 2.000 m de altitud y accesibles por teleférico, cuentan con dos dormitorios y dos baños, sauna, terraza y piscina exterior, y espacio para hasta seis personas.
Camping, Termas y Refugios de Montaña
Camping Resort Riegersburg
Desde marzo de 2024, el Camping Resort Riegersburg recibe a sus huéspedes. Cuenta con 100 parcelas para autocaravanas y caravanas en tres categorías diferentes. En la zona de tiendas también hay casas móviles totalmente equipadas para hasta seis personas y barriles de camping para hasta cuatro personas.
Absteige zur bärtigen Therese en el pueblo de montaña Trahütten
En la Koralm, situada a 1.000 metros de altura, se encuentra desde febrero de 2024 el primer albergue queer de Austria, un refugio para la comunidad LGBTIQA+. Diez habitaciones de estilo retro están disponibles para alojamiento y el restaurante es sede de un programa artístico y cultural.
Tirol
Hoteles y Resorts
Hotel & Apartment Taxacher en Kirchberg
Desde diciembre de 2024, el nuevo AlpenParks Hotel & Apartment Taxacher en Kirchberg recibe a sus huéspedes. El establecimiento ofrece 50 habitaciones y apartamentos modernos en varias categorías, la mayoría con balcón o terraza. Dos restaurantes ofrecen variedad culinaria. Para relajarse, hay una amplia zona de bienestar y spa con una piscina cubierta de 15 metros.
Kaiserjuwel Suites en Going am Wilden Kaiser
En diciembre de 2024 se inauguraron las Kaiserjuwel Suites en Going. El moderno edificio alberga 22 suites de lujo y dos exclusivas suites ático de 50 m² cada una, con capacidad para hasta cinco personas. Para relajación, cuentan con un amplio sky wellness con piscina y saunas. Además, todos los servicios del cercano resort de bienestar Seiwald se pueden usar gratuitamente.
DION Wattens
En abril de 2025 abrió el primer hotel DION de Austria en Wattens, justo frente a las Swarovski Kristallwelten. El moderno hotel cuenta con 70 habitaciones dobles elegantes y una exclusiva habitación Cristal. Se puede reservar con desayuno incluido. Para máxima comodidad, dispone de un sistema de auto check-in 24 horas y modernas salas para eventos.
Wienerhof CoSpace en Trins
En mayo de 2025 abrirá en Trins el Wienerhof CoSpace, una innovadora casa generacional que es más que un hotel tradicional. Aquí conviven y trabajan personas de todas las edades. El tradicional Wienerhof ofrece doce acogedoras habitaciones dobles, todas con decoración individual. El edificio cuenta con una sala de movimiento de 80 m², espacios flexibles, una sala de trabajo exclusiva y un WorkCafé.
Mount Med Resort en Wildschönau
El Mount Med Resort es un resort de salud de primera clase en Tirol con 60 habitaciones y suites, inaugurado en diciembre de 2024. Combina lujo, historia y la más avanzada atención sanitaria. El centro está en el método Mylife Changer, enfocado en la salud celular, rejuvenecimiento y regeneración. Cuenta con siete restaurantes, incluido uno de alta cocina, que apuestan por una gastronomía saludable y placentera. El spa de 3.500 m² ofrece piscinas, saunas, baños de vapor y gimnasio.
Explorer Hotel en Stubaital
En noviembre de 2024 se inauguró cerca del glaciar Stubai el undécimo Explorer Hotel en Austria. El hotel es una casa pasiva con 82 habitaciones dobles y espacio para guardar equipos deportivos. Además, tiene una sala segura para esquís y bicicletas de montaña y un sportspa.
Apartamentos y Viviendas Vacacionales
Haus Carolus en Elbigenalp
En la histórica Haus Carolus en Elbigenalp, que fue hogar del famoso estucador Anton Bailom, se abrieron en febrero de 2025 dos acogedores apartamentos de vacaciones. El apartamento más grande ofrece 80 m² con dos dormitorios separados, el segundo mide casi 50 m². Ambos cuentan con suelos de madera y combinan encanto rústico con mobiliario moderno.
Elva – Premium Apartment Hotel en Neustift im Stubaital
En verano de 2025 abrirá en Neustift el Elva Premium Apartment Hotel con 45 elegantes unidades. Las habitaciones y apartamentos miden entre 23 m² y 120 m², combinando el encanto alpino con arquitectura moderna. Para mayores exigencias, hay dos amplios áticos de 110 y 120 m². Para relajarse, el Sky Spa ofrece una piscina exterior de 20 metros. También hay gimnasio moderno con sala de yoga y zona de boulder. La gastronomía corre a cargo del restaurante, bistró y bar propios.
ViBES en Sölden
Muy cerca del telesilla Gaislachkogl, en junio de 2025 abrirá la casa de apartamentos ViBES en Sölden. Cuenta con cinco unidades elegantes y completamente equipadas: cuatro apartamentos de diseño y un ático. El interior es refrescantemente diferente y acogedor a la vez.
Zugspitz Suites en Lermoos
En verano de 2024 comenzaron a operar las Zugspitz Suites con zona wellness propia. El edificio, construido en estilo tirolés, tiene doce suites. Los apartamentos miden entre 40 y 112 m² y alojan hasta siete personas. El telesilla más cercano está a solo un minuto a pie.
Kurblhof en Leutasch
El Kurblhof abrió en verano de 2024. En este edificio sostenible hay siete apartamentos disponibles. En el ático hay saunas y un área de descanso. Además, el complejo cuenta con tienda agrícola, sala de yoga y fitness, sala de masajes y espacio para esquís y bicicletas.
harry‘s home en Lienz
Desde abril de 2024, el nuevo harry’s home con 85 habitaciones da la bienvenida a sus huéspedes. Todas las habitaciones tienen suelos de parquet, armarios vestidores y kitchenettes. Hay habitaciones “Family & Friends” de 40 m², apartamentos de 36 m² y habitaciones accesibles de 26 m².
Lodges y Chalets
Pitz Alpin Panorama Chalets en St. Leonhard im Pitztal
A pocos minutos del glaciar Pitztal están desde diciembre de 2024 los nuevos Pitz Alpin Panorama Chalets. Diez chalets modernos y de alta calidad con capacidad para 2 a 6 personas. Los huéspedes pueden elegir entre unidades con jardín o terraza. Se pueden reservar servicios adicionales como desayuno, cena o paquetes de bienestar.
Alpenlodge Madau en Madautal
En mayo de 2025 abrió la Alpenlodge Madau. La amplia casa de madera está en Madautal, un valle lateral tranquilo del Lechtal. Solo se accede por una carretera privada y está abierta solo en verano. Con 150 m², la casa ofrece tres dormitorios, dos baños, cocina totalmente equipada, sala acogedora con estufa y terraza soleada.
Aura Karwendel en Scharnitz
En diciembre de 2024 abrió el Aura Karwendel, donde la estructura renovada de los años 60 se une a la moderna arquitectura en madera. La casa principal alberga la espaciosa VILLA64 con 250 m². En el edificio anexo, un granero reinterpretado contemporáneamente, están el Chalet21 de 150 m² y el Loft21 de 100 m². El estilo combina piezas de diseño seleccionadas con muebles vintage.
Leni Mountain Lodge en Sölden
En diciembre de 2024 se inauguró la Leni Mountain Lodge en Leiterberg. Ofrece cuatro exclusivos apartamentos entre 48 y 135 m², todos con equipamiento de alta calidad. Cada apartamento tiene terraza con vistas a la montaña. Los tres más grandes cuentan con sauna privada. Además, hay un pequeño spa con sauna y piscina exterior para relajarse.
Vorarlberg
Hoteles y Resorts
Hotel Vermala Montafon en St. Gallenkirch (Montafon)
Desde diciembre de 2024, el Hotel Vermala brilla con nueva luz: el área de entrada con vestíbulo y recepción fue rediseñada, y el restaurante ampliado. Como parte de la renovación, se añadieron cuatro habitaciones dobles adicionales de 25 m² cada una. Otro punto destacado es el nuevo spa "Weitblick" con sky pool y sauna textil.
Panoramahaus Dornbirn
Después de una renovación completa, desde enero de 2025 las 162 habitaciones del Four Points by Sheraton Panoramahaus Dornbirn lucen un nuevo diseño. Las habitaciones, desde las dobles de 25 m² hasta las suites residenciales de 52 m², cuentan ahora con elegantes suelos de madera y ventanas panorámicas que ofrecen vistas impresionantes. También se modernizó la zona de bienestar.
Hotel Kaiser en Bregenz
Ubicado en la zona peatonal de Bregenz, el Hotel Kaiser reabrió a mediados de marzo de 2025 tras una completa renovación. Dispone de siete habitaciones decoradas con estilo, entre 25 y 45 m². Un punto especial es una de las habitaciones dobles que cuenta con acceso a una terraza en la azotea de 38 m².
Alpenhotel Post en Au (Bregenzerwald)
Tras una remodelación, el Alpenhotel Post en Au reabrirá a mediados de julio de 2025 con numerosas novedades: el área de wellness ha sido modernizada y ampliada con más saunas. En el jardín rediseñado se encuentra una gran piscina exterior con terraza, zona de descanso y parque infantil, además de un nuevo mundo de toboganes acuáticos que estará disponible desde mediados de agosto.
Hotel Adler en Au (Bregenzerwald)
A partir de agosto de 2025, el Hotel Adler en Au contará con seis nuevos “nidos familiares” con habitación infantil separada. El restaurante también recibirá una nueva imagen moderna. El área de wellness se renovará e incluirá una zona de spa exclusiva para parejas y otra para familias. Además, se construirá un nuevo bosque de juegos interior para niños.
Naturhotel Chesa Valisa en Hirschegg (Kleinwalsertal)
A partir de junio de 2025, el edificio principal del Naturhotel Chesa Valisa será renovado. Los balcones existentes se transformarán en amplias verandas. Las habitaciones orientadas al valle recibirán nuevos balcones y ventanas panorámicas; en el lado oeste, ventanas más grandes proporcionarán más luz. También se modernizarán once baños y se ampliarán algunas habitaciones. La piscina interior será completamente renovada y se construirá una piscina de acero inoxidable de 12 metros. La piscina exterior climatizada se mantendrá, y en 2026 se añadirá una entrada interior con la expansión del alpinSpa.
Sonne Mellau en Bregenzerwald
Desde mediados de julio de 2024, el Hotel Sonne Mellau reabrió tras amplias renovaciones. Se añadieron cuatro amplias suites, una sala de entrenamiento y yoga, un nuevo solárium con piscina y lounge, además de un exclusivo spa privado, que amplía la zona de bienestar.
Apartamentos y Viviendas Vacacionales
Dorf 570 en Lech am Arlberg
En diciembre de 2024 abrió el exclusivo edificio de apartamentos Dorf 570 en una ubicación céntrica. Cuenta con siete apartamentos de entre 40 y 74 m² para hasta cinco personas, además de un ático para hasta siete personas. Todos los apartamentos tienen al menos un balcón y una cocina. El edificio ofrece una zona de wellness con piscina, así como un bistró de desayunos y una lounge.
Campings y Granjas
Campingplatz Dornbirn
Desde mediados de mayo de 2024, el camping de Dornbirn dispone de 14 nuevos apartamentos para 56 huéspedes. Las unidades están amuebladas con madera y cuentan con zona de dormitorio, kitchenette, baño, WC y espacios para sentarse tanto en el interior como en el exterior.
Ferienhof XOND en Riezlern (Kleinwalsertal)
Con la adquisición del bio-granja XOND (término dialectal para “saludable”), se renovaron por completo siete apartamentos. Desde diciembre de 2024, los acogedores alojamientos de entre 35 y 70 m² están disponibles. Los huéspedes no solo disfrutan de la vista a la naturaleza circundante, sino también de productos de la propia granja.
Viena
Hoteles y Resorts
House of Ble
En septiembre de 2024 abrió sus puertas el House of Ble, un nuevo hotel boutique en la zona de Getreidemarkt. El nombre "Ble" significa Beautiful Life Experiences. El edificio histórico renovado alberga 46 habitaciones y suites decoradas de forma individual, desde habitaciones dobles de 37 m² hasta suites de 53 m². Entre los puntos destacados se encuentran la exclusiva terraza en la azotea con sauna panorámica, gimnasio al aire libre y una zona lounge para relajarse. El restaurante Salt & Honey ofrece delicias culinarias.
Palais Mailberger Hof
En primavera de 2025 reabrió el Palais Mailberger Hof tras una completa renovación, ubicado en un edificio barroco en el centro histórico de Viena. Hay 50 habitaciones disponibles en cinco categorías: desde individuales de 16 m² hasta dobles entre 15 y 40 m². La zona de relax incluye una pequeña área de sauna y un patio interior ajardinado. Uno de los grandes atractivos es la nueva champañería "Crux".
Motel One Neue Donau
En las últimas décadas, la zona de la Donau-City alrededor del Vienna International Center se ha transformado en un moderno distrito urbano. Con el nuevo proyecto DC Waterline, se añade un quinto establecimiento Motel One en Viena. El nuevo hotel contará con 198 habitaciones, un restaurante y un exclusivo bar en la azotea. La apertura está prevista para mediados de 2025.
Mandarin Oriental Viena
En verano de 2025 abrirá el Mandarin Oriental Vienna en el corazón de la ciudad, en un edificio histórico de estilo modernista. Ofrecerá 86 habitaciones elegantemente decoradas y 52 suites. En el ámbito culinario, contará con dos restaurantes, una cafetería lounge y un bar. El área de spa ofrecerá un amplio espacio de bienestar con una gran piscina cubierta.
Hampton by Hilton Vienna City West
En septiembre de 2024 se inauguró el Hampton by Hilton Vienna City West, situado entre el Palacio de Schönbrunn y la estación Westbahnhof. Con 355 habitaciones para entre dos y cuatro personas, es el hotel más grande de esta cadena en Europa. El edificio de nueve pisos también incluye un lobby abierto, un gimnasio y un aparcamiento subterráneo.
Palais Chotek
El histórico Palais Chotek reabrirá en primavera de 2025 como hotel de la cadena Est Hotels & Residences, tras obras de restauración y remodelación. Este palacio del siglo XIX se encuentra en el distrito 9 de Viena y dispondrá de 170 habitaciones. En la planta baja se ubicará un bar.
The Hoxton Vienna
En marzo de 2024 abrió The Hoxton cerca del Stadtpark. En un edificio protegido, que fue anteriormente una instalación industrial, se crearon 196 habitaciones distribuidas en ocho plantas. El hotel cuenta con bar, salas de reuniones, un restaurante con jardín y un bar en la azotea con magníficas vistas del centro de la ciudad.
Apartamentos y Viviendas Vacacionales
A by Adina Vienna Danube
A principios de 2025 abrió el nuevo Adina Apartment Hotel, cerca del Danubio. Es actualmente el rascacielos residencial más alto de Austria. El hotel dispone de 108 apartamentos tipo estudio, de una o dos habitaciones, entre 23 m² y 63 m². Cuenta con zona wellness, piscina panorámica, lounge de negocios con salas de conferencias y cocina americana, además de restaurante y supermercado en la planta baja.