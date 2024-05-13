Tirol

Hoteles y Resorts

Hotel & Apartment Taxacher en Kirchberg

Desde diciembre de 2024, el nuevo AlpenParks Hotel & Apartment Taxacher en Kirchberg recibe a sus huéspedes. El establecimiento ofrece 50 habitaciones y apartamentos modernos en varias categorías, la mayoría con balcón o terraza. Dos restaurantes ofrecen variedad culinaria. Para relajarse, hay una amplia zona de bienestar y spa con una piscina cubierta de 15 metros.

Kaiserjuwel Suites en Going am Wilden Kaiser

En diciembre de 2024 se inauguraron las Kaiserjuwel Suites en Going. El moderno edificio alberga 22 suites de lujo y dos exclusivas suites ático de 50 m² cada una, con capacidad para hasta cinco personas. Para relajación, cuentan con un amplio sky wellness con piscina y saunas. Además, todos los servicios del cercano resort de bienestar Seiwald se pueden usar gratuitamente.

DION Wattens

En abril de 2025 abrió el primer hotel DION de Austria en Wattens, justo frente a las Swarovski Kristallwelten. El moderno hotel cuenta con 70 habitaciones dobles elegantes y una exclusiva habitación Cristal. Se puede reservar con desayuno incluido. Para máxima comodidad, dispone de un sistema de auto check-in 24 horas y modernas salas para eventos.

Wienerhof CoSpace en Trins

En mayo de 2025 abrirá en Trins el Wienerhof CoSpace, una innovadora casa generacional que es más que un hotel tradicional. Aquí conviven y trabajan personas de todas las edades. El tradicional Wienerhof ofrece doce acogedoras habitaciones dobles, todas con decoración individual. El edificio cuenta con una sala de movimiento de 80 m², espacios flexibles, una sala de trabajo exclusiva y un WorkCafé.

Mount Med Resort en Wildschönau

El Mount Med Resort es un resort de salud de primera clase en Tirol con 60 habitaciones y suites, inaugurado en diciembre de 2024. Combina lujo, historia y la más avanzada atención sanitaria. El centro está en el método Mylife Changer, enfocado en la salud celular, rejuvenecimiento y regeneración. Cuenta con siete restaurantes, incluido uno de alta cocina, que apuestan por una gastronomía saludable y placentera. El spa de 3.500 m² ofrece piscinas, saunas, baños de vapor y gimnasio.

Explorer Hotel en Stubaital

En noviembre de 2024 se inauguró cerca del glaciar Stubai el undécimo Explorer Hotel en Austria. El hotel es una casa pasiva con 82 habitaciones dobles y espacio para guardar equipos deportivos. Además, tiene una sala segura para esquís y bicicletas de montaña y un sportspa.

Apartamentos y Viviendas Vacacionales

Haus Carolus en Elbigenalp

En la histórica Haus Carolus en Elbigenalp, que fue hogar del famoso estucador Anton Bailom, se abrieron en febrero de 2025 dos acogedores apartamentos de vacaciones. El apartamento más grande ofrece 80 m² con dos dormitorios separados, el segundo mide casi 50 m². Ambos cuentan con suelos de madera y combinan encanto rústico con mobiliario moderno.

Elva – Premium Apartment Hotel en Neustift im Stubaital

En verano de 2025 abrirá en Neustift el Elva Premium Apartment Hotel con 45 elegantes unidades. Las habitaciones y apartamentos miden entre 23 m² y 120 m², combinando el encanto alpino con arquitectura moderna. Para mayores exigencias, hay dos amplios áticos de 110 y 120 m². Para relajarse, el Sky Spa ofrece una piscina exterior de 20 metros. También hay gimnasio moderno con sala de yoga y zona de boulder. La gastronomía corre a cargo del restaurante, bistró y bar propios.

ViBES en Sölden

Muy cerca del telesilla Gaislachkogl, en junio de 2025 abrirá la casa de apartamentos ViBES en Sölden. Cuenta con cinco unidades elegantes y completamente equipadas: cuatro apartamentos de diseño y un ático. El interior es refrescantemente diferente y acogedor a la vez.

Zugspitz Suites en Lermoos

En verano de 2024 comenzaron a operar las Zugspitz Suites con zona wellness propia. El edificio, construido en estilo tirolés, tiene doce suites. Los apartamentos miden entre 40 y 112 m² y alojan hasta siete personas. El telesilla más cercano está a solo un minuto a pie.

Kurblhof en Leutasch

El Kurblhof abrió en verano de 2024. En este edificio sostenible hay siete apartamentos disponibles. En el ático hay saunas y un área de descanso. Además, el complejo cuenta con tienda agrícola, sala de yoga y fitness, sala de masajes y espacio para esquís y bicicletas.

harry‘s home en Lienz

Desde abril de 2024, el nuevo harry’s home con 85 habitaciones da la bienvenida a sus huéspedes. Todas las habitaciones tienen suelos de parquet, armarios vestidores y kitchenettes. Hay habitaciones “Family & Friends” de 40 m², apartamentos de 36 m² y habitaciones accesibles de 26 m².

Lodges y Chalets

Pitz Alpin Panorama Chalets en St. Leonhard im Pitztal

A pocos minutos del glaciar Pitztal están desde diciembre de 2024 los nuevos Pitz Alpin Panorama Chalets. Diez chalets modernos y de alta calidad con capacidad para 2 a 6 personas. Los huéspedes pueden elegir entre unidades con jardín o terraza. Se pueden reservar servicios adicionales como desayuno, cena o paquetes de bienestar.

Alpenlodge Madau en Madautal

En mayo de 2025 abrió la Alpenlodge Madau. La amplia casa de madera está en Madautal, un valle lateral tranquilo del Lechtal. Solo se accede por una carretera privada y está abierta solo en verano. Con 150 m², la casa ofrece tres dormitorios, dos baños, cocina totalmente equipada, sala acogedora con estufa y terraza soleada.

Aura Karwendel en Scharnitz

En diciembre de 2024 abrió el Aura Karwendel, donde la estructura renovada de los años 60 se une a la moderna arquitectura en madera. La casa principal alberga la espaciosa VILLA64 con 250 m². En el edificio anexo, un granero reinterpretado contemporáneamente, están el Chalet21 de 150 m² y el Loft21 de 100 m². El estilo combina piezas de diseño seleccionadas con muebles vintage.

Leni Mountain Lodge en Sölden

En diciembre de 2024 se inauguró la Leni Mountain Lodge en Leiterberg. Ofrece cuatro exclusivos apartamentos entre 48 y 135 m², todos con equipamiento de alta calidad. Cada apartamento tiene terraza con vistas a la montaña. Los tres más grandes cuentan con sauna privada. Además, hay un pequeño spa con sauna y piscina exterior para relajarse.