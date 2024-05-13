Parques de atracciones en Austria
Introduction
A medida que los días se alargan y las temperaturas se suavizan, las ganas de moverse de los niños suelen ser irrefrenables. Así que, ¿qué mejor que desahogarse en los extensos terrenos de un parque de atracciones? Éstos ofrecen una gran variedad de atracciones para todas las edades y garantizan diversión y aventura a raudales. Desde trepidantes montañas rusas y zonas de juegos interactivos hasta relajados merenderos, hay para todos los gustos. Los eventos y espectáculos periódicos ofrecen entretenimiento adicional. Las familias pueden vivir juntas momentos inolvidables y dejar atrás la vida cotidiana.
Parques de ocio y aventura en Burgenland
Ya sea princesa, pirata, damisela del castillo o vaquero: los parques de ocio y aventura de Burgenland ofrecen algo para todos los gustos. Aquí también se encuentra el mayor parque de aventuras de Austria, el Familypark.
Parques de ocio y aventura en Carintia
En los parques de ocio y aventura de Carintia se puede luchar contra dragones, visitar a Heidi en los pastos de montaña y pintar tu propio gnomo de jardín. En Minimundus, los visitantes pueden dar la vuelta al mundo en pocas horas.
Parques de ocio y aventura en Baja Austria
Los parques de ocio y aventura de Baja Austria son diversos y educativos. En Dinopark Hubhof, por ejemplo, hay maquetas prehistóricas a tamaño real, en Carnuntum se puede viajar a la época romana y en Pielachtal, los niños pueden ir a la caza del tesoro.
Parque faunístico de Ernstbrunn con centro de investigación del lobo
Parques de ocio y aventura en Alta Austria
Hay mucho que descubrir para pequeños y mayores exploradores en los parques de ocio y aventura de Alta Austria.
Parques de ocio y aventura en SalzburgerLand
Los parques de ocio y aventura de SalzburgerLand prometen ejercicio y deporte, naturaleza y aventura. Las originales atracciones ofrecen diversión y variedad para grandes y pequeños.
Parques de ocio y aventura en Estiria
En los parques de ocio y aventura De ocio y aventura de Estiria hay muchas historias interesantes: En Styrassic Park, los propios dinosaurios te explicarán por qué se extinguieron, y en el bosque de cuento de hadas, Caperucita Roja y compañía te contarán sus aventuras.
Parques de ocio y aventura en Tirol
Incrustados en el maravilloso paisaje de las montañas tirolesas, los parques de ocio y aventura ofrecen entretenimiento para grandes y pequeños. Las temáticas van desde el campamento de investigación hasta el mundo mágico y de las hadas.
Sunny Mountain Erlebnispark Parque de Aventuras Sunny Mountain
Parques de ocio y aventura en Vorarlberg
Viajar a los parques de aventura de Vorarlberg es toda una experiencia: tanto a Bärenland, en Klostertal, como a Schmugglerland, en Montafon, sólo se puede llegar en teleférico.
Parques de ocio y aventura en Viena
Los parques de ocio y aventura tienen una larga tradición en Viena. El Prater de Viena existe desde 1766 y el zoo de Schönbrunn, inaugurado en 1752, es el más antiguo del mundo. Los niños también tienen muchas otras opciones de ocio en Viena.