Pequeñas estaciones de esquí en Austria
Introduction
En las pequeñas y acogedoras estaciones de esquí, el bullicio queda atrás. Pistas anchas, mucho espacio y un ambiente relajado facilitan la experiencia para principiantes, quienes retoman el esquí y todos los que buscan tranquilidad.
Aquí no cuenta la cantidad de remontes, sino el momento: el primer giro en nieve fresca, la última bajada al atardecer. Entre medio, espacio para respirar. Las pequeñas estaciones representan deporte de invierno sin aglomeraciones, cercanía con la naturaleza y la sensación de haber llegado a destino.
Lejos de los grandes centros de esquí, las aldeas de montaña invitan a detenerse. Antiguamente a menudo aisladas en invierno, hoy son fácilmente accesibles, conservando su encanto original. En los alojamientos se combinan hospitalidad familiar, comodidades modernas y gastronomía regional.
También fuera de las pistas, el invierno muestra su lado más sereno: en caminatas por bosques nevados o esquiando a campo traviesa junto a arroyos helados.
Filzmoos en Salzburgo
El lugar, a 1.000 metros sobre el nivel del mar, con casas rurales auténticas, posee el encanto de un pueblo de montaña. El impresionante paisaje alrededor de Filzmoos en SalzburgerLand se explora mejor en un paseo en trineo tirado por caballos.
Para quienes buscan algo más deportivo, hay una pequeña y refinada estación de esquí con 20 kilómetros de pistas y ocho telesillas, ideal para familias y principiantes. También es una región ideal para esquí de fondo y senderismo invernal.
Un atractivo internacional son las semanas anuales de globos aerostáticos en enero. Los globos iluminados flotan hasta la noche sobre Filzmoos, acompañados de música y un espectáculo de fuegos artificiales. ¡Qué experiencia!
Particularidades Filzmoos cuenta con 17 centrales eléctricas.
Maria Alm en Salzburgo
Maria Alm idílicamente situado a 802 metros sobre el nivel del mar en SalzburgerLand, está rodeado de un impresionante mundo alpino. Edificios de siglos pasados y la torre de la iglesia de peregrinación caracterizan el pueblo de montaña. Enclavado en el imponente panorama del Hochkönig, los veraneantes en busca de descanso y actividades deportivas lejos del bullicio encontrarán un fascinante telón de fondo. El Dominio esquiable de Hochkönig cuenta con 120 kilómetros de pistas y 34 remontes, ofreciendo a esquiadores y snowboarders una gran variedad de terrenos. Desde amplias pistas familiares hasta desafiantes pistas para esquiadores avanzados, hay algo para todos los gustos. La zona forma parte del Esquí amadé la mayor asociación de esquí de Austria, que da acceso a un total de 760 kilómetros de pistas.
¿Y fuera de las pistas? Los esquiadores de fondo encontrarán 30 kilómetros de pistas preparadas en Maria Alm. Las excursiones con raquetas de nieve y los senderos de invierno ofrecen la oportunidad de experimentar la tranquilidad de la naturaleza. Especialmente impresionante es un paseo en trineo tirado por caballos por el paisaje nevado - un consejo para románticos.
Particularidad Maria Alm cuenta con una pista nocturna de trineo de 6 kilómetros de longitud.
Prägraten en el Großvenediger, en Osttirol
En Prägraten am Großvenediger los veraneantes pueden esperar una experiencia auténtica con antiguas granjas. Si ha venido a bajar el ritmo, éste es su lugar.
La pequeño dominio esquiable de Prägraten cuenta con 15 kilómetros de pistas y dos remontes. Muchas personas han esquiado aquí por primera vez. Las pistas son manejables y permiten esquiar relajadamente en un ambiente familiar.
El pueblo está situado en el Hohe Tauern a 1.312 metros sobre el nivel del mar, y ofrece mucho más que esquí. Los esquiadores de fondo pueden explorar el hermoso paisaje en unos 20 kilómetros de pistas preparadas. Caminatas con raquetas de nieve, pistas de trineo y rutas de senderismo invernal atraviesan una naturaleza virgen, con las montañas circundantes siempre a la vista. El patinaje sobre hielo y el curling sobre hielo natural hacen que los días de invierno en Tirol Oriental sean muy variados. Una actividad extraordinaria es una excursión guiada de esquí excursión guiada de esquí en el Großvenediger. La cuarta montaña más alta de Austria ofrece una experiencia inolvidable para todos aquellos en busca de aventuras.
Característica especial: Rústicos refugios alpinos, 60 picos de tres mil metros a su alrededor y nueve hermosos valles por descubrir.
Heiligenblut en Carintia
Aquí los veraneantes se sienten como en los viejos tiempos, como si el tiempo se hubiera detenido. Heiligenblut se encuentra a una altitud de casi 1.300 metros sobre el nivel del mar, en un pintoresco paisaje de montaña con un telón de fondo natural único, en medio del parque nacional de Hohe Tauern. El pueblo está vigilado por la imponente cumbre del Großglockner, la montaña más alta de Austria.
Quienes vengan a Heiligenblut a esquiar encontrarán el estación de esquí Großglockner/Heiligenblut con 55 kilómetros de pistas y 12 remontes. Las pistas van desde pistas suaves para principiantes y familias hasta pistas desafiantes para esquiadores avanzados. Los amantes del fuera pista encontrarán una pista de freeride de 1.500 hectáreas con seis sectores de freeride.
Los sueños de montañero invernal se hacen realidad en los alrededores del Großglockner. En una excursión de esquí todo el mundo puede acercarse mucho a la naturaleza. Los que quieran tomárselo con calma pueden explorar el paisaje nevado en una excursión invernal, descender por una pista de trineo iluminada por la noche o vivir el romanticismo de un paseo en trineo tirado por caballos.
Particularidad el telón de fondo del Grossglockner le ha valido al pueblo la reputación de ser uno de los pueblos de montaña más bonitos de los Alpes.
Gargellen en Vorarlberg
El pueblo se encuentra "en el rincón más alejado" del Montafon a 1.423 metros sobre el nivel del mar. Resulta fascinante cómo la tranquilidad invernal y el turismo de esquí coexisten armoniosamente aquí. Los esquiadores encontrarán 39 kilómetros de pistas y ocho remontes instalaciones. Aunque el pueblo se encuentra en medio de la alta montaña, entre los macizos de Rätikon y Silvretta, el paisaje se caracteriza por rasgos suaves.
Éste es precisamente el punto fuerte de Gargellen; el balneario climático de gran altitud de Vorarlberg está alejado del ajetreo y el bullicio del tráfico turístico. De este modo, se han conservado su originalidad y sus tradiciones. La mejor muestra de ello son las pintorescas granjas de hasta 300 años de antigüedad.
Particularidades: Gargellen es el pueblo de montaña más alto del Montafon.
Rauris en Salzburgo
Situado a 950 metros sobre el nivel del mar en el sur de SalzburgerLand, Rauris ofrece Rauris ofrece un telón de fondo invernal inigualable. Rodeado de picos nevados y densos bosques, el valle es el lugar ideal para unas relajantes vacaciones de invierno.
En estación de esquí Rauriser Hochalmbahnen cuenta con 32 kilómetros de pistas y diez remontes. Pistas pequeñas, manejables, anchas y soleadas: aquí las familias pueden disfrutar de relajadas jornadas de esquí, dlas familias pueden disfrutar aquí de unos días de esquí relajados, gracias a las pistas de prácticas para niños y principiantes. Los esquiadores experimentados también pueden disfrutar aquí de sus kilómetros de pistas. El Estelas pistas orientadas al este conservan las condiciones de nieve polvo hasta la primavera, lo que garantiza una larga temporada de esquí.
Los que quieran descubrir la naturaleza nevada y el aire fresco de la montaña encontrarán una ruta de senderismo invernal con un desnivel de 580 metros. Los esquiadores de fondo pueden disfrutar de 30 kilómetros de pistas preparadas pistas de esquí de fondo para dar sus vueltas. A excursión con raquetas de nieve con un guía se adentra en la "jungla de invierno" en las profundidades del Parque Nacional de Hohe Tauern.
Particularidades: durante siglos, el valle de Rauris fue considerado el centro de la minería de oro en Austria.
Alpbach en Tirol
Situado entre los Alpes de Kitzbühel y Brandenberg, el valle de Alpbach deslumbra con su hermoso paisaje invernal. Durante milenios, el agua salvaje del río Brandenberger Ache ha esculpido su camino a través del valle, creando junto con el romántico desfiladero de Tiefenbachklamm un escenario de ensueño.
Los aficionados a los deportes de invierno encontrarán en Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau una estación de esquí con 113 kilómetros de pistas y 45 telesillas. En la escuela de esquí para niños, todos aprenden sus primeros pasos sobre los esquís. Para aquellos que buscan más emoción, pueden lanzarse por la rápida pista de trineo de invierno. ¡Qué diversión!
Cuando la nieve cubre el valle con un manto de silencio helado, la naturaleza muestra su mejor cara. Caminatas invernales, esquí de fondo y paseos con raquetas permiten que cuerpo y mente encuentren la paz. Este encantador valle ofrece el espacio ideal para dejar atrás el estrés cotidiano.
Particularidad: es posible patinar sobre hielo en el Reintalersee de Kramsach si la temperatura es adecuada y el hielo lo suficientemente grueso.
Weissensee en Carintia
Es el punto de partida para muchas actividades de invierno: El Weissensee en el Gailtal, en Carintia, se congela de manera confiable cada año gracias a su ubicación. Cuando el hielo está oficialmente habilitado, numerosos patinadores sobre hielo disfrutan girando piruetas o practicando curling. A solo unos minutos del lago, se esconde un secreto: una pequeña estación de esquí con escuela de esquí y un telesilla. Desde la amplia pista, siempre se puede ver el Weissensee, un escenario realmente único. Además del lago y la estación de esquí, el soleado valle del Weissensee cuenta con 40 kilómetros de pistas de esquí de fondo, tanto para doble tracción como para patinaje.
Hace muchos años, los pequeños pueblos del Weissensee se comprometieron con la sostenibilidad: como región modelo, el Parque Natural Weissensee ha sido reconocido varias veces por ello. Muchos destinos se pueden alcanzar cómodamente en autobús, lo que permite dejar el coche en casa. Como región de Slow Food, aquí se pone un énfasis especial en los productos regionales y en los restaurantes que ofrecen deliciosas especialidades locales.
Particularidad: la superficie helada del lago Weissensee es la mayor superficie de hielo natural preparado de Europa, con 6,5 km².
Hinterstoder en Alta Austria
Hinterstoder se encuentra en un idílico valle a 600 metros sobre el nivel del mar y es una conocida estación de la Copa del Mundo de Esquí pero ha conservado su carácter de pueblo original. Quienes se animen a esquiar aquí encontrarán 40 kilómetros de pistas que llegan hasta los 2.000 metros. Esto hace que el dominio esquiable Alta Austria nieve garantizada. Los imponentes gigantes de las montañas de Totes Gebirge forman un impresionante telón de fondo, siempre a la vista en las extensas pistas panorámicas. Gracias a la escuela de esquí con supervisión para los más pequeños, los remontes de prácticas y las cintas transportadoras, la zona de esquí es especialmente popular entre las familias. Quienes busquen un reto pueden aventurarse por la pista de la Copa del Mundo, con una pendiente máxima del 60%, o por la pista Inferno, con una pendiente de hasta el 70%.
Quienes busquen paz y tranquilidad también encontrarán en Hinterstoder y sus alrededores todo lo necesario para unas relajantes vacaciones de invierno. Disfrute de la naturaleza nevada en pareja senderismo invernal o raquetas de nieve es especialmente relajante aquí. Con 100 kilómetros de pistas de invierno despejadas, a veces incluso rodadas, la región de Pyhrn-Priel, al borde del Parque Nacional de Kalkalpen se puede descubrir de nuevo cada día.
Particularidad: Hinterstoder es una de las perlas alpinas y, por tanto, uno de los 25 lugares especialmente sostenibles de los Alpes. Las perlas alpinas tienen los más altos estándares en lo que se refiere a vacaciones respetuosas con el medio ambiente y apuestan cada vez más por los taxis de senderismo, los autobuses del valle y los ferrocarriles de montaña.