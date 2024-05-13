Nueve encantadores pueblos de esquí donde se unen montañas nevadas y cascos históricos. Perfectos para un esquí relajado.

En las pequeñas y acogedoras estaciones de esquí, el bullicio queda atrás. Pistas anchas, mucho espacio y un ambiente relajado facilitan la experiencia para principiantes, quienes retoman el esquí y todos los que buscan tranquilidad.

Aquí no cuenta la cantidad de remontes, sino el momento: el primer giro en nieve fresca, la última bajada al atardecer. Entre medio, espacio para respirar. Las pequeñas estaciones representan deporte de invierno sin aglomeraciones, cercanía con la naturaleza y la sensación de haber llegado a destino.

Lejos de los grandes centros de esquí, las aldeas de montaña invitan a detenerse. Antiguamente a menudo aisladas en invierno, hoy son fácilmente accesibles, conservando su encanto original. En los alojamientos se combinan hospitalidad familiar, comodidades modernas y gastronomía regional.

También fuera de las pistas, el invierno muestra su lado más sereno: en caminatas por bosques nevados o esquiando a campo traviesa junto a arroyos helados.