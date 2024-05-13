2 estrellas, 1 estrella Restaurantes con estrella en Alta Austria

Philip Rachinger demuestra en Ois im Mühltalhof que lo progresivo y lo tradicional pueden ir de la mano: encanto poco convencional, sin carta clásica, pero con una cocina con carácter y gran precisión.

La “cocina basada en la naturaleza” define el estilo de Klemens Gold en Rau, en Großraming, al borde de los Alpes Calcáreos. Aquí se sirve lo que ofrece el entorno: salvaje, puro y sin concesiones.

Sebastian Leutgeb y Miriam Grädler dirigen el acogedor y moderno restaurante Paula en St. Wolfgang con gran dedicación. Ubicado en la plaza del mercado, dentro del hotel y posada “Weisser Bär”, combina cocina actual con un ambiente relajado.

El Bootshaus, a orillas del Traunsee, es conocido más allá del Salzkammergut. Lukas Nagl es un virtuoso del pescado, aunque también domina la carne con calma, precisión y maestría.

En Steyr, Lukas Kapeller y Michael Schlöglhofer gestionan un espectacular local de diseño: un “atelier de arte y cocina”. Su propuesta es creativa, honesta y sofisticada.

En la Waldschänke, dirigida por Elisabeth y Clemens Grabmer (madre e hijo), se sirve “comida para el alma”: regional, sensible y profundamente arraigada. En verano, las mesas se sitúan en un jardín idílico, un lujo tranquilo.

La alta cocina se muestra cercana en el restaurante Lukas, en Schärding: regional y de temporada, con toques internacionales. Su lema: “sentirse como en casa de amigos”.

La cocina de Max Schellerer en Tanglberg, de inspiración francesa, crea un diálogo delicado entre gastronomía y arte contemporáneo: un lugar para disfrutar.

“Experimentos tradicionales y desobediencia” es lo que propone el dúo Marco Barth y Sebastian Rossbach en Rossbarth, en Linz: una cocina purista, clara y desenfadada, con ganas de innovar.

En Verdi, en Linz, cocinan juntos padre e hijo, Erich y Philipp Lukas. Su cocina combina raíces regionales con ligereza mediterránea y toques asiáticos.

En el histórico Salzamt de Linz, el restaurante Kliemstein ofrece un ambiente especial en sus bóvedas: alta cocina y tapas con influencias austríacas, españolas y portuguesas, acompañadas de su propia vinoteca.

El restaurante Kammer5, en el Leitner Gut de Ort im Innkreis, se ubica en un antiguo establo. Su lema, “Vive la Hoamat”, apuesta por reinterpretar productos regionales con un toque francés, de forma minimalista y centrada en el sabor.