Los mejores restaurantes de Alta Austria
Introduction
La élite de la gastronomía de Alta Austria es impresionante: numerosos restaurantes de primer nivel con reconocimientos y estrellas tienen aquí su hogar. La cocina va de lo altamente creativo a lo tradicional, siempre centrada en realzar con maestría lo mejor de una región que es de las más bellas del país. Te va a encantar, garantizado.
Attersee, Traunsee, Wolfgangsee: solo tres de los más de 70 lagos del Salzkammergut, donde también florece una gastronomía viva que no se limita al pescado fresco. Las vistas al agua y a las montañas son espectaculares. Además, escondidos en la naturaleza o en acogedores patios, hay pequeños tesoros culinarios que sorprenden y dominan su arte.
“¡Siéntate aquí!”: así suelen dar la bienvenida los hosteleros de Alta Austria. El ambiente en las posadas es animado y refleja la alegría de vivir de la región. Se sirve cocina casera tradicional de gran calidad, sin dejar de lado la innovación, porque el Wirtshaus también refleja el presente. ¡Buen provecho!
Restaurantes con estrella en Alta Austria
Philip Rachinger demuestra en Ois im Mühltalhof que lo progresivo y lo tradicional pueden ir de la mano: encanto poco convencional, sin carta clásica, pero con una cocina con carácter y gran precisión.
La “cocina basada en la naturaleza” define el estilo de Klemens Gold en Rau, en Großraming, al borde de los Alpes Calcáreos. Aquí se sirve lo que ofrece el entorno: salvaje, puro y sin concesiones.
Sebastian Leutgeb y Miriam Grädler dirigen el acogedor y moderno restaurante Paula en St. Wolfgang con gran dedicación. Ubicado en la plaza del mercado, dentro del hotel y posada “Weisser Bär”, combina cocina actual con un ambiente relajado.
El Bootshaus, a orillas del Traunsee, es conocido más allá del Salzkammergut. Lukas Nagl es un virtuoso del pescado, aunque también domina la carne con calma, precisión y maestría.
En Steyr, Lukas Kapeller y Michael Schlöglhofer gestionan un espectacular local de diseño: un “atelier de arte y cocina”. Su propuesta es creativa, honesta y sofisticada.
En la Waldschänke, dirigida por Elisabeth y Clemens Grabmer (madre e hijo), se sirve “comida para el alma”: regional, sensible y profundamente arraigada. En verano, las mesas se sitúan en un jardín idílico, un lujo tranquilo.
La alta cocina se muestra cercana en el restaurante Lukas, en Schärding: regional y de temporada, con toques internacionales. Su lema: “sentirse como en casa de amigos”.
La cocina de Max Schellerer en Tanglberg, de inspiración francesa, crea un diálogo delicado entre gastronomía y arte contemporáneo: un lugar para disfrutar.
“Experimentos tradicionales y desobediencia” es lo que propone el dúo Marco Barth y Sebastian Rossbach en Rossbarth, en Linz: una cocina purista, clara y desenfadada, con ganas de innovar.
En Verdi, en Linz, cocinan juntos padre e hijo, Erich y Philipp Lukas. Su cocina combina raíces regionales con ligereza mediterránea y toques asiáticos.
En el histórico Salzamt de Linz, el restaurante Kliemstein ofrece un ambiente especial en sus bóvedas: alta cocina y tapas con influencias austríacas, españolas y portuguesas, acompañadas de su propia vinoteca.
El restaurante Kammer5, en el Leitner Gut de Ort im Innkreis, se ubica en un antiguo establo. Su lema, “Vive la Hoamat”, apuesta por reinterpretar productos regionales con un toque francés, de forma minimalista y centrada en el sabor.
En la Guía Michelin, los restaurantes se distinguen en diferentes categorías: con estrellas Michelin por su cocina excepcional, con el Bib Gourmand por ofrecer muy buena comida a precios justos, y como restaurantes seleccionados por su calidad y estilo.
Restaurantes con vistas especiales en Alta Austria
En el idílico Landhaus zu Appesbach se sirven clásicos locales y platos casi olvidados en un entorno elegante, con el lago Wolfgangsee como impresionante telón de fondo.
El Bergergut, en Afiesl (Mühlviertel), apuesta por una cocina regional y precisa que atrae a comensales de lejos, con especial atención a la cultura cervecera.
A orillas del Mondsee, el restaurante Lackner ofrece pescado fresco del lago, además de caza y repostería tradicional de la región.
Una experiencia especial es visitar el Siriuskogl en Bad Ischl, donde Christoph “Krauli” Held y su joven equipo presentan una cocina regional creativa y a veces poco convencional, con vistas panorámicas al Salzkammergut.
El restaurante Geinberg5, dentro del complejo termal de Geinberg, se sitúa junto a un estanque de nenúfares y se centra en ingredientes cuidadosamente seleccionados de la región.
El encantador jardín con vistas al Attersee ya es motivo suficiente para visitar Bräu, donde además destaca la cocina tradicional con pescado fresco del lago.
La Beletage del Hotel Post en Traunkirchen combina cocina abierta con “soul kitchen para compartir”, acompañada de vistas a la montaña y complementando la cocina tradicional de la Poststube 1327.
En el Seeschloss Ort de Gmunden, a orillas del Traunsee, la Orther Stub’n ofrece una cocina basada en la tradición y la regionalidad.
Más elegante es el ambiente en la terraza Kaiserterrasse de Poll’s, en el famoso Weißen Rössl del Wolfgangsee, donde algunos ingredientes son de producción propia y las vistas al lago son amplias y atemporales.
Posadas y tabernas en Alta Austria
En el Schloss Hochhaus de Vorchdorf hay una posada elegantemente decorada con la esencia de la cocina tradicional: sólida, auténtica y perfectamente ejecutada.
El Steegwirt, en Bad Goisern, es toda una institución a orillas del lago Hallstätter, donde se sirven clásicos según recetas tradicionales.
El Wirt z’Kraxenberg, en Kirchheim, ofrece platos sencillos y puristas. Su carta, de temporada, cambia cada mes y se mantiene intencionadamente reducida.
En el Mühlviertel, el Keplingerwirt de St. Johann am Wimberg se ha ganado una gran reputación: desde hace más de 30 años atrae a quienes valoran una cocina tradicional pero exigente. Imprescindible: Grammerltascherl con col.
En el Goldenen Hirschen de Gmunden, el chef Christoph Parzer logra un equilibrio entre cocina de posada y alta cocina, con pescado del Traunsee y jugosos steaks.
Quienes buscan cocina de temporada auténtica con toques innovadores deberían visitar la Schmiede, en el pequeño pueblo de Pfaffing: platos sorprendentes sin perder sus raíces.
En la acogedora sala del Bergpfeffer, en Vorderstoder, se sirven platos muy ligados a la región, acompañados de una selección de vinos tan precisa como armoniosa.
El restaurante Rahofer, en Steyr, referente gastronómico desde hace casi 40 años, ofrece cocina de inspiración mediterránea en un idílico patio con aire sureño.
La posada refleja desde siempre la mentalidad de Alta Austria: auténtica, honesta, acogedora y sociable. Aquí encontrarás 13 posadas legendarias con el encanto típico de la región.