Restaurantes en Burgenland: las mejores direcciones

Regional, de temporada y para disfrutar en buena compañía Posadas y tabernas en Burgenland

Especialidades de ganso, pescado del lago Neusiedl y estofados de buey de la estepa: eso es lo que te espera en la legendaria Gasthaus zur Dankbarkeit en Podersdorf.

En Zum fröhlichen Arbeiter, centrado en productos regionales y de temporada, se sirven platos de caza como roastbeef de corzo o, según disponibilidad, schnitzel de ciervo, corzo, jabalí o faisán, además de knödel con chicharrones y otros clásicos.

En Zum Gogosch, en Donnerskirchen, dentro de la finca ecológica Bio-Landgut Esterházy, la cocina tradicional de inspiración panónica —con especialidades del bosque, la pradera, la olla y el lago— se combina con un ambiente especial.

Pauli’s Stuben, en el hotel y bodega Braunstein en Purbach am Neusiedler See, ofrece vinos experimentales junto a cocina tradicional regional.

Toda una institución en Mittelburgenland, conocida por especialidades panónicas como la blunze (morcilla), es Gasthaus Fuchs en Weppersdorf. Por la noche se sirven menús degustación de tres a seis platos con destacados culinarios.

El joven equipo de Restaurant Hotel Café Joseph en Bruckneudorf reinventa la cocina casera con sus “Joseph Specials” en clave moderna. Se come al aire libre, bajo una enorme platanera.

En Heimlichwirt, en Gols, apuestan por una cocina honesta con buenos ingredientes de agricultores locales: platos pensados para saber bien, satisfacer y hacer sentir bien.

También Ziegelwerk Gasthaus, en Wimpassing an der Leitha, se centra en lo local y de temporada. Su joven y motivado equipo sirve clásicos y platos internacionales como tempura, con una carta que cambia según la oferta regional.

El corazón de Gasthaus Csencsits es su antiguo horno de leña, donde se elaboran magníficos platos, acompañado de vistas desde la terraza de madera a bosques y prados.