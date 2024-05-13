Restaurantes en Burgenland: las mejores direcciones
Introduction
Cocina galardonada en Burgenlandla sencillez llevada a la excelencia que sabe a la tierra, a las raíces y al alma de los chefs, algunos de ellos muy condecorados. Y también apunta un poco al futuro.
Los paisajes naturales de Burgenland ralentizan el pulso, pero al mismo tiempo abren el corazón. Algo cruje entre los juncos, el sol se refleja en la superficie del lago Neusiedl. Allí, ¡una cigüeña! Junto al agua o en plena naturaleza, también se encuentra muy cerca del corazón de Burgenland. Degustar las especialidades locales de temporada en estos lugares tan especiales es una experiencia en sí misma.
Encontrará el auténtico Burgenland en las numerosas posadas y tabernas algunas de las cuales llevan generaciones sirviendo la mejor cocina casera. Y no sólo clásica, sino también moderna: se mueven con los tiempos. Pero sin exagerar. Al fin y al cabo, tiene que parecer auténtica, honesta. Igual que los anfitriones, que hacen de las posadas los lugares sociales que siempre han sido.
Restaurantes con estrella Michelin en Burgenland
Ubicado en la pequeña localidad de Schützen, el negocio familiar de los Eselböck está hoy dirigido por Barbara Eselböck y el chef con estrella Alain Weissgerber. Sin concesiones, purista y magistralmente sencillo: en Taubenkobel, el chef combina la regionalidad y la apertura al mundo con una base clásica francesa. El menú incluye alrededor de 15 “actos” acompañados de pequeños bocados, además de especialidades preparadas al fuego abierto. El punto culminante: paloma a la parrilla del sur de Burgenland.
En la Guía Michelin, los restaurantes se distinguen en diferentes categorías: con estrellas Michelin por su cocina excepcional, con el Bib Gourmand por ofrecer muy buena comida a precios razonables y como restaurantes seleccionados para establecimientos que destacan por su calidad y estilo.
Restaurantes con vistas especiales en Burgenland
Das Fritz en Weiden am See sirve especialidades locales: pescado del lago Neusiedl, verduras del Seewinkel bañadas por el sol y clásicos austríacos, directamente a orillas del agua, desde la mañana hasta la noche.
También Seejungfrau en Jois se encuentra justo junto al lago. Aquí se ofrecen durante todo el día platos sencillos de cocina regional e internacional – con pasta e vino y vino de Jois, en un ambiente relajado.
El Restaurante Libelle en Breitenbrunn combina vistas al lago con creaciones de inspiración asiática, como su sándwich insignia “Neuer Strand”, y completa la carta con clásicos de Burgenland.
Junto a un lago privado, en medio de un impresionante paisaje natural, se encuentra el restaurante lifestyle Die Möwe, en Vila Vita Pannonia en Pamhagen.
En Andau, rodeado de viñedos del norte de Burgenland, espera el imponente Restaurante Infinity en Scheibelhofer The Resort. Aquí se sirven clásicos de Burgenland y creaciones reinterpretadas, acompañados de una excelente selección de vinos.
También el Restaurante Ratschen, entre los viñedos del sur de Burgenland, se inspira en los productos de proximidad: al mediodía es conocido por sus platos tradicionales, mientras que por la noche la cocina se vuelve más experimental, siempre acompañada de una excelente selección de vinos.
Gastronomía junto al lago: los mejores restaurantes a orillas del agua.
Ideales para disfrutar de momentos relajados, con una copa de vino en la mano y especialidades de Burgenland en el plato.
Posadas y tabernas en Burgenland
Especialidades de ganso, pescado del lago Neusiedl y estofados de buey de la estepa: eso es lo que te espera en la legendaria Gasthaus zur Dankbarkeit en Podersdorf.
En Zum fröhlichen Arbeiter, centrado en productos regionales y de temporada, se sirven platos de caza como roastbeef de corzo o, según disponibilidad, schnitzel de ciervo, corzo, jabalí o faisán, además de knödel con chicharrones y otros clásicos.
En Zum Gogosch, en Donnerskirchen, dentro de la finca ecológica Bio-Landgut Esterházy, la cocina tradicional de inspiración panónica —con especialidades del bosque, la pradera, la olla y el lago— se combina con un ambiente especial.
Pauli’s Stuben, en el hotel y bodega Braunstein en Purbach am Neusiedler See, ofrece vinos experimentales junto a cocina tradicional regional.
Toda una institución en Mittelburgenland, conocida por especialidades panónicas como la blunze (morcilla), es Gasthaus Fuchs en Weppersdorf. Por la noche se sirven menús degustación de tres a seis platos con destacados culinarios.
El joven equipo de Restaurant Hotel Café Joseph en Bruckneudorf reinventa la cocina casera con sus “Joseph Specials” en clave moderna. Se come al aire libre, bajo una enorme platanera.
En Heimlichwirt, en Gols, apuestan por una cocina honesta con buenos ingredientes de agricultores locales: platos pensados para saber bien, satisfacer y hacer sentir bien.
También Ziegelwerk Gasthaus, en Wimpassing an der Leitha, se centra en lo local y de temporada. Su joven y motivado equipo sirve clásicos y platos internacionales como tempura, con una carta que cambia según la oferta regional.
El corazón de Gasthaus Csencsits es su antiguo horno de leña, donde se elaboran magníficos platos, acompañado de vistas desde la terraza de madera a bosques y prados.