1 estrella Restaurantes con estrella Michelin en Estiria

En pleno parque natural de Almenland se encuentra el ZeitRAUM, en el hotel “Der WILDe EDER”, en St. Kathrein am Offenegg. Allí, Stefan Eder sirve personalmente sus platos y acompaña cada uno con una historia sobre los ingredientes. Dulce protagonista: los bombones.

Desde 1882, el restaurante Thaller, en St. Veit in Vogau, pertenece a la misma familia. Norbert Thaller sigue el ritmo de las estaciones en su menú de 7 platos, con verduras y hierbas de su propio huerto y pescado de su estanque.

Harald Irka dirige una joya culinaria en la antigua casa parroquial de St. Andrä im Sausal, con platos que combinan contrastes regionales e internacionales, a veces delicados, a veces intensos.

Entre los viñedos de Gamlitz se encuentra el negocio familiar Sattlerhof, donde Markus Sattler presenta un menú de seis platos con técnica de alta cocina internacional y productos locales, incluidas flores y hierbas propias.

Gerhard Fuchs ofrece en la Weinbank, en Ehrenhausen an der Weinstraße, una cocina elegante y sutil, sin carta, con maridajes de vino perfectamente armonizados.

En Trautmannsdorf, cerca de Bad Gleichenberg, los hermanos Rauch aportan frescura a la escena gastronómica. Richard Rauch combina tradición local, influencias internacionales y creatividad en sus “viajes gastronómicos”, incluyendo productos de su propia cría de cerdos.

La Geiger Alm, en Altaussee, es una pequeña cabaña de montaña donde Dominik Utassy crea cocina de nivel internacional dejando volar su imaginación.

En la Saziani Stub’n, en Straden, Christoph Mandl sorprende con platos sencillos, directos y excelentes vinos de su propia finca.

El Wörgötter, en Ligist, combina cocina tradicional y fine dining. El menú sorpresa de Florian Wörgötter destaca por sus contrastes y riqueza de sabores.

En la Schlosskeller Gourmetstube, cerca de Leibnitz, Markus Rath cocina de forma contemporánea con productos regionales, incorporando toques asiáticos en sus creaciones.

En Lieperts, en Leutschach an der Weinstraße, Manuel Liepert presenta una cocina moderna, regional y con influencias internacionales.

El restaurante Artis, en el centro de Graz, destaca por la alta calidad de sus productos internacionales. Cada dos meses, Philipp Dyczek presenta nuevas creaciones. Consejo: reservad la mesa del chef para disfrutar de la experiencia desde la cocina abierta.