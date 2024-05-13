Los mejores restaurantes de Estiria
Introduction
Tantas cosas buenas provienen de los campos, bosques y lagos de Estiria. Los tesoros de la región pueden refinarse, combinarse, interpretarse y transformarse de muchas maneras. A manos de maestros y maestras de la cocina que, en numerosos restaurantes con toque distintivo y estrellas Michelin, saben cautivar con su estilo propio y una mirada más allá de lo convencional. ¡Pura poesía!
El “corazón verde de Austria” cuenta con la mayor proporción de bosques del país, pero también es maravillosamente montañoso y sorprende a los amantes de la naturaleza con numerosos lagos, jardines y viñedos. La diversidad del paisaje es tan destacable como su gastronomía, que se ha asentado, entre otros lugares, en entornos encantadores junto al agua o en plena naturaleza.
El pollo frito al estilo de Estiria, la ensalada de alubias escarabajo con aceite de semillas de calabaza y la trucha con costra de polenta son solo algunos de los clásicos de las tabernas estirias que os esperan en las posadas de la región. Cocina tradicional casera al más alto nivel, a menudo combinada con toques innovadores. Y siempre servida con gran hospitalidad, porque también por eso es conocida Estiria.
Restaurantes con estrella Michelin en Estiria
En pleno parque natural de Almenland se encuentra el ZeitRAUM, en el hotel “Der WILDe EDER”, en St. Kathrein am Offenegg. Allí, Stefan Eder sirve personalmente sus platos y acompaña cada uno con una historia sobre los ingredientes. Dulce protagonista: los bombones.
Desde 1882, el restaurante Thaller, en St. Veit in Vogau, pertenece a la misma familia. Norbert Thaller sigue el ritmo de las estaciones en su menú de 7 platos, con verduras y hierbas de su propio huerto y pescado de su estanque.
Harald Irka dirige una joya culinaria en la antigua casa parroquial de St. Andrä im Sausal, con platos que combinan contrastes regionales e internacionales, a veces delicados, a veces intensos.
Entre los viñedos de Gamlitz se encuentra el negocio familiar Sattlerhof, donde Markus Sattler presenta un menú de seis platos con técnica de alta cocina internacional y productos locales, incluidas flores y hierbas propias.
Gerhard Fuchs ofrece en la Weinbank, en Ehrenhausen an der Weinstraße, una cocina elegante y sutil, sin carta, con maridajes de vino perfectamente armonizados.
En Trautmannsdorf, cerca de Bad Gleichenberg, los hermanos Rauch aportan frescura a la escena gastronómica. Richard Rauch combina tradición local, influencias internacionales y creatividad en sus “viajes gastronómicos”, incluyendo productos de su propia cría de cerdos.
La Geiger Alm, en Altaussee, es una pequeña cabaña de montaña donde Dominik Utassy crea cocina de nivel internacional dejando volar su imaginación.
En la Saziani Stub’n, en Straden, Christoph Mandl sorprende con platos sencillos, directos y excelentes vinos de su propia finca.
El Wörgötter, en Ligist, combina cocina tradicional y fine dining. El menú sorpresa de Florian Wörgötter destaca por sus contrastes y riqueza de sabores.
En la Schlosskeller Gourmetstube, cerca de Leibnitz, Markus Rath cocina de forma contemporánea con productos regionales, incorporando toques asiáticos en sus creaciones.
En Lieperts, en Leutschach an der Weinstraße, Manuel Liepert presenta una cocina moderna, regional y con influencias internacionales.
El restaurante Artis, en el centro de Graz, destaca por la alta calidad de sus productos internacionales. Cada dos meses, Philipp Dyczek presenta nuevas creaciones. Consejo: reservad la mesa del chef para disfrutar de la experiencia desde la cocina abierta.
En la Guía Michelin, los restaurantes se distinguen en diferentes categorías: con estrellas Michelin por su cocina excepcional, con el Bib Gourmand por ofrecer muy buena comida a precios razonables y como restaurantes seleccionados por destacar en calidad y estilo.
Restaurantes con vistas especiales en Estiria
¿Te apetece un aperitivo en una barca de madera? El Seehotel Grundlsee ofrece paseos en barca para hasta 12 personas. En el restaurante TAUROA o en la terraza junto al lago se sirve una creativa cocina alpina a la carta.
Justo en el legendario lago Toplitzsee se encuentra la Fischerhütte, especialmente recomendable por sus truchas y salvelinos frescos.
El Gasthaus Genuss am See, en el lago Ödensee, ofrece platos abundantes, ligeros y nuevas creaciones que van de lo rústico y tradicional a lo elegante y exclusivo, incluyendo pescado fresco.
En la Ruta del Vino del sur de Estiria se encuentra la encantadora posada Lilli & Jojo, con vistas espectaculares a los viñedos y menús sorpresa de temporada elaborados por el chef Joachim Gradwohl.
En el Wirtshaus Maitz, en Ratsch an der Weinstraße, una terraza soleada ofrece vistas a los viñedos, acompañadas de excelente cocina regional con toques mediterráneos y buenos vinos.
El Lurgbauer, en un tranquilo valle del Mariazellerland, practica la filosofía “de la granja a la mesa” al más alto nivel, incluyendo su propia carne de Angus.
El restaurante Schlossberg y el Starcke Haus, en Graz, ofrecen impresionantes vistas de la ciudad y sorprenden con una cocina gourmet que combina lo internacional con lo tradicional.
Tabernas y posadas en Estiria
Uno de los mejores Wirtshäuser del país es el Steirereck am Pogusch de Heinz Reitbauer, donde muchos ingredientes proceden de su propia explotación agrícola, con más de 500 plantas y hierbas.
“Nuestros platos son un escenario para la agricultura campesina”, afirma Andreas Krainer sobre su nueva cocina estiria en el Wirtshaus Krainer en Langenwang.
En el Gasthaus Kehlberghof, en Graz, se ofrece una cocina tradicional actualizada, con toques creativos y originales.
En el Wirtshaus y Dorfhotel Mayer, en St. Martin am Grimming, los clásicos se combinan con menús sorpresa, incluyendo opciones veganas y vegetarianas.
En el Kogel3, en Leibnitz, se sirve cocina regional y también internacional en un ambiente relajado y elegante con vistas a los viñedos.
El Wirtshaus Lilli, en la plaza principal de Fehring, ofrece tanto cocina tradicional de alto nivel como propuestas de fine dining creativas.
En el Genusstreffpunkt Höfer, cerca de Graz, la cocina austríaca tradicional se interpreta de forma moderna; destaca su “viaje gastronómico” de 5 platos de temporada.
El Gasthaus Haberl, en Ilz, se mantiene fiel a la cocina regional y de temporada, con un toque contemporáneo y una excelente carta de vinos.
El Harkamp, en St. Nikolai im Sausal, combina taberna y restaurante entre viñedos, con vinos propios; son especialmente populares la sopa de vino y el pollo frito.