Los mejores restaurantes en SalzburgerLand
Introduction
El SalzburgerLand representa la cocina alpina. Chefs altamente reconocidos refinan los mejores productos de los Alpes con métodos modernos y gran creatividad. Pero no solo hay cocina alpina: la creatividad no tiene límites, y a los chefs de la región no les faltan ni visión ni pasión. ¡Una mezcla impresionante!
Lagos de aguas cristalinas entre imponentes paisajes montañosos, bosques densos, verdes colinas y la ciudad de Mozart, Salzburgo: solo por el paisaje ya merece la pena el viaje. Aquí descubrirás dónde disfrutar de la mejor gastronomía junto al agua, con vistas a las montañas o sobre la ciudad.
La cultura de las posadas en Salzburgo combina lo nuevo con lo tradicional. En los restaurantes encontrarás especialidades como los famosos Salzburger Nockerln, Bauernkrapfen o los Käsespätzle del Pinzgau, junto con creaciones actuales elaboradas con los mejores productos de la región: desde carne de vacuno del Pinzgau hasta truchas frescas y pan de masa madre. Experiencias gastronómicas para disfrutar.
Restaurantes con estrella en SalzburgerLand
Como pionero de la “Alpine Cuisine”, Andreas Döllerer cautiva en Döllerer, en Golling, con una cocina local precisa, arraigada en la montaña y a la vez abierta al mundo.
A un nivel similar cocinan Karl y Rudi Obauer en Werfen. Los hermanos refinan productos regionales con gran sensibilidad, incorporando influencias internacionales.
En el espectacular entorno de una antigua fundición de campanas, Andreas Senn apuesta en Senns Restaurant por lo deliberadamente poco convencional. Sus platos, intensos en aromas y elaborados en cocina abierta, están pensados hasta el último detalle.
El Ikarus, en Salzburgo —integrado con estilo en el Hangar-7 de Red Bull— pone en el foco cocinas internacionales gracias a chefs invitados que cambian cada mes.
En Kräuterreich by Vitus Winkler, en St. Veit im Pongau, con vistas a las montañas, las hierbas locales marcan platos que sorprenden tanto en sabor como en presentación.
El Bib Gourmand es un reconocimiento de la Guía Michelin para restaurantes en SalzburgerLand que ofrecen muy buena comida a un precio justo.
Restaurantes con estrella en SalzburgerLand
Las creaciones de Stefan Birnbacher en el Kirchenwirt de Leogang destacan: en un entorno tradicional, cocina desde lo clásico alpino hasta propuestas vegetarianas actuales.
La cocina creativa de temporada de Jürgen Vigne, en el Pfefferschiff cerca de Hallwang, se centra en lo esencial.
Bajo una cúpula de cristal con vistas a los tejados de Salzburgo, el Glass Garden del hotel Schloss Mönchstein ofrece menús gourmet con opción vegana.
En el Atelier Fischer, en St. Gilgen junto al Wolfgangsee, Stefan Fischer propone un menú sorpresa de cinco a ocho platos en un moderno pabellón frente al lago.
En dahoam, en Leogang, se sirve excelente cocina alpina en un ambiente urbano, con platos regionales de Andreas Herbst que destacan por sus sabores y texturas.
Maria y Josef Steffner apuestan por lo local: en el histórico Mesnerhaus de Mauterndorf elaboran platos con ingredientes de los bosques y montañas, como la patata típica “Eachtling”.
En el Esszimmer de Salzburgo, con una encantadora terraza interior, Andreas Kaiblinger combina cocina clásica con toques asiáticos y mediterráneos.
Restaurantes seleccionados del SalzburgerLand en la Guía Michelin: lugares de excelente cocina, creativa, regional y con raíces, presentada de forma moderna. Para momentos gastronómicos que perduran.
Restaurantes con vistas especiales en SalzburgerLand
El lago turquesa Fuschlsee sirve de escenario para el Brunnwirt: en una casa de 600 años se elaboran pescado fresco y otros productos regionales con gran sensibilidad.
A orillas del Wallersee se encuentra el Weyringer, un restaurante de cocina cosmopolita y rica en aromas que equilibra contrastes.
En el Silva, dentro del Naturhotel Forsthofgut en Leogang, se cocina en un entorno exclusivo, con el menú “Bosque” (carne y pescado) y el menú vegetariano “Pradera”.
También en el Seekarhaus de Obertauern se crean pequeños platos de autor. Desde su terraza soleada se disfruta de vistas a la montaña que refuerzan la experiencia gastronómica.
La Salzburger Stube del Hotel Salzburgerhof en Zell am See recibe con un jardín idílico, donde la cocina regional se combina con elegancia internacional, especialmente en la pastelería.
En el restaurante a la carta del hotel Die Hochkönigin en Maria Alm se vive el fine dining con combinaciones sorprendentes: fresco, regional y sostenible.
A 2.060 metros de altura, el restaurante de montaña Hirsch und Maus, en la Schlossalm de Bad Gastein, une espacios modernos con cocina alpina, destacando las vistas panorámicas a los Alpes.
Posadas y tabernas en SalzburgerLand
“Genial regional”, “Mediterranean love” y “handgepflückt” son las tres líneas gastronómicas del restaurante Ess:enz en el Genusshotel Puradies de Leogang, donde se cocina con ingredientes de su propia granja ecológica.
En el restaurante Goldader de Tamsweg, un ambiente elegante se combina con una cocina alpina reinterpretada de forma contemporánea, basada en productos frescos de la región.
El Nesslerhof, en Großarl, apuesta por la cocina ecológica austríaca con productos naturales de alta calidad, trabajando con conciencia desde el origen hasta el plato final.
El Gusto, en el Wörtherhof de Rauris, sirve clásicos de posada reinterpretados con influencias internacionales, combinando tradición y apertura al mundo con un nuevo concepto culinario cada mes.
En el Weitmoser Schlössl de Bad Hofgastein, la carne ecológica de ternera Weitmoser es la protagonista, en múltiples versiones, acompañada de caza, trucha fresca y opciones vegetarianas.
El acogedor Almhof en Maria Alm-Hinterthal, en la región de Hochkönig, se centra en especialidades del Pinzgau, elaboradas de forma creativa y ligera.
La histórica Genusskrämerei en Hallein es un negocio familiar sostenible con carácter: cocina auténtica y abierta al mundo en un ambiente relajado, con carta que cambia cada mes.
El encantador Winterstellgut en Annaberg celebra la cocina regional pura: Florian Huber cocina con productos de los prados y bosques del Lammertal, cuyo aroma —como el del bacon ahumado— se percibe desde la llegada.
En el Gasthof Goldgasse de Salzburgo os esperan clásicos regionales de temporada, como el pollo frito servido en olla de cobre según receta barroca o los ligeros y dulces Salzburger Nockerln.