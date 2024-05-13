Ya sea un restaurante con estrella o una taberna contemporánea: SalzburgerLand destaca por una escena gastronómica sorprendentemente diversa.

El SalzburgerLand representa la cocina alpina. Chefs altamente reconocidos refinan los mejores productos de los Alpes con métodos modernos y gran creatividad. Pero no solo hay cocina alpina: la creatividad no tiene límites, y a los chefs de la región no les faltan ni visión ni pasión. ¡Una mezcla impresionante!

Lagos de aguas cristalinas entre imponentes paisajes montañosos, bosques densos, verdes colinas y la ciudad de Mozart, Salzburgo: solo por el paisaje ya merece la pena el viaje. Aquí descubrirás dónde disfrutar de la mejor gastronomía junto al agua, con vistas a las montañas o sobre la ciudad.

La cultura de las posadas en Salzburgo combina lo nuevo con lo tradicional. En los restaurantes encontrarás especialidades como los famosos Salzburger Nockerln, Bauernkrapfen o los Käsespätzle del Pinzgau, junto con creaciones actuales elaboradas con los mejores productos de la región: desde carne de vacuno del Pinzgau hasta truchas frescas y pan de masa madre. Experiencias gastronómicas para disfrutar.