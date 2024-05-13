Los mejores restaurantes de Tirol
Introduction
Desde estilos minimalistas hasta influencias francesas, de lo innovador a lo tradicional: la cocina con estrellas y toques de chef (Hauben) en Tirol trabaja preferentemente con los mejores productos regionales, pero con una clara proyección internacional. ¿Una contradicción? En absoluto, sino una muestra de gran arte culinario, creado por personas con ideas, visión y pasión por el buen comer.
Tirol es el corazón de los Alpes: donde hay montañas, hay restaurantes con vistas espectaculares. La naturaleza es impresionante y alberga numerosos establecimientos de primer nivel, donde podréis disfrutar del aire puro y de productos locales: lo que crece en la tierra cercana, pasta en los pastos alpinos o madura en los árboles.
La posada tirolesa: además de clásicos como los Speckknödel, Kässpätzle o Schlutzkrapfen, en las acogedoras —y a veces modernas— salas también aparecen propuestas nuevas, internacionales o incluso exóticas. ¿El hilo conductor? La famosa hospitalidad tirolesa. ¡Griaß di!
Restaurantes con estrella en Tirol
Cuatro direcciones en Tirol cuentan con dos estrellas, y cada una interpreta Tirol a su manera:
En el restaurante Stüva , en el hotel Yscla de Ischgl, Benjamin Parth ofrece menús puristas con inspiración francesa: elegantes, sutiles y cosmopolitas.
En el restaurante gourmet Tannenhof , en St. Anton am Arlberg, Dennis Ilies presenta “Taste the Alps – Discover the World”, con sabores sorprendentes y maridaje de vinos o sin alcohol.
En el restaurante 141 , en el Alpenresort Schwarz de Mieming, la cocina austriaca se fusiona con acentos japoneses y franceses.
En el Schwarzen Adler, en Hall in Tirol, Johannes Nuding combina en su menú de 6 platos productos, texturas y sabores en contrastes fascinantes.
El Bib Gourmand es una distinción de la Guía Michelin para restaurantes en Viena que ofrecen comida de gran calidad a un precio razonable.
Sternerestaurants in Tirol
In Gründler’s Gourmet Stüberl im Hotel Alpin in Achenkirch bringen Armin und Alexander Gründler zeitgemäße Klassiker auf den Tisch – geprägt von dem, was rund um den Achensee wächst, schwimmt oder weidet.
Im Zillertal, in Stumm, führt Peter Fankhauser mit Guat’z Essen eine der spannendsten vegetarisch-veganen Adressen Tirols. Sein „from farm to table“ ist gelebte Praxis: viele Zutaten kommen direkt von Höfen und Gärten in der Nähe.
In der Hubertusstube im Hotel Jagdhof in Neustift im Stubaital entfaltet sich alpine Küche auf hohem Niveau. Roman Lugninger und Juniorchef Alban Pfurtscheller stehen für sorgfältige Produktwahl und klare Aromen.
Seit 1997 ist die Paznaunerstube im Trofana Royal in Ischgl Martin Sieberers Reich: Fine Dining, das lokale Schätze und internationale Ingredienzien selbstverständlich zusammendenkt.
Im Les Deux Kitzbühel – Brasserie & Bar sorgt Mark Fröhlich für entspanntes Bistro-Flair mit Klassikern und aktuellen Gerichten.
Im Beef Club des Schlosshotels Fiss interpretiert Mathias Seidel Fleischküche modern – als Menü oder à la carte.
Ein sehr persönliches Format erwartet euch beim Interalpen-Chef's Table in Telfs-Buchen: Mario Döring und sein Team kochen Gang für Gang direkt vor euren Augen.
In der Genießerstube im Alpenhof serviert Maximilian Stock ein 3- bis 6-Gänge-Menü, aromatisch dicht und zugleich leicht.
Naturverbunden und regional, aber mit weitem Horizont, kocht Verena Stattmann in der Austria Stuben im Gourmet & Wine Hotel Austria in Obergurgl.
Im Bruderherz Fine Dine im Hotel Das Marent in Fiss verbinden Alexander und Christian Marent regionale Handschrift mit internationalen Akzenten.
Familiär geht's auch in der Alpin Gourmet Stube im Hotel Gletscherblick in St. Anton zu: Paul Markovics setzt auf Zutaten aus der Umgebung.
Die Ötztaler Stube im Hotel Central in Sölden schlägt die Brücke zwischen Heimat und Gegenwart – mit heimischen Produkten und modernen Einflüssen.
In der Schlossherrnstube im Schlosshotel Ischgl, nur fünf Tische klein, überrascht das Team um Patrick Raaß mit innovativer Küche und feinem französischen Einschlag.
In Osttirol im Gannerhof in Innervillgraten, kochen Josef Mühlmann und seine Frau Carola gemeinsam ein 7-Gänge-Menü, in dem ihr die Nähe zur Natur und zu den Villgrater Bauernhöfen schmeckt.
Das Ansitz12 im Hotel Goldener Stern in Lienz bringt Wirtshausküche und Fine Dining in die Balance. Regionale Zutaten und die enge Zusammenarbeit mit Produzent:innen ergeben klare, unverfälschte Aromen.
Klein, persönlich und mit klarer Handschrift präsentiert sich das Kammerli im Hotel Central in Nauders. Eine rund 400 Jahre alte Familienstube bildet den Rahmen für angenehme Genussmomente.
Im Ullrhaus in St. Anton am Arlberg mixt die Gourmetstube alpine Produkte, nordische Einflüsse und japanische Nuancen.
Der Chef’s Table im Hotel Bergfried in Tux im Zillertal rückt die Küche selbst ins Zentrum. In kleinem Rahmen entsteht ein mehrgängiges Menü mit regionaler Handschrift, geprägt von erdigen Aromen und feinen Texturen. Nähe zur Küche und perfektes Handwerk bestimmen den Genuss.
Ausgewählte Restaurants aus dem Guide Michelin – Orte für richtig gute Küche: kreativ, regional verwurzelt, modern serviert. Für Genussmomente, die lange nachklingen.
Restaurantes con vistas a la montaña
Como un cuadro se alza el macizo de la Zugspitze, que podéis contemplar desde la terraza soleada del Hotel Post en Lermoos, antes de que los platos alpinos con toques internacionales capten toda la atención.
En pleno Parque Nacional Hohe Tauern, en Matrei, en Tirol Oriental, se encuentra la Rauter Stube, donde se sirven platos de temporada de la región y clásicos tiroleses.
Una propuesta culinaria similar ofrece el Postamt en el Hotel Post de Steeg, donde Florian Obwegeser presenta su cocina alpina en una acogedora sala revestida de madera de pino.
La Stubn 1972, en el Hotel Sportalm de Kirchberg, domina la cocina francesa, que Bernhard Hochkogler interpreta con productos regionales, incluyendo excelentes postres.
La Verwallstube , en St. Anton am Arlberg, es uno de los restaurantes con distinción más altos de Europa: a más de 2.000 metros, sorprende con platos creativos y ambiciosos elaborados con ingredientes selectos.
Aún más arriba, a más de 3.000 metros, se encuentra el Ice Q en Sölden, con espectaculares vistas a los Alpes de Ötztal y una propuesta gastronómica regional con un toque internacional.
Ecológicos y en un 99% regionales son los ingredientes en Esskultur , en el Hotel Unterlechner en St. Jakob: slow food en un ambiente igualmente relajado con vistas a la montaña.
El nombre lo dice todo en el Kaiserhof de Ellmau: la sierra del Kaiser casi roba protagonismo a los refinados ingredientes regionales cuidadosamente preparados.
Posadas y tabernas en Tirol
El Biohotel Stanglwirt , a los pies del Wilder Kaiser en Ellmau, ofrece una cocina de posada tradicional y auténtica; el queso, la mantequilla, la leche y otros productos proceden de su propia agricultura ecológica.
Inspirada en la naturaleza del valle de Tannheim, la cocina de la Grunstube en el Hotel Bergblick destaca por la energía y la pasión con la que cocina Peter Reithmayr.
El hotel y restaurante Der Unterwirt , en Ebbs (Kufsteinerland), es un colorido negocio familiar: una posada histórica protegida donde podéis comer de forma excelente y también alojaros.
Conseguir una de las 12 plazas en la Wilderer Gourmetstube del Hotel Das Karwendel, en Pertisau am Achensee, es todo un privilegio: aquí Stefanie Rieser sorprende con creaciones ingeniosas que van más allá de lo convencional.
La Blaue Quelle , en Erl, es una posada tradicional con tres acogedoras salas, donde en la carta conviven la cocina regional más auténtica con propuestas más exóticas.
En Heleni, , en Zell am Ziller, los platos regionales se reinterpretan de forma moderna en una hermosa sala de madera de pino; la cocina es pura y directa.
Acogedor y con carácter alpino, s’Pfandl en Reith bei Kitzbühel lleva casi 40 años sirviendo auténtica cocina austriaca.
En el R35 , en Ladis, Patrick Landerer prepara productos regionales de forma innovadora y con sentido estético, sin perder el arraigo: aquí, en Ladis, están sus raíces.
El sabor de la montaña llega al plato en las posadas tirolesas. Disfrutad de interpretaciones tradicionales y modernas de la cocina alpina.