Alta cocina en los Alpes Restaurantes con vistas a la montaña

Como un cuadro se alza el macizo de la Zugspitze, que podéis contemplar desde la terraza soleada del Hotel Post en Lermoos, antes de que los platos alpinos con toques internacionales capten toda la atención.

En pleno Parque Nacional Hohe Tauern, en Matrei, en Tirol Oriental, se encuentra la Rauter Stube, donde se sirven platos de temporada de la región y clásicos tiroleses.

Una propuesta culinaria similar ofrece el Postamt en el Hotel Post de Steeg, donde Florian Obwegeser presenta su cocina alpina en una acogedora sala revestida de madera de pino.

La Stubn 1972, en el Hotel Sportalm de Kirchberg, domina la cocina francesa, que Bernhard Hochkogler interpreta con productos regionales, incluyendo excelentes postres.

La Verwallstube , en St. Anton am Arlberg, es uno de los restaurantes con distinción más altos de Europa: a más de 2.000 metros, sorprende con platos creativos y ambiciosos elaborados con ingredientes selectos.

Aún más arriba, a más de 3.000 metros, se encuentra el Ice Q en Sölden, con espectaculares vistas a los Alpes de Ötztal y una propuesta gastronómica regional con un toque internacional.

Ecológicos y en un 99% regionales son los ingredientes en Esskultur , en el Hotel Unterlechner en St. Jakob: slow food en un ambiente igualmente relajado con vistas a la montaña.

El nombre lo dice todo en el Kaiserhof de Ellmau: la sierra del Kaiser casi roba protagonismo a los refinados ingredientes regionales cuidadosamente preparados.