Una clase propia: los mejores restaurantes de Viena

Te presentamos una selección de las mejores direcciones culinarias de Viena: desde exclusivos locales de alta cocina hasta posadas vienesas de primera clase.

Te presentamos: La crème de la crème de la cocina vienesa. Lugares con toques y estrellas que bien podrían estar en Nueva York, Copenhague o Tokio. Si no fuera por la acogedora atmósfera vienesa que se respira en todas partes. La escena gastronómica de Viena es vibrante, tiene un fuerte latido: Ba-dam. ¿Lo siente?

Mira y saborea: La multitarea es necesaria en estas direcciones culinarias de primer orden. A menudo es la vista sobre los tejados de la ciudad la que compite con la comida, a veces es la vista del río Viena o del plateado Danubio. Hay mucho que ver en todos estos lugares. También para oler y saborear: doble premio.

Un lugar para socializar, un microcosmos de la vida cotidiana, una segunda sala de estar la taberna vienesa o "Beisl" es nada menos que una institución. Si quieres conocer el alma vienesa, éste es su lugar. Los taberneros de estas direcciones de primera clase sirven la mejor cocina tradicional vienesa, pero eso no es todo: aquí y allá la cocina también es bastante progresista.