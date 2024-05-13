Una clase propia: los mejores restaurantes de Viena
Introduction
Te presentamos: La crème de la crème de la cocina vienesa. Lugares con toques y estrellas que bien podrían estar en Nueva York, Copenhague o Tokio. Si no fuera por la acogedora atmósfera vienesa que se respira en todas partes. La escena gastronómica de Viena es vibrante, tiene un fuerte latido: Ba-dam. ¿Lo siente?
Mira y saborea: La multitarea es necesaria en estas direcciones culinarias de primer orden. A menudo es la vista sobre los tejados de la ciudad la que compite con la comida, a veces es la vista del río Viena o del plateado Danubio. Hay mucho que ver en todos estos lugares. También para oler y saborear: doble premio.
Un lugar para socializar, un microcosmos de la vida cotidiana, una segunda sala de estar la taberna vienesa o "Beisl" es nada menos que una institución. Si quieres conocer el alma vienesa, éste es su lugar. Los taberneros de estas direcciones de primera clase sirven la mejor cocina tradicional vienesa, pero eso no es todo: aquí y allá la cocina también es bastante progresista.
Restaurantes con estrellas Michelin en Viena
El Steirereck, situado en el Stadtpark, es uno de los mejores restaurantes del mundo: Heinz Reitbauer eleva los productos regionales a un nuevo nivel con su refinada delicadeza.
En las afueras de la ciudad, Juan Amador sirve alta cocina internacional en la rústica bodega abovedada de ladrillo del restaurante Amador, que lleva su mismo nombre.
En Konstantin Filippou se come en un ambiente contemporáneo, en mesas de madera natural negra; su cocina purista se caracteriza por sus precisos contrastes.
En el histórico Palais Coburg, Silvio Nickol cocina a un nivel similar, acompañado de la que probablemente sea la carta de vinos más extensa del país.
El Doubek es más íntimo: hasta 16 pequeños platos de la cocina a la leña, servidos en un ambiente oscuro y elegante.
Y en Mraz und Sohn le esperan 13 sorprendentes menús en un ambiente desenfadado: la fusión austríaca se une a los conceptos "nose-to-tail", "root-to-flower" y "fin-to-head".
Bib Gourmand es una distinción otorgada por la Guía Michelin a los restaurantes que ofrecen comida especialmente buena a un precio justo.
Restaurantes con estrella Michelin en Viena
En APRON podrás disfrutar de interpretaciones modernas de la cocina austriaca: todo se prepara ante tus ojos en la cocina abierta.
Tian se centra exclusivamente en las verduras: Paul Ivic trabaja con rarezas regionales de la más estricta calidad ecológica, desde la raíz hasta la hoja.
En el Aend, Fabian Künzel vive un minimalismo peculiar e ignora deliberadamente las tendencias: cada plato sigue únicamente su idea.
El Herzig convierte la gastronomía en una galería: menús refinados se combinan con objetos de arte.
Pramerl & the Wolf sirve una cocina creativa en un ambiente relajado y urbano.
En el Edvard, Paul Gamauf impresiona con menús elaborados con los productos que ofrecen los bosques y prados de los alrededores de Viena.
El Esszimmer – Everybody's Darling es pequeño y acogedor; aquí, Alexander Kumptner elabora cenas creativas para pocas personas.
Z’SOM —dialecto tirolés para "juntos"— invita a disfrutar de una cocina fusión internacional en formato de alta gastronomía.
Restaurantes seleccionados de la Guía Michelin: lugares donde disfrutar de una cocina realmente buena, creativa, con raíces regionales y un servicio moderno. Para momentos de placer que perduran en el tiempo.
Restaurantes con vistas en Viena
El Meierei en el parque municipal sirve la mejor cocina vienesa desde el desayuno hasta la cena, mientras disfrutas de unas relajantes vistas al río Viena y su paseo.
Lo que a primera vista parece un barco es el restaurante Motto am Fluss. A orillas del animado canal del Danubio se sirven platos internacionales contemporáneos con un toque austriaco.
Si quieres degustar platos regionales con un toque moderno en pleno Parlamento y con vistas al centro de la ciudad, te recomendamos el Kelsen.
El Do & Co, en la Stephansplatz, ofrece unas fabulosas vistas del centro de la ciudad y una cocina abierta, donde además de la cocina vienesa clásica, sushi y sashimi, también encontrará platos de todo el mundo en la carta.
En Das LOFT, en el SO/ Vienna, situado en la planta 18, se sirve desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche «cocina vienesa con inspiraciones culinarias de todo el mundo»; pero también puedes venir solo a tomar una copa y ver cómo el sol se pone lentamente sobre la ciudad.
Un poco más lejos, en Klee am Hanslteich, donde hay un bonito bosque, tranquilidad y nada urbano, podrás degustar clásicos austriacos y, en consonancia con el agua, platos mediterráneos ligeros.
Restaurantes y tabernas en Viena
En el centro de la ciudad, en el restaurante Huth Gastronomie, se puede disfrutar de la alta cocina vienesa, desde sopa de frittaten hasta Tafelspitz y Apfelstrudel, además de vinos exclusivamente austriacos.
En Labstelle, una interpretación más moderna de la taberna, se puede disfrutar de "comida sin florituras", regional y con un toque urbano.
Si prefieres un ambiente más íntimo, en el histórico Heiligenkreuzerhof se encuentra el restaurante Buxbaum, con una cocina austriaca refinada y con toques modernos.
El Schreiners Gasthaus es un pequeño oasis de paz que en verano sorprende con un jardín encantado en el que se puede disfrutar de una cocina local de calidad garantizada.
El Pfarrwirt, la taberna más antigua de Viena, atrae con su terraza; bajo los viejos castaños, las albóndigas de chicharrones, el salmón alpino y el pollo al Riesling saben especialmente bien.
El legendario Plachutta, muy apreciado por su Tafelspitz y su cocina vienesa de primera clase, tiene cuatro locales en Viena.
Zur Herknerin lleva el alma vienesa en el corazón y refleja sobre todo el sello personal de la propietaria, Stefanie Herkner. En su cocina se preparan sopa de Grießnockerl, albóndigas caseras y gulasch de Szeged.
El Beisl vienés es un comedor sencillo: tradicional, acogedor y casero. En medio de la animada escena gastronómica, se mantiene fiel a sí mismo y sirve la cocina vienesa tal y como debe ser: auténtica y sin artificios.