Los mejores restaurantes de Vorarlberg
Introduction
Una gran concentración de restaurantes con reconocimientos y estrellas se encuentra en Vorarlberg: descubrid locales de alto nivel y auténticas joyas culinarias que llevan la experiencia gastronómica a otro nivel. Con el máximo respeto por los productos de la tierra, una dedicación minuciosa y mucha pasión, grandes chefs crean platos que los amantes de la buena cocina saborean con deleite.
Lagos de montaña cristalinos, bosques frescos y prados alpinos con vistas impresionantes: el paisaje de Vorarlberg es tan variado como lo que llega al plato, desde el Arlberg hasta el Bregenzerwald y el Kleinwalsertal. Aquí encontraréis nuestras recomendaciones de restaurantes de primer nivel en ubicaciones especialmente bonitas: lugares únicos donde se combinan emoción, asombro y placer gastronómico.
Kässpätzle, sopa de queso, albóndigas de queso de montaña: en Vorarlberg el queso es protagonista en todas sus formas y ocupa un lugar central en las mesas de las posadas. A esto se suman creaciones con ingredientes mayoritariamente regionales, a veces tradicionales, otras reinterpretadas de forma sorprendente: caza de los bosques, pescado del lago Constanza o hierbas del propio jardín. Lo que las une es la alta calidad y una hospitalidad cercana y auténtica.
Restaurantes con estrella en Vorarlberg
La cocina alpino-asiática al más alto nivel se encuentra en la Griggeler Stuba, en el Burg Vital Resort de Oberlech, uno de los mejores restaurantes de Austria: puro lujo.
Igualmente exclusivo es el Rote Wand Gourmet Hotel en Lech am Arlberg: en el Rote Wand Chef’s Table, Julian Stieger presenta un menú sorpresa con su propio estilo, muy moderno, complejo y sin artificios.
La cocina de la Kilian Stuba, en el A-ROSA Ifen Hotel Kleinwalsertal, es creativa y de temporada: Sascha Kemmerer y Hans-Jörg Frick ofrecen un menú cambiante de cuatro a seis platos, que también pueden pedirse por separado, además de una pequeña carta.
En el restaurante Guth, en Lauterach, Thomas Scheucher apuesta por una cocina reducida y elegante con base clásica, centrada en productos llenos de sabor.
El Mangold en Lochau es conocido por su interesante combinación de clásicos contemporáneos con un toque regional. El chef Michael Schwarzenbacher destaca por sabores claros y precisión técnica, con una propuesta de “slow food para el alma, sin complicaciones”.
Entre montaña y mar, La Fenice en Lech am Arlberg combina productos alpinos con la ligereza mediterránea en platos complejos que reflejan la temporada, el origen y delicados contrastes.
En la Guía Michelin, los restaurantes se distinguen en distintas categorías: con estrellas Michelin por su cocina excepcional, con el Bib Gourmand por ofrecer muy buena comida a precios justos y como restaurantes seleccionados por su calidad y estilo.
Restaurantes con vistas especiales en Vorarlberg
En el Mehdafu —que significa “Más de esto”— disfrutaréis de una terraza soleada con vistas al lago Constanza, donde se sirven especialidades de temporada con ingredientes regionales de calidad.
En el hotel Birkenhöhe se encuentra el restaurante Sonnenstüble, cuyos productos proceden en su mayoría de agricultores del Kleinwalsertal, desde la ternera hasta el queso y las hierbas.
El hotel Murmeli, en Oberlech, cuenta con una magnífica terraza soleada. Igual de destacable es su cocina, que desde hace tres décadas trabaja con productos seleccionados de proveedores regionales.
Entre prados y montañas se sitúa el Schulhus en Krumbach, en el Bregenzerwald. Este restaurante, ubicado en una antigua escuela, apuesta por una cocina de temporada sencilla y auténtica.
En el restaurante Slow Food Krone Hittisau, Michael Garcia Lopez elabora platos regionales, de temporada y ecológicos. Sus salas con muebles artesanales y las vistas a la iglesia del pueblo merecen la visita.
“Berg to table” es el lema del Fuxbau en Stuben am Arlberg, que apuesta por el purismo: en su carta destacan tanto originales platos vegetales como excelentes creaciones de carne.
La Brasserie Leonis, en el Löwen Hotel Montafon de Schruns, es un lugar moderno donde se fusiona la cocina de inspiración francesa con la tradición austríaca.
El Wirtshaus Hoheneck, en una soleada colina del Kleinwalsertal, es ya toda una institución: su cocina alpina ligera, su selección de quesos y los clásicos de posada conquistan a los visitantes.
Posadas y tabernas en Vorarlberg
En el Gasthof Adler en Schwarzenberg, Felix Messner cocina con productos regionales, reducidos a lo esencial, en una casa de madera restaurada de 1756. En el Gasthaus am Dorfplatz os espera un ambiente acogedor, con madera cálida del suelo al techo.
En el artístico Hotel Hirschen en Schwarzenberg, en el Bregenzerwald, se elaboran platos locales con precisión e innovación en una de las salas más bonitas de la región, además de trabajar con fermentaciones de alta calidad.
También en el Bregenzerwald se encuentra el Biohotel Schwanen, pionero en cocina ecológica, donde la innovadora cocina natural está a un nivel excepcional.
La Walserstuba en Riezlern, bajo la dirección de Jeremias Riezler, apuesta por un concepto sostenible. En su menú “aventura culinaria de montaña” destacan platos de ternera Walser y productos mayoritariamente ecológicos.
El Gufer 55 en el Brandnertal elabora productos de bosques, campos y aguas locales con un enfoque contemporáneo, incorporando a menudo toques asiáticos.
El Verwalter en Dornbirn ofrece una auténtica “cocina de mercado”: en el interior, ambiente histórico; en el exterior, terraza y un acogedor jardín.
El Gasthaus Löwen en Au, en el Bregenzerwald, es todo un clásico con su propia destilería, donde platos como los Kässpätzle mantienen viva la tradición.
En el Freigeist en Lustenau, el lema es “disfrutar sin remordimientos”: la mayoría de los ingredientes para sus platos modernos y a menudo poco convencionales provienen de granjas cercanas.
Mondschein’s Alte Gaststube en Stuben am Arlberg representa desde 1739 la cocina alpina con calidad regional y un ambiente cálido.