Descubrid los hotspots gastronómicos de Vorarlberg, desde restaurantes con estrella hasta posadas tradicionales.

Una gran concentración de restaurantes con reconocimientos y estrellas se encuentra en Vorarlberg: descubrid locales de alto nivel y auténticas joyas culinarias que llevan la experiencia gastronómica a otro nivel. Con el máximo respeto por los productos de la tierra, una dedicación minuciosa y mucha pasión, grandes chefs crean platos que los amantes de la buena cocina saborean con deleite.

Lagos de montaña cristalinos, bosques frescos y prados alpinos con vistas impresionantes: el paisaje de Vorarlberg es tan variado como lo que llega al plato, desde el Arlberg hasta el Bregenzerwald y el Kleinwalsertal. Aquí encontraréis nuestras recomendaciones de restaurantes de primer nivel en ubicaciones especialmente bonitas: lugares únicos donde se combinan emoción, asombro y placer gastronómico.

Kässpätzle, sopa de queso, albóndigas de queso de montaña: en Vorarlberg el queso es protagonista en todas sus formas y ocupa un lugar central en las mesas de las posadas. A esto se suman creaciones con ingredientes mayoritariamente regionales, a veces tradicionales, otras reinterpretadas de forma sorprendente: caza de los bosques, pescado del lago Constanza o hierbas del propio jardín. Lo que las une es la alta calidad y una hospitalidad cercana y auténtica.