Las rutas del vino más bonitas de Austria
Introduction
Una caminata por viñedos bañados por el sol, el aroma de las uvas maduras en el aire y siempre con el objetivo claro: un vaso de buen vino, acompañado de una Brettljause con especialidades regionales. En Austria, se puede combinar perfectamente el senderismo y la gastronomía, recorriendo rutas cómodas a través de famosas regiones vinícolas, con paradas en bodegas donde se sirven los mejores vinos en sus Heurigen y Buschenschänken.
Burgenland
Desde el lago Neusiedl hasta Blaufränkischland y las rutas de las bodegas en el sur: aquí el vino es el protagonista.
Región vinícola de Burgenland: vinos potentes del país del sol
Senderismo enológico en Burgenland
Baja Austria
Ocho regiones vinícolas esperan ser descubiertas a pie y degustar los refinados frutos de la vid - en las tabernas de vino a lo largo de las rutas de senderismo.
Región vinícola de Baja Austria: La gran región vinícola del Danubio
Rutas del vino en Baja Austria
Weinviertel
La excursión de dos horas atraviesa viñedos y bodegas. Los buenos vinos y la vista del castillo de Falkenstein completan la experiencia.
Valle de Wachau
Caminata por etapas a lo largo del Danubio por una región declarada Patrimonio de la Humanidad: ¡una experiencia única! Siempre acompañado de vinos de todo el mundo
Estiria
Típicas de Estiria: aquí se puede caminar por viñedos suaves y empinados, cuyas subidas se ven recompensadas con magníficas vistas y quizás con un vaso de vino del sur de Estiria.
Región vinícola de Estiria: un gran terruño para el Sauvignon Blanc & Co
Senderismo enológico en Estiria
Sur de Estiria
Traquetea, parece un molino de viento y aleja a los pájaros de las uvas: el Klapotetz. Esta excursión temática combina cultura y disfrute (del vino).
Schilcherland
Más cerca de la experiencia del vino a cada paso. En el sur de Estiria, los apasionados viticultores le mimarán con sus vinos (Schilcher) y delicias de Estiria.
Viena
¿Viñedos en el centro de la ciudad? Numerosas tabernas de vino con impresionantes vistas esperan a los excursionistas amantes del vino.
Región vinícola de Viena: vieja tradición vinícola - nueva cultura del vino
Enoturismo en Viena
Stammersdorf
Un impresionante camino hueco con altas paredes de loess lleva hasta Obere Jungenberggasse, con vistas al horizonte vienés y las viñas de Grüner Veltliner.