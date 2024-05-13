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Las rutas del vino más bonitas de Austria

Two people at an outdoor table with wine glasses and bottle, vineyards in the background.
Siguiendo las vides: en Burgenland, a orillas del Danubio, Baja Austria, Estiria o Viena.

Una caminata por viñedos bañados por el sol, el aroma de las uvas maduras en el aire y siempre con el objetivo claro: un vaso de buen vino, acompañado de una Brettljause con especialidades regionales. En Austria, se puede combinar perfectamente el senderismo y la gastronomía, recorriendo rutas cómodas a través de famosas regiones vinícolas, con paradas en bodegas donde se sirven los mejores vinos en sus Heurigen y Buschenschänken.

Burgenland

Desde el lago Neusiedl hasta Blaufränkischland y las rutas de las bodegas en el sur: aquí el vino es el protagonista.

Rutas del vino en Burgenland

Región vinícola de Burgenland: vinos potentes del país del sol

Senderismo enológico en Burgenland

Burgenland central-Rosalia

Burgenland meridional

Lago Neusiedl

Baja Austria

Ocho regiones vinícolas esperan ser descubiertas a pie y degustar los refinados frutos de la vid - en las tabernas de vino a lo largo de las rutas de senderismo.

Rutas del vino en Baja Austria

Región vinícola de Baja Austria: La gran región vinícola del Danubio

Rutas del vino en Baja Austria

Weinviertel

La excursión de dos horas atraviesa viñedos y bodegas. Los buenos vinos y la vista del castillo de Falkenstein completan la experiencia.

Ruta Kleiner Falkenflug

Valle de Wachau

Caminata por etapas a lo largo del Danubio por una región declarada Patrimonio de la Humanidad: ¡una experiencia única! Siempre acompañado de vinos de todo el mundo

Ruta del Patrimonio Mundial

Waldviertel

En la mayor ciudad vinícola de Austria, todo gira en torno a la uva: camine por el encantador paisaje vinícola, conozca los viñedos de Langenlois y los mejores vinos.

Ruta del Vino de Langenlois

Estiria

Típicas de Estiria: aquí se puede caminar por viñedos suaves y empinados, cuyas subidas se ven recompensadas con magníficas vistas y quizás con un vaso de vino del sur de Estiria.

Rutas del vino en Estiria

Región vinícola de Estiria: un gran terruño para el Sauvignon Blanc & Co

Senderismo enológico en Estiria

Sur de Estiria

Traquetea, parece un molino de viento y aleja a los pájaros de las uvas: el Klapotetz. Esta excursión temática combina cultura y disfrute (del vino).

Ruta de senderismo Klapotetz

Schilcherland

Más cerca de la experiencia del vino a cada paso. En el sur de Estiria, los apasionados viticultores le mimarán con sus vinos (Schilcher) y delicias de Estiria.

Senderismo de placer

Termas y volcanes

Camine entre viñedos, disfrute de las vistas panorámicas desde un mirador y haga una parada en las mejores tabernas de vino de la región.

Ruta del vino y de las torres

Viena

¿Viñedos en el centro de la ciudad? Numerosas tabernas de vino con impresionantes vistas esperan a los excursionistas amantes del vino.

Senderismo enológico en Viena

Región vinícola de Viena: vieja tradición vinícola - nueva cultura del vino

Enoturismo en Viena

Stammersdorf

Un impresionante camino hueco con altas paredes de loess lleva hasta Obere Jungenberggasse, con vistas al horizonte vienés y las viñas de Grüner Veltliner.

De Stammersdorf a Strebersdorf

Grinzing

Al llegar al Nussberg, el horizonte vienés se extiende a sus pies, con la Torre del Danubio a la izquierda y la Torre del Milenio a la derecha del Danubio.

De Grinzing a Nussdorf

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