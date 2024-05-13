Las rutas del vino más bonitas de Austria

Siguiendo las vides: en Burgenland, a orillas del Danubio, Baja Austria, Estiria o Viena.

Una caminata por viñedos bañados por el sol, el aroma de las uvas maduras en el aire y siempre con el objetivo claro: un vaso de buen vino, acompañado de una Brettljause con especialidades regionales. En Austria, se puede combinar perfectamente el senderismo y la gastronomía, recorriendo rutas cómodas a través de famosas regiones vinícolas, con paradas en bodegas donde se sirven los mejores vinos en sus Heurigen y Buschenschänken.