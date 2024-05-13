Las rutas gastronómicas más bonitas de los lagos austriacos
Introduction
Caminar alrededor del lago, por suaves colinas y a través de bosques sombreados hasta estaciones de disfrute, y luego regresar con el último barco cruzando el lago. Así se puede combinar perfectamente la naturaleza y la gastronomía. Las posadas con terrazas junto al lago sirven especialidades regionales, desde pescado recién capturado hasta repostería casera. En el camino, bahías escondidas invitan a bañarse, y bancos de madera ofrecen un lugar para relajarse con el sonido del lago alpino.
Senderismo culinario en el lago Traunsee
Con vistas al majestuoso Traunstein y al profundo Traunsee, el Miesweg sigue la pintoresca orilla oriental hasta una idílica bahía rocosa.
Cuando el hambre aprieta, el Seehotel Schwan, ubicado en la plaza principal de Gmunden, es el lugar perfecto para los gourmets, con su magnífico edificio y restaurante. El Seegasthof Hotel Hois’n también ofrece deliciosas opciones para los excursionistas. No dejes de probar la sopa de pescado de Gmunden. En la zona de baño del hotel, los veraneantes pueden disfrutar de un relajante día junto al lago. Además, la tradicional pastelería Grellinger ofrece postres para los más exigentes.
Senderismo culinario en los lagos Langbath
La ruta de dos horasdesde Vorderen a Hinterer Langbathsee atraviesa bosques mixtos ligeros y refrescantes. Una vez que se haya saciado de los lagos alpinos y le haya rugido el estómago, la Taberna de sidra de Heustadl o en el Landhotel Post están a mano.
En lo alto del lago Ebensee se encuentra el Berggasthof Edelweiss. Usted decide si sube a pie o en teleférico a los 1.600 metros de altura del Feuerkogel. Puede confiar en las vistas paradisíacas y en la cocina de primera clase del chef Alexander.
Senderismo culinario por el lago Attersee
La ruta de senderismo rodea el hermoso Wachtberg, pasando por una iglesia y granjas idílicasy granjas idílicas. Los senderistas se ven recompensados con vistas al Attersee, de color azul turquesa.
Experimente el lugar de veraneo paso a paso. Cuando el hambre aprieta, el Gasthaus Wachtberg ofrece delicias culinarias - por la noche con una puesta de sol inolvidable. El cercano restaurante Bachtaverne es conocido por su cocina austriaca de primera clase y sus especialidades de caza.
Senderismo culinario por el lago Fuschl
La ruta atraviesa prados, pastos y bosques hasta llegar al idílico lago Fuschl, que es el centro del recorrido. La mayor parte del sendero Fuschlseerundwanderweg sigue la orilla del lago, con solo dos desvíos, uno en el castillo de Fuschl y otro en el río Fuschler Ache, donde el sendero cruza una reserva natural.
Si eres amante del pescado, el Restaurante de Pesca del castillo es el lugar ideal. El pescado fresco de las aguas locales, con calidad de agua potable, tiene un sabor excepcional. En el Restaurante Brunnwirt, Johannes Brandstätter ofrece exquisiteces regionales, como el cuajo de Fuschlsee, ternera de Salzburgo de vacuno Galloway y especialidades de queso de oveja del pueblo vecino. El Restaurante Seerose, con su hermosa terraza junto al lago, te mimará con delicias regionales.
Senderismo culinario por el lago Altaussee
La mejor forma de explorar el lago Altaussee es a pie, siguiendo el sendero circular Altausseer Seerundweg, de 2,5 horas de duración. Aquí, el objetivo es disfrutar del paisaje.
El pescado fresco del lago y otras delicias regionales se pueden degustar en el acogedor Café de la Playa. Enclavado en la encantadora región de Salzkammergut, el Jagdhaus Seewiese y el Seewiese Altaussee ofrecen cocina casera y sencilla. Disfruta de las vistas al monte Dachstein mientras saboreas pescado fresco o un pastel casero, acompañado de un aperitivo en la estación Kahlseneck.
Senderismo culinario por el lago Weissensee
Una agradable excursión de Techendorf a Ronacherfels, y regreso en barco, sobre las olas de uno de los lagos más bellos de los Alpes, el lago Weissensee. En el "Seecafé de Ronacherfels" podrás disfrutar de un refresco junto al lago y observar los peces en el agua cristalina. Las puestas de sol son legendarias. En el excelente Cobertizo para botes - Das Löwenzahn, la naturaleza llega al plato: especialidades regionales de sabor puro, creativamente refinadas por Jakob Lilg.
Senderismo culinario por el lago Faak
A cada paso que des, te sentirás más en sintonía contigo mismo y con la atmósfera del hermoso lago Faaker See. La caminata de placer te lleva alrededor de este lago virgen.
El aire fresco abre el apetito, por lo que te recomendamos hacer una parada en una de las posadas más antiguas de Carintia, El Tschebull. Con 14 generaciones a sus espaldas, Hannes Tschemernjak sirve platos elaborados con los mejores productos regionales, siguiendo el lema "sencillo pero excelente". En la primera fila del Faaker See, el Dorfwirt en SEELEITN, en el pueblo hotelero de SEELEITN, ofrece cocina carintia con un toque de Alpe-Adria. Los huéspedes pueden disfrutar de una experiencia culinaria muy especial en el Restaurante del Inselhotel, al que se llega en barco-taxi a través del lago. Echa el ancla, baja a tierra y vive una experiencia gastronómica bajo el sol de Carintia.