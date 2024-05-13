Sendero Miesweg a orillas del lago Traunsee Senderismo culinario en el lago Traunsee

Con vistas al majestuoso Traunstein y al profundo Traunsee, el Miesweg sigue la pintoresca orilla oriental hasta una idílica bahía rocosa.

Cuando el hambre aprieta, el Seehotel Schwan, ubicado en la plaza principal de Gmunden, es el lugar perfecto para los gourmets, con su magnífico edificio y restaurante. El Seegasthof Hotel Hois’n también ofrece deliciosas opciones para los excursionistas. No dejes de probar la sopa de pescado de Gmunden. En la zona de baño del hotel, los veraneantes pueden disfrutar de un relajante día junto al lago. Además, la tradicional pastelería Grellinger ofrece postres para los más exigentes.