Un mundo de picos y torres El Venediger Höhenweg

El encanto del senderismo de gran altitud

De un momento a otro, te sumerges en otro mundo. Como en la segunda etapa del Venediger Höhenweg el Türmljoch es un jardín de muchas pequeñas torres de piedra - cada excursionista que pasa coloca una piedra en una de las torres y contribuye así a este caprichoso paisaje. El Großvenediger no se impone en primer plano: a veces está cubierto de nubes o se esconde detrás de su premontaña, otras veces estira su "nariz respingona" sin nubes hacia el cielo.

De cabaña en cabaña

No hace falta escalar una montaña para conocerla. Puedes rodear el Großvenediger en silencio por el sendero alto y acercarte a él en el proceso. Haz una pausa en el lago Eissee, una joya turquesa entre escarpadas paredes rocosas, y siente el silencio. Sólo el silbido de las marmotas silba en el aire mientras sumerges los pies en el agua fresca. Una sensación de bienestar le invade y olvida todos los esfuerzos del día. Y luego, directamente a la siguiente parada relajante, porque el siguiente refugio ya está muy cerca.

Consejo para la etapa

Si no quieres recorrer todo el Venediger Höhenweg, también puedes hacer sólo algunas etapas. En cualquier caso, podrá disfrutar de las vistas del Großvenediger sin las largas subidas. Desde la fácilmente accesible Johannishütte (2.121 m) ofrece una de las vistas más hermosas de la quinta montaña más grande de Austria y su paisaje glaciar. Tiempo de marcha: dos horas desde el aparcamiento de Wiesenkreuz en Dorfertal, el sendero también es apto para mayores y niños. Si no puede o no quiere caminar, coja el taxi cabaña directamente a la Johannishütte.

La propietaria, Margit Unterwurzacher, ofrece muchas especialidades regionales en uno de los refugios más antiguos de los Alpes Orientales. La ternera procede de la granja familiar de Prägraten y en otoño hay especialidades de cordero y caza. Los productos lácteos proceden de productores regionales y el pan se sigue horneando aquí.