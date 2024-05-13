Los senderos de gran altitud más bonitos
Introduction
En las cumbres cubiertas de abetos, la última luz del atardecer se vuelve rojo carmesí y transmite una agradable sensación de calor. Las piernas cansadas recorren los últimos metros hasta la sala de ordeño. A más de 2.000 metros de altitud, los refugios son algo más que simples albergues: son lugares sociales. Aquí se conoce a otros excursionistas, personas de ideas afines con las que compartir experiencias en la montaña.
Algunos de ellos ya han recorrido la ruta alta varias veces y adoran los senderos que les llevan de refugio en refugio. Aquí, a esta altitud estéril, buscará en vano teleféricos, pistas de esquí o cobertura para el teléfono móvil. Y ésa es precisamente la razón por la que tanta gente elige el senderismo de altura. Nada distrae de la naturaleza virgen. Se ve, se siente y se saborea en todas partes. Incluso en la cena, que la cálida anfitriona prepara en el plato con ingredientes frescos de la granja de sus padres.
El Venediger Höhenweg
El encanto del senderismo de gran altitud
De un momento a otro, te sumerges en otro mundo. Como en la segunda etapa del Venediger Höhenweg el Türmljoch es un jardín de muchas pequeñas torres de piedra - cada excursionista que pasa coloca una piedra en una de las torres y contribuye así a este caprichoso paisaje. El Großvenediger no se impone en primer plano: a veces está cubierto de nubes o se esconde detrás de su premontaña, otras veces estira su "nariz respingona" sin nubes hacia el cielo.
De cabaña en cabaña
No hace falta escalar una montaña para conocerla. Puedes rodear el Großvenediger en silencio por el sendero alto y acercarte a él en el proceso. Haz una pausa en el lago Eissee, una joya turquesa entre escarpadas paredes rocosas, y siente el silencio. Sólo el silbido de las marmotas silba en el aire mientras sumerges los pies en el agua fresca. Una sensación de bienestar le invade y olvida todos los esfuerzos del día. Y luego, directamente a la siguiente parada relajante, porque el siguiente refugio ya está muy cerca.
Consejo para la etapa
Si no quieres recorrer todo el Venediger Höhenweg, también puedes hacer sólo algunas etapas. En cualquier caso, podrá disfrutar de las vistas del Großvenediger sin las largas subidas. Desde la fácilmente accesible Johannishütte (2.121 m) ofrece una de las vistas más hermosas de la quinta montaña más grande de Austria y su paisaje glaciar. Tiempo de marcha: dos horas desde el aparcamiento de Wiesenkreuz en Dorfertal, el sendero también es apto para mayores y niños. Si no puede o no quiere caminar, coja el taxi cabaña directamente a la Johannishütte.
La propietaria, Margit Unterwurzacher, ofrece muchas especialidades regionales en uno de los refugios más antiguos de los Alpes Orientales. La ternera procede de la granja familiar de Prägraten y en otoño hay especialidades de cordero y caza. Los productos lácteos proceden de productores regionales y el pan se sigue horneando aquí.
Si el tiempo cambia, se puede descender desde cualquier cabaña hacia el valle en todos los aparcamientos en todos los aparcamientos del valle.
El Venediger Höhenweg de un vistazo
Duración: 6 días
Etapas: 6 - 7
Longitud: 56,8 km
Altitud en metros: 3.614 m
Altitud: 2.000 - 2.500 metros
Punto de partida: Aparcamiento de Ströden
Punto de llegada: Matreier Tauernhaus
Dificultad: media (parcialmente difícil)
Duración: 6 días
Etapas: 6 - 7
Longitud: 56,8 km
Altitud en metros: 3.614 m
Altitud: 2.000 - 2.500 metros
Punto de partida: Aparcamiento de Ströden
Punto de llegada: Matreier Tauernhaus
Dificultad: media (parcialmente difícil)
Las 7 etapas del Venediger Höhenweg
Etapa 1
Aparcamiento Aparcamiento de Ströden - Refugio Essener-Rostocker (2.208 m)
Pasado el idílico Stoan-Alm, a sotavento de grandes glaciares. El refugio goza de una ubicación única
Tiempo de marcha: 2,5 horas
Etapa 2
Nuevo Sajathütte (2.575 m) - Eisseehütte (2.521 m)
A través del Türmljoch (2.791 m) con sus pequeñas torres de piedra hasta Johannishütte, el campamento base de muchos escaladores del Großvenediger.
Tiempo de marcha: 3,5 horas
Etapa 3
Johannishütte (2.121 m) - Nuevo Sajathütte (2.575 m)
En Sajathütte también se conoce como el "castillo de las montañas" por su arquitectura. Se encuentra en medio de un maravilloso telón de fondo montañoso.
Tiempo de marcha: de 3 a 4 horas
Etapa 4
Nuevo Sajathütte (2.575 m) - Eisseehütte (2.521 m)
Un sendero alto lleno de flores hacia el tranquilo valle de Timmeltal. Merece la pena desviarse hacia el Eissee
Tiempo de marcha: 2,5 horas
Etapa 5
Eisseehütte (2.521 m) - Bonn-Matreier-Hütte (2.750 m)
Fácil, pero siempre por las crestas rocosas
Tiempo de marcha: 3 horas
Etapa 6
Refugio de Bonn-Matreier (2.750 m) - Refugio de Baden (2.608 m)
La etapa real a través de un magnífico paisaje alpino. Ahora se camina alrededor del Großvenediger en semicírculo.
Tiempo de marcha: 4,5 horas
Etapa 7
Badener Hütte (2.608 m) - Alpengasthaus Venedigerhaus (1.689 m)
A través de Löbbentörl (2.770 m) con magníficas vistas del Großvenediger a través del pintoresco sendero del glaciar Innergschlöss hacia el valle.
Tiempo de marcha: 3 horas
Ruta alta de Karwendel
El Karwendel es un macizo montañoso lleno de contrastes. Aquí se camina por prados alpinos, páramos, arroyos de montaña, paredes rocosas, gargantas y barrancos. En Sendero Alto del Karwendel atraviesa la parte sur de los montes Karwendel. Los cambios de vista entre la naturaleza salvaje de Karwendel y el bullicio del valle del Inn son impresionantes.
El sendero parte de la meseta de Seefeld, atraviesa bosques y pastos alpinos y se adentra en la alta montaña. Numerosos animales, como el rebeco y la cabra montés, viven en las empinadas laderas de los prados de la cresta montañosa. Con buena visibilidad, podrá incluso avistar con prismáticos águilas reales planeando majestuosamente sobre las cumbres o descubrir por el camino orquídeas autóctonas protegidas como la orquídea o el ojo de pájaro rojo de bosque.
El final del verano, con sus periodos de tiempo estable, es muy recomendable. Los cinco refugios del Club Alpino ofrecen pernoctaciones, así como comidas abundantes y la oportunidad de charlar con personas de ideas afines antes de continuar al día siguiente.
La ruta del Karwendel de un vistazo
Duración: 6 días 6 días
Etapas: 6
Longitud: 70 km
Metros de elevación: 9.000 m (4.400 m cuesta arriba, 4.600 m cuesta abajo)
Altitud: 1.130 m - 2.726 m
Punto de partida: Estación de ferrocarril de Reith bei Seefeld
Punto de llegada: Scharnitz
Dificultad: difícil (sendero de montaña negra)
Duración: 6 días 6 días
Etapas: 6
Longitud: 70 km
Metros de elevación: 9.000 m (4.400 m cuesta arriba, 4.600 m cuesta abajo)
Altitud: 1.130 m - 2.726 m
Punto de partida: Estación de ferrocarril de Reith bei Seefeld
Punto de llegada: Scharnitz
Dificultad: difícil (sendero de montaña negra)
Ruta de altura de Stubai
Quienes recorren el exigente sendero Stubai High Trail alrededor del valle de Stubai se ven recompensados con paisajes que simplemente hacen feliz. Como la vista del Zuckerhütl, el pico más alto de los Alpes de Stubai, o el Blaue Lacke en el Wilde-Wasser-Weg, teñido de azul turquesa por el agua del glaciar. Suaves prados de montaña con caudalosos arroyos bordean el sendero, al igual que campos de piedra con tranquilos lagos de montaña y vistas a las lenguas de los glaciares. ¡Bienvenido al paraíso!
Si le apetece hacer una o dos etapas del sendero de gran altitud, puede regresar al valle desde cualquiera de los ocho refugios y tomar el transporte público de vuelta a los puntos de partida en Neder o Fulpmes.
El Stubai High Trail de un vistazo
Duración: 8 días
Etapas: 7
Longitud: 100 km 100 km
Metros de elevación 8.000 m (4.440 m cuesta arriba, 4.230 m cuesta abajo)
Altitud 2.880 m
Punto de partida: Innsbrucker Hütte (Neder)
Punto de llegada: Starkenburger Hütte (Fulpmes) o viceversa
Dificultad: difícil
Duración: 8 días
Etapas: 7
Longitud: 100 km 100 km
Metros de elevación 8.000 m (4.440 m cuesta arriba, 4.230 m cuesta abajo)
Altitud 2.880 m
Punto de partida: Innsbrucker Hütte (Neder)
Punto de llegada: Starkenburger Hütte (Fulpmes) o viceversa
Dificultad: difícil
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Lista de equipaje para pernoctar en un refugio
Ropa
Zapatos de cabaña o sandalias de montaña
Pantalones de chándal
Camiseta y calcetines
Chaleco o jersey de abrigo
Artículos de aseo
Bolsa de aseo con cepillo de dientes, pasta de dientes, jabón pequeño, champú y gel de ducha
Toalla pequeña
Varios
Saco de dormir
Linterna frontal o frontal
Bolsa para la basura
Tapones para un sueño profundo
Botella de agua rellenable