Vinos locales, delicias caseras y vistas al Danubio: la cultura de las tabernas de vino en la región de Wachau, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, es única.

Los vinos de Wachau, servidos en las típicas tabernas Heurigen y Buschenschänken, se presentan en tres categorías de calidad con nombres poéticos, reservados exclusivamente para los vinos de la región:

El vino Steinfeder, que lleva el nombre de una hierba local, es el más ligero, con un sabor fresco y ligeramente afrutado.

El vino Federspiel, cuyo nombre proviene de las señuelas de la cetrería, es un vino seco clásico, ideal para acompañar comidas.

El vino Smaragd, apadrinado por la lagartija esmeralda que pasea por los muros de piedra seca de los viñedos de Wachau, se elabora con uvas de cosecha tardía de los mejores viñedos, representando así la máxima calidad.