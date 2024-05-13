Tabernas de vino en el Wachau
Introduction
Los vinos de Wachau, servidos en las típicas tabernas Heurigen y Buschenschänken, se presentan en tres categorías de calidad con nombres poéticos, reservados exclusivamente para los vinos de la región:
El vino Steinfeder, que lleva el nombre de una hierba local, es el más ligero, con un sabor fresco y ligeramente afrutado.
El vino Federspiel, cuyo nombre proviene de las señuelas de la cetrería, es un vino seco clásico, ideal para acompañar comidas.
El vino Smaragd, apadrinado por la lagartija esmeralda que pasea por los muros de piedra seca de los viñedos de Wachau, se elabora con uvas de cosecha tardía de los mejores viñedos, representando así la máxima calidad.
Dónde comer en la orilla norte del WachauComenzando cerca de Krems, la ruta continúa hasta Dürnstein. Destaca la abadía con la torre azul. Weißenkirchen está rodeada de viñedos y Spitz es también un merecido lugar para parar a comer algo.
Heuriger am Frauengrund Dockner en Krems
Moderna taberna vinícola con cocina sencilla y vistas a los viñedos, cuyos frutos se transforman en el vino espumoso de la casa.
Heuriger Stoiber en Krems
Platos clásicos como las tablas de quesos y otros más innovadores como el carpaccio asado se sirven en un ambiente moderno. "Austria Sostenible" certificado superior Heuriger.
Weinhauer Brustbauer en Dürnstein
La viticultura natural se practica desde hace generaciones en una explotación con más de 1.000 años de antigüedad. La cocina interpreta recetas tradicionales de forma contemporánea.
Taberna de vinos Kellerschlössl en Dürnstein
Frente al "palacio del placer" barroco con vistas a los viñedos, se sirven los mejores vinos y rarezas de Wachau con los clásicos de Heuriger.
Bodega ecológica Schmidl en Dürnstein
Esta taberna de vinos de primera categoría ofrece sus propios vinos ecológicos y un pequeño menú de temporada, así como habitaciones para huéspedes.
Bodega Kropf en Weißenkirchen
En una maravillosa terraza con vistas panorámicas se pueden saborear todo tipo de Rieslings y Veltliners.
Bodega Mang en Weißenkirchen
El hijo mayor de la familia dirige la Heurigen con su mujer en una arquitectura moderna, los vinos biodinámicos proceden de su hermano.
Bodega Graben Gritsch en Spitz
La taberna de vinos superior certificada "Nachhaltig Austria" ofrece especialidades regionales, vinos naturales y una maravillosa vista de las empinadas terrazas de piedra.
Bodega Strawanzer en Spitz
Taberna de vinos y hotel boutique en medio de los viñedos de Wachau. También se sirven platos vegetarianos y veganos con vinos blancos de carácter.
Heuriger am Frauengrund Dockner en Krems
Moderna taberna vinícola con cocina sencilla y vistas a los viñedos, cuyos frutos se transforman en el vino espumoso de la casa.
Heuriger Stoiber en Krems
Platos clásicos como las tablas de quesos y otros más innovadores como el carpaccio asado se sirven en un ambiente moderno. "Austria Sostenible" certificado superior Heuriger.
Weinhauer Brustbauer en Dürnstein
La viticultura natural se practica desde hace generaciones en una explotación con más de 1.000 años de antigüedad. La cocina interpreta recetas tradicionales de forma contemporánea.
Taberna de vinos Kellerschlössl en Dürnstein
Frente al "palacio del placer" barroco con vistas a los viñedos, se sirven los mejores vinos y rarezas de Wachau con los clásicos de Heuriger.
Bodega ecológica Schmidl en Dürnstein
Esta taberna de vinos de primera categoría ofrece sus propios vinos ecológicos y un pequeño menú de temporada, así como habitaciones para huéspedes.
Bodega Kropf en Weißenkirchen
En una maravillosa terraza con vistas panorámicas se pueden saborear todo tipo de Rieslings y Veltliners.
Bodega Mang en Weißenkirchen
El hijo mayor de la familia dirige la Heurigen con su mujer en una arquitectura moderna, los vinos biodinámicos proceden de su hermano.
Bodega Graben Gritsch en Spitz
La taberna de vinos superior certificada "Nachhaltig Austria" ofrece especialidades regionales, vinos naturales y una maravillosa vista de las empinadas terrazas de piedra.
Bodega Strawanzer en Spitz
Taberna de vinos y hotel boutique en medio de los viñedos de Wachau. También se sirven platos vegetarianos y veganos con vinos blancos de carácter.
La orilla derecha del Danubio en Wachau
La parte sur del Wachau se ha visto eclipsada durante mucho tiempo por la animada Vis-à-vis. Aunque hoy en día las cosas siguen siendo un poco más tranquilas, han ocurrido muchas cosas en cuanto a tabernas, bodegas y vinotecas en el supuesto hogar de la variedad de uva Neuburger típica de la región.
Nuevo hábitat para animales y plantas: El "Proyecto LIFE Wachau" está rompiendo los obstáculos longitudinales del Danubio, los caminos de sirga, y abriendo los afluentes. Se crea así un paisaje de llanura aluvial entre el río y la zona vitícola.
Dónde disfrutar del vino en la orilla sur del WachauEn pueblos como Rossatz, Mautern, Wösendorf y Aggsbach, o en Melk, la "Puerta del Wachau", puedes parar en una taberna de vinos después de una excursión en bicicleta por las llanuras aluviales del Danubio y disfrutar del ajetreo en la otra orilla.
Bodega Lahrnsteig en Mitterarnsdorf
Deliciosos vinos del Wachau, clásicos de Heurigen y especialidades de caza de nuestra propia cacería se sirven en el jardín de los huéspedes, bajo los albaricoqueros.
Bodega Graf en Mauternbach
Steinfeder, Federspiel y Smaragd: vinos de Wachau de todos los niveles de calidad se sirven en el jardín de huéspedes con sus maravillosas vistas.
Winzerhof Supperer en Rossatz
Blunzn, asados y deliciosa repostería se sirven con el vino. La bodega abovedada de 800 años de antigüedad crea un ambiente acogedor.
Bodega Rehrl-Fischer en Rossatzbach
El Grüner Veltliner y el Riesling saben especialmente bien en el jardín con vistas a Dürnstein. La familia lleva 240 años cultivando vino y está encantada de compartir sus conocimientos con sus huéspedes.
Taberna Graf en Unterloiben
En el frondoso patio o en la bodega abovedada de 300 años de antigüedad se sirve abundante comida casera, repostería fina y vinos de Wachau de la bodega Graf.
Bodega Schwaiger en Wösendorf
La viticultura es una tradición en la bodega familiar Schwaiger Alfred desde hace 160 años. La acogedora "Weinerei" y el pintoresco patio invitan a quedarse.
Bodega Lahrnsteig en Mitterarnsdorf
Deliciosos vinos del Wachau, clásicos de Heurigen y especialidades de caza de nuestra propia cacería se sirven en el jardín de los huéspedes, bajo los albaricoqueros.
Bodega Graf en Mauternbach
Steinfeder, Federspiel y Smaragd: vinos de Wachau de todos los niveles de calidad se sirven en el jardín de huéspedes con sus maravillosas vistas.
Winzerhof Supperer en Rossatz
Blunzn, asados y deliciosa repostería se sirven con el vino. La bodega abovedada de 800 años de antigüedad crea un ambiente acogedor.
Bodega Rehrl-Fischer en Rossatzbach
El Grüner Veltliner y el Riesling saben especialmente bien en el jardín con vistas a Dürnstein. La familia lleva 240 años cultivando vino y está encantada de compartir sus conocimientos con sus huéspedes.
Taberna Graf en Unterloiben
En el frondoso patio o en la bodega abovedada de 300 años de antigüedad se sirve abundante comida casera, repostería fina y vinos de Wachau de la bodega Graf.
Bodega Schwaiger en Wösendorf
La viticultura es una tradición en la bodega familiar Schwaiger Alfred desde hace 160 años. La acogedora "Weinerei" y el pintoresco patio invitan a quedarse.
Heurige y Buschenschänken
Se trata de lugares de convivencia típicamente austriacos, donde se sirven vinos regionales con pequeños o grandes manjares en un ambiente relajado.
El Buschenschänke sirve exclusivamente sus propios vinos y platos fríos y bebidas elaborados con sus propios productos.
Un Heuriger, en cambio, es un bar de vinos que abre todo el año y puede servir también platos calientes y bebidas. Los ingredientes no tienen por qué proceder necesariamente de los propios huertos del restaurante. En el menú sólo debe figurar el vino joven "heuriger" del momento.