Un plus de hospitalidad: las rutas del vino del sur de Estiria seducen a los visitantes con buenos vinos, paisajes ondulados y excelentes tabernas de vino.

Bienvenido al sur de Estiria, donde viticultores y agricultores sirven sus vinos y productos: El paisaje, con sus colinas, bosques y viñedos, ofrece las mejores condiciones para ello.

La diversidad de la región se refleja también en la cocina, donde los anfitriones sirven con cariño especialidades regionales (por cierto, sólo comida y bebida frías, como exige la ley) en platos en las tabernas. O sobre una tabla de madera: la tradicional Brettljause tiene estatus de culto. Acompañado del vino adecuado y de gente agradable: ¡la vida es buena!