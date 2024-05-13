Tabernas de vino en Estiria Meridional
Introduction
Bienvenido al sur de Estiria, donde viticultores y agricultores sirven sus vinos y productos: El paisaje, con sus colinas, bosques y viñedos, ofrece las mejores condiciones para ello.
La diversidad de la región se refleja también en la cocina, donde los anfitriones sirven con cariño especialidades regionales (por cierto, sólo comida y bebida frías, como exige la ley) en platos en las tabernas. O sobre una tabla de madera: la tradicional Brettljause tiene estatus de culto. Acompañado del vino adecuado y de gente agradable: ¡la vida es buena!
Buschenschänken en el sur de Estiria
De las más de 800 bodegas con tabernas de vino en Estiria, alrededor de una de cada diez tiene la calificación de "excelente". Esto significa que estos locales sólo sirven sus propios vinos y especialidades de producción propia -o de empresas de las inmediaciones-.
Y que la calidad y el ambiente son correctos, es decir, el paquete completo. Al fin y al cabo, sólo un establecimiento en el que todo funciona y armoniza puede ser excelente: la comida, el vino, la gente, la cultura y el paisaje.
¿Cómo reconocer si un Buschenschank es excelente? Muy sencillo: por el sello rectangular rojo vino con letras blancas.
El Brettljause de Estiria
Un plato de madera con lo mejor de la cocina: bacon, carne ahumada, rábano picante recién rallado, carne picada, salchicha de hígado, queso, diversas pastas para untar como aceite de semillas para untar y mucho más.
Una mezcla bien equilibrada, servida con pan de payés fresco y adornada con tomates y pimientos. Antes era un tentempié de campesinos, pero hoy se ha convertido en parte integrante de los menús de la región.
¿Un Brettljause sin beicon ni salchichas? Ahora también lo hay. Cada vez más tabernas de Estiria ofrecen platos vegetarianos y veganos en tabla o plato de madera.
Consejos para refrescarse en la ruta del vinoEl nombre Buschenschank procede de las llamadas "Buschen". Son ramas verdes que cuelgan sobre la entrada cuando la taberna de vinos está abierta.
Bodega Skoff en Gamlitz
Ya sea en el prado, en la terraza acristalada o en la taberna: las bandejas de aperitivos con especialidades caseras regionales y vegetarianas saben tan bien aquí como allí, al igual que los aguardientes.
Bodega Kögl en Ratsch
Una granja renovada con cariño con arcilla y madera vieja, donde Tamara y Robert Kögl sirven vinos biodinámicos para acompañar sus delicias caseras. ¡También vegano!
Bodega Repolusk en Leutschach
negocio certificado "Nachhaltig Austria" en una ubicación fantástica. El pan de granja, las especialidades de Estiria (también veganas) y la repostería son caseros.
Bodega Oberer Germuth en Leutschach
Situada en viñedos escarpados, ganadora de Styria 2024 (Falstaff). Vinos afrutados, brüstl (crujiente panceta de cerdo asada) preparado a diario, deliciosa repostería.
Idilio vinícola Dreisiebner en Sulztal
En medio de viñedos, los clásicos caseros del sur de Estiria se maridan con excelentes vinos locales. También puede pasar la noche
Bodega Assigal en Leibnitz
¿Bocadillos abundantes o especialidades ligeras? Ambos están disponibles. Además de vinos frescos y afrutados en un ambiente moderno con vistas a los viñedos. Con habitaciones para huéspedes
Bodega Schauer en Kitzeck
El espectro culinario abarca desde aperitivos típicos de Estiria hasta especialidades veganas, todo casero. Acompañados de vinos llenos de carácter. Una especialidad: el Kübelfleisch.
Bodega Zweytick en Ehrenhausen
Los vinos de origen sostenible son una delicia, los postres merecen ser saboreados y la carne casera viene de muy cerca. Abierto todo el año
Bodega Hiden en St. Stefan ob Stainz
¿Te apetece un picnic en el viñedo? Pues sí. Los vinos blancos, el Schilcher local, la carne ahumada y el salami también son deliciosos en el sombreado emparrado.
Bodega Bernd Stelzl en Leutschach
Tabla de quesos, ensalada de remolacha y ensalada: en el Hiritschberg podrá disfrutar de los clásicos caseros con los excelentes vinos de Bernd Stelzl. ¡Una vista preciosa!
Bodega Schipferhof en San Martín
Pequeña granja en un lugar tranquilo. Aquí se cría el ganado cebú y los cerdos de Turopolje de la propia granja, y el aceite de almendra y los aguardientes son caseros, al igual que los vinos claros.
Bodega Schneeberger en Heimschuh
Pescado marinado en casa, tocino y jamón de sus propios cerdos lanudos y cremas veganas para untar con excelente pan están disponibles aquí todo el año. ¿Vino superior y espumoso? Los mismos.
Bodega Skoff en Gamlitz
Ya sea en el prado, en la terraza acristalada o en la taberna: las bandejas de aperitivos con especialidades caseras regionales y vegetarianas saben tan bien aquí como allí, al igual que los aguardientes.
Bodega Kögl en Ratsch
Una granja renovada con cariño con arcilla y madera vieja, donde Tamara y Robert Kögl sirven vinos biodinámicos para acompañar sus delicias caseras. ¡También vegano!
Bodega Repolusk en Leutschach
negocio certificado "Nachhaltig Austria" en una ubicación fantástica. El pan de granja, las especialidades de Estiria (también veganas) y la repostería son caseros.
Bodega Oberer Germuth en Leutschach
Situada en viñedos escarpados, ganadora de Styria 2024 (Falstaff). Vinos afrutados, brüstl (crujiente panceta de cerdo asada) preparado a diario, deliciosa repostería.
Idilio vinícola Dreisiebner en Sulztal
En medio de viñedos, los clásicos caseros del sur de Estiria se maridan con excelentes vinos locales. También puede pasar la noche
Bodega Assigal en Leibnitz
¿Bocadillos abundantes o especialidades ligeras? Ambos están disponibles. Además de vinos frescos y afrutados en un ambiente moderno con vistas a los viñedos. Con habitaciones para huéspedes
Bodega Schauer en Kitzeck
El espectro culinario abarca desde aperitivos típicos de Estiria hasta especialidades veganas, todo casero. Acompañados de vinos llenos de carácter. Una especialidad: el Kübelfleisch.
Bodega Zweytick en Ehrenhausen
Los vinos de origen sostenible son una delicia, los postres merecen ser saboreados y la carne casera viene de muy cerca. Abierto todo el año
Bodega Hiden en St. Stefan ob Stainz
¿Te apetece un picnic en el viñedo? Pues sí. Los vinos blancos, el Schilcher local, la carne ahumada y el salami también son deliciosos en el sombreado emparrado.
Bodega Bernd Stelzl en Leutschach
Tabla de quesos, ensalada de remolacha y ensalada: en el Hiritschberg podrá disfrutar de los clásicos caseros con los excelentes vinos de Bernd Stelzl. ¡Una vista preciosa!
Bodega Schipferhof en San Martín
Pequeña granja en un lugar tranquilo. Aquí se cría el ganado cebú y los cerdos de Turopolje de la propia granja, y el aceite de almendra y los aguardientes son caseros, al igual que los vinos claros.
Bodega Schneeberger en Heimschuh
Pescado marinado en casa, tocino y jamón de sus propios cerdos lanudos y cremas veganas para untar con excelente pan están disponibles aquí todo el año. ¿Vino superior y espumoso? Los mismos.