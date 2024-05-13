Viena, conocida como la "ciudad del vino", cuenta con una rica cultura de tabernas donde se disfrutan las variedades de vino cultivadas en sus verdes alrededores.

Viena, la "ciudad del vino", cuenta con más de 100 tabernas, desde tradicionales Heurigen con bufé hasta íntimos Buschenschänke en los viñedos. Aquí, los viticultores sirven sus vinos Heurigen de la cosecha actual, tradición permitida desde 1784 gracias al decreto del emperador Francisco José II.

El cartel "Ausg'steckt" (¡abierto!) y el arbusto de ramas de pino en la entrada simbolizan estas tabernas, donde se vive la esencia vienesa. Desde 2019, esta cultura es reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO.