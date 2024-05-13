Tabernas de vino en Viena
Introduction
Viena, la "ciudad del vino", cuenta con más de 100 tabernas, desde tradicionales Heurigen con bufé hasta íntimos Buschenschänke en los viñedos. Aquí, los viticultores sirven sus vinos Heurigen de la cosecha actual, tradición permitida desde 1784 gracias al decreto del emperador Francisco José II.
El cartel "Ausg'steckt" (¡abierto!) y el arbusto de ramas de pino en la entrada simbolizan estas tabernas, donde se vive la esencia vienesa. Desde 2019, esta cultura es reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO.
Viena y el vino
Viena es la única gran ciudad europea con una destacada producción vinícola. Los viñedos fueron plantados ya en el siglo XII. Para promover el vino vienés, se fundó el grupo de viticultores "WienWein", una asociación que agrupa a seis bodegas locales.
A los vieneses les encanta disfrutar de un "G'spritz" en el Heurigen: un vino seco mezclado con soda o agua mineral, lo que le da un sabor ligero y refrescante. ¡Salud!
Viticultura en Viena
Las verdes afueras de Viena albergan el vino de la ciudad: las doce zonas vinícolas se extienden en un semicírculo, de sur a norte, a lo largo de las laderas de los Bosques de Viena. Aproximadamente el 80% de las variedades cultivadas son blancas, como Grüner Veltliner, Pinot Blanc y Chardonnay.
El "Wiener Gemischter Satz" es un vino único y el más tradicional de Viena. Esta mezcla de variedades de uva obtuvo el estatus DAC en 2013, lo que certifica su calidad como vino típico de la región. ¡Su sabor refleja el terruño!
"Ausg'steckt is"Los vinos blancos prosperan en el clima y los suelos calcáreos al norte del Danubio, en áreas como Bisamberg, Nussdorf y Grinzing. En cambio, los vinos tintos, como el Zweigelt y el Pinot Noir, se cultivan principalmente al sur, en regiones como Rodaun, Mauer y Oberlaa.
Taberna de vinos Wieninger
Los vinos biodinámicos van de lo sencillo a lo complejo, los manjares se elaboran con los mejores productos y las vistas son toda una experiencia.
Bodega Mayer y taberna de vinos en Pfarrplatz
Vinos de los mejores viñedos y platos caseros y veganos: La casa barroca suburbana, donde vivió Beethoven, se considera el epítome de la cultura vienesa de tabernas de vino.
Taberna Sirbu
Con vistas al Kahlenberg, al Leopoldsberg y a la ciudad, podrá relajarse en la terraza o en el invernadero, con exquisitos vinos y un bufé clásico.
Bodega y taberna de vinos Wailand
El ambiente y las vistas son de los más bellos, la sofisticada cocina de la taberna del vino también ofrece opciones veganas y los vinos son de primera clase.
Heuriger Schübel-Auer
Un lugar acogedor: La casa y el patio son encantadores, la cocina es sofisticada, los Krautfleckerl son legendarios y los vinos son espumosos y refrescantes.
Buschenschank Fuhrgassl-Huber
Una taberna rústica enclavada entre viñedos, que ofrece un bufé y vinos finos, así como especialidades como ganso, festín de arenques y platos vegetarianos y veganos.
Taberna de vinos Hans & Fritz
Tartar de ternera, ceviche y vistas a Viena: Restaurante dirigido por el chef Juan Amador, galardonado con una estrella Michelin, y el enólogo Fritz Wieninger, con un aperitivo Heurigen más moderno, opciones veganas y vinos naturales.
Viticultura ecológica y taberna de vinos Obermann
Veltliner y rosado ecológicos por copas, un tentempié de taberna de vinos en plato y aves a la parrilla se ofrecen en Obermann, en el acogedor patio. Y también picnics en el viñedo
Bodega ecológica y vinoteca Zahel
Lo antiguo se une a lo moderno: Gemischter Satz ecológico, clásicos Heuriger caseros con pan de masa madre ecológico y Buchteln de nueva interpretación en un entorno histórico.
Bodega y taberna de vinos Christ
La arquitectura es extraordinaria, el jardín de los huéspedes es puro idilio y la gama de variedades es notable. Se concede gran importancia a estar cerca de la naturaleza, incluso con las especialidades regionales.
Taberna de vinos Wieninger
Los vinos biodinámicos van de lo sencillo a lo complejo, los manjares se elaboran con los mejores productos y las vistas son toda una experiencia.
Bodega Mayer y taberna de vinos en Pfarrplatz
Vinos de los mejores viñedos y platos caseros y veganos: La casa barroca suburbana, donde vivió Beethoven, se considera el epítome de la cultura vienesa de tabernas de vino.
Taberna Sirbu
Con vistas al Kahlenberg, al Leopoldsberg y a la ciudad, podrá relajarse en la terraza o en el invernadero, con exquisitos vinos y un bufé clásico.
Bodega y taberna de vinos Wailand
El ambiente y las vistas son de los más bellos, la sofisticada cocina de la taberna del vino también ofrece opciones veganas y los vinos son de primera clase.
Heuriger Schübel-Auer
Un lugar acogedor: La casa y el patio son encantadores, la cocina es sofisticada, los Krautfleckerl son legendarios y los vinos son espumosos y refrescantes.
Buschenschank Fuhrgassl-Huber
Una taberna rústica enclavada entre viñedos, que ofrece un bufé y vinos finos, así como especialidades como ganso, festín de arenques y platos vegetarianos y veganos.
Taberna de vinos Hans & Fritz
Tartar de ternera, ceviche y vistas a Viena: Restaurante dirigido por el chef Juan Amador, galardonado con una estrella Michelin, y el enólogo Fritz Wieninger, con un aperitivo Heurigen más moderno, opciones veganas y vinos naturales.
Viticultura ecológica y taberna de vinos Obermann
Veltliner y rosado ecológicos por copas, un tentempié de taberna de vinos en plato y aves a la parrilla se ofrecen en Obermann, en el acogedor patio. Y también picnics en el viñedo
Bodega ecológica y vinoteca Zahel
Lo antiguo se une a lo moderno: Gemischter Satz ecológico, clásicos Heuriger caseros con pan de masa madre ecológico y Buchteln de nueva interpretación en un entorno histórico.
Bodega y taberna de vinos Christ
La arquitectura es extraordinaria, el jardín de los huéspedes es puro idilio y la gama de variedades es notable. Se concede gran importancia a estar cerca de la naturaleza, incluso con las especialidades regionales.
Heurige y Buschenschänken
Son lugares de encuentro típicamente austriacos, donde se disfrutan vinos regionales acompañados de manjares, ya sean pequeños o más elaborados, en un ambiente relajado. El Buschenschänke ofrece exclusivamente sus propios vinos, platos fríos y bebidas elaboradas con sus productos. En cambio, un Heuriger es un bar de vinos que abre todo el año y puede servir platos calientes y bebidas. Los ingredientes no tienen que ser necesariamente de su propia producción, pero el menú siempre incluye el vino joven "heuriger" de la temporada.