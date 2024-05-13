Termas de Austria: el poder relajante del agua
Introduction
En Austria hay unas 40 termas en las que el agua brota, fluye y emana vapor. Un balneario solo puede denominarse «termal» si cuenta con una fuente propia y agua subterránea con una temperatura de salida superior a 20 °C. Lo especial: el agua termal contiene minerales y oligoelementos en diferentes composiciones que pueden tener efectos beneficiosos para la salud.
¿Puede ayudar el agua termal? Las investigaciones demuestran que la visita regular a baños termales y saunas puede contribuir, por ejemplo, a reducir el estrés y a relajarse. Este efecto positivo se debe en parte a una disminución de los niveles de cortisol, conocida como la «hormona del estrés». Dependiendo de la fuente, el agua puede tener diferentes efectos, ya sea para aliviar tensiones musculares, problemas de la piel o simplemente para desconectar de la rutina diaria.
Los mejores balnearios para familias
Los balnearios familiares de Austria son auténticos parques de aventuras, pero con agua. Allí se puede deslizarse, chapotear, bucear y relajarse. ¡Qué divertido! Los niños se lanzan a las olas, se deslizan por toboganes de realidad virtual o se dejan llevar por el río lento. Los más pequeños disfrutan de piscinas infantiles con agua caliente y de un cuidado atento, mientras que los mayores recargan energías a su antojo entre saunas, masajes y momentos de relax en las termas. Algunas instalaciones ofrecen incluso cine acuático, cursos de sirenas o aventuras de piratas. Las termas familiares de Austria ofrecen un programa acuático completo, tanto para los niños como para sus padres, que buscan algo más que un simple baño.
¿Qué efectos tiene el agua termal?
Si antes de visitar unas termas quieres saber qué efectos tiene cada combinación de minerales, lo mejor es que preguntes directamente en las propias instalaciones.
Los mejores balnearios para familias
Sonnentherme Lutzmannsburg: trampolín a la aventura
El tobogán VR más largo de Europa, 18 toboganes, 24 piscinas, Baby-World, sauna, spa y Sunny Bunny Swim Academy: diversión total para toda la familia.
Bad Waltersdorf: toboganes, relajación y diversión acuática
Blauer Blitz, Waterballs, Mermaiding y Clownpool: toboganes, río lento y piscina infantil con estrellas, además de sauna y zonas de descanso para adultos.
EuroThermen Bad Schallerbach: Mundo Pirata y Oasis de Saunas
Mundo Pirata con olas, toboganes y cine acuático en el Cabrio-Therme, además de 40 saunas en el Bergdorf para relajarse entre actividades.
Los mejores balnearios en ciudades grandes y pequeñas
Ya sea en pleno centro de Viena, enclavadas en pintorescos balnearios o en pequeñas ciudades históricas, las termas austriacas situadas en zonas urbanas son famosas por sus amplios complejos termales, que cuentan con modernas zonas de actividades, cascadas y espacios de relajación. Las termas de localidades de gran tradición como Baden bei Wien, Bad Ischl o Bad Radkersburg ofrecen manantiales curativos ricos en minerales, zonas de saunas y piscinas de agua salada. Muchos complejos ofrecen gastronomía ecológica, servicios de bienestar y extras innovadores como hammam, cámara de frío o jacuzzi al aire libre. Ya sea en una escapada urbana o en un idílico entorno natural: los balnearios de las ciudades son oasis para el cuerpo y la mente.
¿Cómo funciona el agua termal? Si quieres asegurarte de los efectos de cada combinación de minerales antes de visitar un baño termal, lo mejor es preguntar directamente al centro.
Las mejores termas urbanas
Therme NOVA Köflach: Región de Graz
Sumérgete en aguas termales entre colinas de los lipizzanos. Arquitectura luminosa y rincones tranquilos crean un espacio ideal para relajarse profundamente.
Therme Wien: el balneario urbano más grande de Europa
Baños termales modernos, piscinas activas y paisajes fluviales con cascadas, además de amplias zonas de descanso en pleno centro de la ciudad.
Salzkammergut-Therme Bad Ischl: Refugio de saunas orientales
Solewelt, saunas orientales, jacuzzi a 38 °C, río lento y Physikarium ofrecen múltiples opciones de descanso y bienestar en esta ciudad histórica.
Warmbad Villach: cuatro plantas de bienestar, hammam y frío
11 000 m² en cuatro plantas, hammam moderno, piscina de 25 m y cámara de frío: bienestar a gran escala con descanso mental y frescor físico.
Parktherme Bad Radkersburg: aguas minerales y parque
Zona de saunas con 8 saunas, uno de los manantiales más ricos en minerales de Austria, arquitectura abierta con vistas al parque y oferta acuática para relajarse.
Las extraordinarias aguas termales de Austria
Quien, además de la relajación mental y física, desee también dejarse sorprender, puede sumergirse en los mundos termales de Austria, que tienen un encanto especial: las formas orgánicas y las fachadas coloridas, por ejemplo, se funden con la naturaleza. O bien, las suaves orillas y las tranquilas extensiones de agua crean un paisaje lacustre repleto de rincones donde refugiarse. O la elegancia minimalista del Lejano Oriente caracteriza las exclusivas zonas solo para adultos. O el diseño contemporáneo se une a amplias zonas termales. ¡Descubre lo extraordinario más allá de los balnearios clásicos!
Balnearios excepcionales
Rogner Bad Blumau: un oasis sacado de un cuento de hadas
La arquitectura se funde con la naturaleza en una obra de arte total para crear una experiencia de bienestar de cuento de hadas, diseñada por Friedensreich Hundertwasser.
St. Martins Therme & Lodge: tan cerca de la naturaleza
El único balneario lacustre de Austria en Seewinkel (Burgenland), isla termal con vistas al lago, zonas de descanso y piscinas cubiertas y al aire libre.
Asia Resort Linsberg: Solo para adultos
Tranquilidad oriental, diseño elegante y acceso desde 16 años: cultura asiática de spa con exclusivos refugios solo para adultos.
Los mejores balnearios en estaciones de esquí
Un día en la nieve, ejercicio al aire libre en pleno invierno... y después, regenerar cuerpo y mente en las cálidas aguas termales. Muchas estaciones de esquí austriacas ofrecen, además de excelentes pistas, instalaciones de bienestar de primera clase. Qué incomparable descanso para el cuerpo y el alma es dejarse llevar por las aguas termales y relajar los músculos tras el esfuerzo físico en las pistas. Las sesiones de sauna disipan el frío de las articulaciones, mientras que las piscinas exteriores humeantes ofrecen vistas a las laderas nevadas. El juego entre el frío y el calor equilibra el cuerpo, permite desconectar la mente y confiere a las vacaciones de invierno una calidad especial.