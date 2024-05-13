Termas de Austria: el poder relajante del agua

Dejarse llevar por las aguas termales, disfrutar del ambiente de bienestar y sumergirse en la variada oferta de servicios de bienestar: una experiencia que se puede vivir

En Austria hay unas 40 termas en las que el agua brota, fluye y emana vapor. Un balneario solo puede denominarse «termal» si cuenta con una fuente propia y agua subterránea con una temperatura de salida superior a 20 °C. Lo especial: el agua termal contiene minerales y oligoelementos en diferentes composiciones que pueden tener efectos beneficiosos para la salud.

¿Puede ayudar el agua termal? Las investigaciones demuestran que la visita regular a baños termales y saunas puede contribuir, por ejemplo, a reducir el estrés y a relajarse. Este efecto positivo se debe en parte a una disminución de los niveles de cortisol, conocida como la «hormona del estrés». Dependiendo de la fuente, el agua puede tener diferentes efectos, ya sea para aliviar tensiones musculares, problemas de la piel o simplemente para desconectar de la rutina diaria.