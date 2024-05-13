Día 1 en Viena

Mañana

Comiencen su recorrido en el corazón del casco antiguo. La Hofburg fue durante siglos el centro político del imperio de los Habsburgo y sigue impresionando hoy con sus lujosas salas. En los apartamentos imperiales podrán echar un vistazo a la vida cotidiana de la monarquía. Quienes prefieran algo más personal, aprenderán en el Museo Sisi sobre la emperatriz Isabel, convertida en un icono.

Justo al lado, la Cámara del Tesoro Imperial guarda las insignias del Sacro Imperio Romano Germánico, mientras que la Sala de Representación de la Biblioteca Nacional de Austria es considerada una de las bibliotecas barrocas más hermosas de Europa.

Otro punto destacado es la Escuela Española de Equitación. Los lipizzanos exhiben aquí la equitación clásica al más alto nivel. Durante el entrenamiento matutino podrán ver a estos famosos caballos en acción o, en una visita guiada, conocer los secretos detrás del escenario.

De camino a la Catedral de San Esteban vale la pena hacer una parada corta en Trzesniewski, famoso por sus pequeños panes abiertos con ingredientes — un clásico vienés.

Tarde

La Catedral de San Esteban ha marcado el paisaje urbano durante siglos, con su arquitectura gótica, adornos detallados y silueta característica. Las visitas a las catacumbas ofrecen una mirada a un mundo ya pasado. Quienes quieran disfrutar de la vista de la ciudad pueden subir los 343 escalones de la torre sur.

No muy lejos se encuentra el Museo de Historia del Arte, construido para preservar los tesoros de los Habsburgo. La colección es legendaria: desde obras de Velázquez y Rembrandt hasta la mayor colección de Bruegel del mundo. La Cámara de Arte, con sus objetos curiosos y artísticos, muestra que en Viena siempre hubo una estrecha relación entre arte y poder.

Noche

Ninguna visita a Viena está completa sin pasar una noche en un heuriger (taberna tradicional de vino). Viena es la única gran ciudad del mundo con viñedos propios, y una verdadera experiencia en un heuriger significa mucho más que una copa de Grüner Veltliner. En un ambiente acogedor disfrutarán de vinos vieneses y platos típicos. Las mejores direcciones están en Grinzing, Neustift, Stammersdorf o Jedlersdorf. Los reconocerán por los carteles “Ausg’steckt” y la rama de pino sobre la puerta.

Si aún tienen energía después, pueden hacer una parada en alguna de las barras en azoteas (rooftop bars). Desde allí tendrán una vista maravillosa de la ciudad y podrán repasar las impresiones del día con un cóctel.