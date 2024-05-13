Paso 8 Para el adobo

Mezcla la mostaza con el vinagre y bate con un batidor de varillas. Añade el agua poco a poco. Incorpora los granos de mostaza remojados, sal, pimienta y azúcar. Pica finamente los filetes de anchoa y añádelos junto con los arándanos. Mezcla el adobo con la ensalada. Añade sal y pimienta al gusto. Coloca las lonchas de ternera hervida en capas y dispónlas formando varias hojas. Ralla rábano picante fresco y espolvorea por encima.