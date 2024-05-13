Set table in a tavern with wine glasses, cutlery, bread basket and flower vase, wooden panelling in the background.
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Frühlingshaft frischer Tafelspitz-Salat

  • Carne
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El "Frühlingshaft frischer Tafelspitz-Salat" es una ensalada ligera de primavera que combina Tafelspitz con verduras frescas, ideal para una comida nutritiva.

Método

  • Tiempo de preparación: 120 min.
  • 4 Porciones
Paso 1

Lava la ternera y los huesos en caliente, llévalos a ebullición en una olla con 2-3 litros de agua y quita la espuma.

Paso 2

Dora la parte cortada de la cebolla y añade. Prepara las verduras. A mitad del tiempo de cocción (aproximadamente 1½ horas), añade los granos de pimienta, las bayas de enebro y la hoja de laurel.

Paso 3

Saca la carne hervida de la sopa con un tenedor de cocina. Está lista cuando la carne se desliza del tenedor sin resistencia.

Paso 4

Pasa la sopa por un paño. Condimenta con sal. Enfría el Tafelspitz en la sopa.

Paso 5

Utiliza el caldo para hacer una sopa de tu elección (por ejemplo, sopa de albóndigas de sémola).

Paso 6

Corta la ternera hervida fría en lonchas finas.

Paso 7

Escalda las judías verdes. Mezcla en un bol con rodajas de tomate seco y los siguientes ingredientes: corta el rábano en rodajas y en tiras, corta los pepinillos, rompe los corazones de lechuga, corta los rábanos en rodajas, corta los huevos duros en rodajas, pica finamente el cebollino y el apio de monte, y añade todo.

Paso 8

Para el adobo

Mezcla la mostaza con el vinagre y bate con un batidor de varillas. Añade el agua poco a poco. Incorpora los granos de mostaza remojados, sal, pimienta y azúcar. Pica finamente los filetes de anchoa y añádelos junto con los arándanos. Mezcla el adobo con la ensalada. Añade sal y pimienta al gusto. Coloca las lonchas de ternera hervida en capas y dispónlas formando varias hojas. Ralla rábano picante fresco y espolvorea por encima.

Ingredientes

Para la ensalada
Para el adobo

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