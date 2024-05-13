Frühlingshaft frischer Tafelspitz-Salat
- Carne
- Clásicos
- main-course
El "Frühlingshaft frischer Tafelspitz-Salat" es una ensalada ligera de primavera que combina Tafelspitz con verduras frescas, ideal para una comida nutritiva.
Método
- Tiempo de preparación: 120 min.
- 4 Porciones
Lava la ternera y los huesos en caliente, llévalos a ebullición en una olla con 2-3 litros de agua y quita la espuma.
Dora la parte cortada de la cebolla y añade. Prepara las verduras. A mitad del tiempo de cocción (aproximadamente 1½ horas), añade los granos de pimienta, las bayas de enebro y la hoja de laurel.
Saca la carne hervida de la sopa con un tenedor de cocina. Está lista cuando la carne se desliza del tenedor sin resistencia.
Pasa la sopa por un paño. Condimenta con sal. Enfría el Tafelspitz en la sopa.
Utiliza el caldo para hacer una sopa de tu elección (por ejemplo, sopa de albóndigas de sémola).
Corta la ternera hervida fría en lonchas finas.
Escalda las judías verdes. Mezcla en un bol con rodajas de tomate seco y los siguientes ingredientes: corta el rábano en rodajas y en tiras, corta los pepinillos, rompe los corazones de lechuga, corta los rábanos en rodajas, corta los huevos duros en rodajas, pica finamente el cebollino y el apio de monte, y añade todo.
Para el adobo
Mezcla la mostaza con el vinagre y bate con un batidor de varillas. Añade el agua poco a poco. Incorpora los granos de mostaza remojados, sal, pimienta y azúcar. Pica finamente los filetes de anchoa y añádelos junto con los arándanos. Mezcla el adobo con la ensalada. Añade sal y pimienta al gusto. Coloca las lonchas de ternera hervida en capas y dispónlas formando varias hojas. Ralla rábano picante fresco y espolvorea por encima.