Altwiener Germgugelhupf
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El "Altwiener Germgugelhupf" es un pastel vienés esponjoso de levadura, a veces con frutas secas, horneado en un molde bundt.
Método
- Tiempo de preparación: 45 min.
- 10 Porciones
Calienta la mitad de la leche ligeramente. Desmenuza la levadura y mézclala con un poco de azúcar. Espolvorea con harina y deja reposar en un lugar cálido hasta que aumente su volumen notablemente.
Bate la mantequilla hasta que esté cremosa. Añade las yemas de huevo, la mitad del azúcar y el azúcar de vainilla, y bate hasta que esté espumoso. Amasa con harina, la leche tibia restante, la mezcla de levadura y la ralladura de limón rallada hasta obtener una masa suave y homogénea.
Monta las claras de huevo con una pizca de sal y el azúcar restante hasta que estén firmes. Incorpóralas ala masa junto con las pasas escurridas.
Unta el molde de roscón con mantequilla derretida y espolvorea con láminas de almendra. Llena el molde con la masa, cubre y coloca en un lugar cálido.
Déjalo reposar durante 30 a 45 minutos.
Hornea en horno precalentado a aproximadamente 180 °C con aire caliente durante 35 a 40 minutos. Voltea mientras esté caliente y espolvorea con azúcar glas después de enfriar.
Ingredientes
¿Sabías que...?
La cocina austriaca es famosa por su Gugelhupf, pero ya era conocida por los romanos. Horneaban un tipo de bizcocho de levadura, cuya forma redonda simbolizaba el sol. Desde entonces, esta versión es uno de los clásicos del Gugelhupf.