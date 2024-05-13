Paso 2

Bate la mantequilla hasta que esté cremosa. Añade las yemas de huevo, la mitad del azúcar y el azúcar de vainilla, y bate hasta que esté espumoso. Amasa con harina, la leche tibia restante, la mezcla de levadura y la ralladura de limón rallada hasta obtener una masa suave y homogénea.