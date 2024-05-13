Geschmorte Urkarotten mit Haselnussschaum
- Vegetarianos
- starter
"Geschmorte Urkarotten mit Haselnussschaum" son zanahorias antiguas estofadas con espuma de avellanas, un plato gourmet de sabores terrosos y dulces.
Método
- Tiempo de preparación: 60 min.
- 4 Porciones
Lava y pela las zanahorias, córtalas por la mitad o en cuartos a lo largo según su tamaño/grosor. Colócalas en una hoja de papel de horno. Pela las cáscaras anchas del limón con un pelador y exprime el zumo. Sazona las zanahorias con sal, zumo de limón, ralladura de limón, trocitos de mantequilla y ramitas de tomillo. Envuélvelas en el papel de horno y sella todos los extremos con una grapadora.
Variación: En lugar de usar zanahorias, utilizar raíces de salsifí. Remojar las raíces de salsifí peladas en agua fría con el jugo de 1 limón. Una vez peladas todas las raíces de salsifí, retirar del agua, escurrir y proceder como con las zanahorias. El tiempo de cocción es de aproximadamente 25 a 30 minutos.
Cocina en horno precalentado a 150 °C durante aproximadamente 40 minutos. Las zanahorias deben estar tiernas (verifica con la punta de un cuchillo).
Para la espuma de avellanas, derrite mantequilla en una olla pequeña. Bate caldo de res con yema de huevo en un bol sobre baño María con un batidor hasta que esté cremoso y espumoso. Incorpora lentamente aceite de avellanas y mantequilla en la mezcla de yema de huevo. Agrega la pasta o puré de avellanas. Incorpora el vinagre, sal al gusto y ajusta el sabor.
Vierte la espuma de avellanas en una botella Isi (Gourmet Whip). Atornilla el cabezal con el anillo de sellado. Luego, presiona 2 cápsulas si el volumen de la botella es de 0,5 litros, o 4 cápsulas si es de 1 litro. Mantén en un baño de agua a 50 °C.
Consejo: Quienes no tengan una botella Isi pueden servir la espuma de avellanas caliente sin espumar junto a las zanahorias. En este caso, el momento es crucial: preparar la espuma justo antes de que las zanahorias estén listas para servir.
Corta con cuidado el papel de horno y sirve las zanahorias en el papel. Espolvorea con copos de avellana. Sirve la espuma de avellana por separado en pequeños cuencos.
Getränketipp: mittelkräftiger Weißburgunder
Recomendación de bebida: Pinot Blanc de cuerpo medio