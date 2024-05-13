Paso 1

Lava y pela las zanahorias, córtalas por la mitad o en cuartos a lo largo según su tamaño/grosor. Colócalas en una hoja de papel de horno. Pela las cáscaras anchas del limón con un pelador y exprime el zumo. Sazona las zanahorias con sal, zumo de limón, ralladura de limón, trocitos de mantequilla y ramitas de tomillo. Envuélvelas en el papel de horno y sella todos los extremos con una grapadora.