Ingwer-Minz Drink
- Bebidas
El "Ingwer-Minz Drink" es una bebida de jengibre y menta, preparada infusionando ambos en agua caliente y a menudo endulzada, servida fría con hielo.
Método
- Tiempo de preparación: 30 min.
- 2 Porciones
Für den Blitz-Ingwer-Sirup
Pela el jengibre y córtalo en rodajas finas. Lava las hojas de menta.
Parte el limón por la mitad y exprime el zumo. Luego, ponlo en una olla junto con el agua.
Agrega las rodajas de jengibre, las hojas de menta y el azúcar. Revuelve bien y deja que hierva. Luego, reduce la temperatura y deja cocinar a fuego medio durante 20 minutos.
Retira las hojas de menta. Luego, vierte el jarabe junto con las rodajas de jengibre en una botella limpia y deja que se enfríe. Guárdalo en el refrigerador cerrado herméticamente.
Für den Ingwer-Minz Spritzer
Lava el limón y córtalo en rodajas finas.
Pon las rodajas de limón junto con los cubitos de hielo en los vasos. Agrega el jarabe de jengibre y el gin.
Agrega el agua. Finalmente, decora con hojas de menta fresca.
Variante: für eine alkoholfreie Variante den Gin weglassen.