Hand garnishing cocktail glass with mint and lemon slice, syrup bottle and jigger beside on linen cloth.
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Ingwer-Minz Drink

  • Bebidas

El "Ingwer-Minz Drink" es una bebida de jengibre y menta, preparada infusionando ambos en agua caliente y a menudo endulzada, servida fría con hielo.

Método

  • Tiempo de preparación: 30 min.
  • 2 Porciones
Paso 1

Für den Blitz-Ingwer-Sirup

Pela el jengibre y córtalo en rodajas finas. Lava las hojas de menta.

Paso 2

Parte el limón por la mitad y exprime el zumo. Luego, ponlo en una olla junto con el agua.

Paso 3

Agrega las rodajas de jengibre, las hojas de menta y el azúcar. Revuelve bien y deja que hierva. Luego, reduce la temperatura y deja cocinar a fuego medio durante 20 minutos.

Paso 4

Retira las hojas de menta. Luego, vierte el jarabe junto con las rodajas de jengibre en una botella limpia y deja que se enfríe. Guárdalo en el refrigerador cerrado herméticamente.

Paso 5

Für den Ingwer-Minz Spritzer

Lava el limón y córtalo en rodajas finas.

Paso 6

Pon las rodajas de limón junto con los cubitos de hielo en los vasos. Agrega el jarabe de jengibre y el gin.

Paso 7

Agrega el agua. Finalmente, decora con hojas de menta fresca.

Variante: für eine alkoholfreie Variante den Gin weglassen.

Ingredientes

Para el sirope
Para la mezcla de jengibre y menta

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