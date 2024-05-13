Kleinwalsertaler Käsknöpfle
- Vegetarianos
- Clásicos
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"Kleinwalsertaler Käsknöpfle" es un plato típico de Kleinwalsertal, Austria, que consiste en masa cocida con queso rallado y cebolla caramelizada.
Método
- Tiempo de preparación: 60 min.
- 4 Porciones
Mezcla una masa firme con harina, huevos, un toque de nuez moscada y una pizca de sal. La masa debe quedar un poco densa y formar burbujas. Déjala reposar un ratito.
Pela las cebollas, córtalas en rodajas y pásalas por harina. Calienta el ghee en una sartén, saltea las rodajas de cebolla hasta que estén transparentes, espolvorea una cucharadita de azúcar por encima y déjalas dorar lentamente hasta que estén doradas.
Pon a hervir una olla grande con agua salada. Mientras tanto, ralla el queso de montaña. Agrega la masa en porciones al agua hirviendo usando un utensilio para hacer spätzle. Retira los spätzle que suben a la superficie con una espumadera y enjuágalos con agua fría. Reserva un poco del agua de cocción.
Luego, añade los spätzle a una sartén caliente. Agrega el queso rallado y un poco del agua de cocción. Mezcla todo bien. Finalmente, sazona con sal y pimienta gruesa. Sirve los spätzle en platos previamente calentados y decora con las cebollas y un poco de cebollino.