Paso 3

Pon a hervir una olla grande con agua salada. Mientras tanto, ralla el queso de montaña. Agrega la masa en porciones al agua hirviendo usando un utensilio para hacer spätzle. Retira los spätzle que suben a la superficie con una espumadera y enjuágalos con agua fría. Reserva un poco del agua de cocción.