Coconut macaroons on grey cloth with fir branch, star anise and fairy lights in background
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Kokosbusserl - Kokosmakronen

  • Clásicos
  • Dulces
  • Vegetarianos
  • dessert

"Kokosbusserl" son macarons de coco austriacos, hechos con claras de huevo, azúcar y coco rallado, conocidos por su textura ligera y esponjosa. Se disfrutan todo el año.

Método

  • Tiempo de preparación: 25 min.
  • 120 Piezas
Paso 1

Bate las claras a punto de nieve e incorpora el azúcar glas hasta obtener una crema espesa.

Paso 2

Mezcla esta crema con el coco rallado y el zumo de limón.

Paso 3

Con una cucharilla, coloca pequeños montones en una bandeja de horno forrada con papel de hornear y hornea a 180 °C durante unos 15 minutos hasta que se doren.

Ingredientes

Para los macarons

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