Kokosbusserl - Kokosmakronen
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- dessert
"Kokosbusserl" son macarons de coco austriacos, hechos con claras de huevo, azúcar y coco rallado, conocidos por su textura ligera y esponjosa. Se disfrutan todo el año.
Método
- Tiempo de preparación: 25 min.
- 120 Piezas
Paso 1
Bate las claras a punto de nieve e incorpora el azúcar glas hasta obtener una crema espesa.
Paso 2
Mezcla esta crema con el coco rallado y el zumo de limón.
Paso 3
Con una cucharilla, coloca pequeños montones en una bandeja de horno forrada con papel de hornear y hornea a 180 °C durante unos 15 minutos hasta que se doren.
Ingredientes
Para los macarons