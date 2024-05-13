Lebkuchen
- Clásicos
- Vegetarianos
- Dulces
- dessert
El Lebkuchen, antiguamente conocido también como pan de miel, forma parte de la repostería navideña desde hace siglos y sigue siendo hoy un clásico del Adviento.
Método
- Tiempo de preparación: 60 min.
- 4 Bandejas
Mezcla la harina de centeno con el polvo de hornear y combina con la mantequilla.
Añade azúcar glas, especias, cáscara de limón finamente rallada, miel y los huevos.
Amasa la masa, deja reposar durante 1 hora, extiende y corta con moldes.
Antes de hornear, cepilla con huevo y espolvorea con nueces.
Im vorgeheizten Backofen bei 180° C für ca. 8 - 10 Minuten backen.
Decora el Lebkuchen de forma artística con glaseado de azúcar o frutas confitadas, según el gusto.
Consejo: Al almacenar los Lebkuchen, se pueden colocar trozos de manzana en la lata de galletas. Estos ayudan a mantener la suavidad del Lebkuchen y también le añaden un aroma único.