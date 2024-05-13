2 paquetes de especias para Lebkuchen (Es una mezcla de especias típicamente utilizada en la preparación de Lebkuchen, las cuales pueden incluir canela, clavo de olor, jengibre, nuez moscada, pimienta negra y a veces cardamomo y anís. Esta mezcla de especias le da al Lebkuchen su sabor característico y aromático.)