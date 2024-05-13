Star-shaped gingerbread cookies with colourful sugar glaze in a wooden bowl on a rustic wooden table.
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Lebkuchen

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El Lebkuchen, antiguamente conocido también como pan de miel, forma parte de la repostería navideña desde hace siglos y sigue siendo hoy un clásico del Adviento.

Método

  • Tiempo de preparación: 60 min.
  • 4 Bandejas
Paso 1

Mezcla la harina de centeno con el polvo de hornear y combina con la mantequilla.

Paso 2

Añade azúcar glas, especias, cáscara de limón finamente rallada, miel y los huevos.

Paso 3

Amasa la masa, deja reposar durante 1 hora, extiende y corta con moldes.

Paso 4

Antes de hornear, cepilla con huevo y espolvorea con nueces.

Paso 5

Im vorgeheizten Backofen bei 180° C für ca. 8 - 10 Minuten backen.

Paso 6

Decora el Lebkuchen de forma artística con glaseado de azúcar o frutas confitadas, según el gusto.

Consejo: Al almacenar los Lebkuchen, se pueden colocar trozos de manzana en la lata de galletas. Estos ayudan a mantener la suavidad del Lebkuchen y también le añaden un aroma único.

Ingredientes

Para el Lebkuchen
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