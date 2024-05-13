Linzer eyes with apricot jam and powdered sugar on glass plate, beside sieve, candle and fir branch.
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Linzer Augen

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Las Linzer Augen son galletas austriacas con masa de almendras y mermelada, típicamente de frambuesa, con agujeros en la capa superior.

Método

  • Tiempo de preparación: 40 min.
  • 25 Piezas
Paso 1

Corta la mantequilla fría en pequeños trozos y desmigaja rápidamente con la harina.

Paso 2

Añade el azúcar, el huevo, el azúcar de vainilla y la cáscara de limón rallada, y mezcla rápidamente hasta obtener una masa suave. Deja reposar en el refrigerador durante al menos media hora.

Paso 3

Extiende la masa hasta que tenga aproximadamente 3 mm de grosor. Corta discos con un cortador de bordes dentados. En la mitad de los discos, haz agujeros usando un cortador especial o uno pequeño.

Paso 4

Coloca los discos en una bandeja para hornear. Hornea en el horno precalentado a 200 °C durante unos 10 minutos hasta que estén dorados.

Paso 5

Después de hornear, unta las partes inferiores con mermelada. Coloca las partes superiores encima y espolvorea con azúcar glas.

Consejo: Los Linzer Augen deben conservarse unos 14 días hasta que estén tiernos. Guárdalos en una caja metálica hermética.

Ingredientes

Para las Linzer Augen

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