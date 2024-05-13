Linzer Augen
- Clásicos
- Vegetarianos
- Dulces
- dessert
Las Linzer Augen son galletas austriacas con masa de almendras y mermelada, típicamente de frambuesa, con agujeros en la capa superior.
Método
- Tiempo de preparación: 40 min.
- 25 Piezas
Corta la mantequilla fría en pequeños trozos y desmigaja rápidamente con la harina.
Añade el azúcar, el huevo, el azúcar de vainilla y la cáscara de limón rallada, y mezcla rápidamente hasta obtener una masa suave. Deja reposar en el refrigerador durante al menos media hora.
Extiende la masa hasta que tenga aproximadamente 3 mm de grosor. Corta discos con un cortador de bordes dentados. En la mitad de los discos, haz agujeros usando un cortador especial o uno pequeño.
Coloca los discos en una bandeja para hornear. Hornea en el horno precalentado a 200 °C durante unos 10 minutos hasta que estén dorados.
Después de hornear, unta las partes inferiores con mermelada. Coloca las partes superiores encima y espolvorea con azúcar glas.
Consejo: Los Linzer Augen deben conservarse unos 14 días hasta que estén tiernos. Guárdalos en una caja metálica hermética.