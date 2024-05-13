Mandelgugelhupf
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- dessert
El "Mandelgugelhupf" es un pastel austriaco en forma de anillo, hecho con almendras y a menudo aromatizado con canela o vainilla. Se espolvorea con azúcar en polvo.
Método
- Tiempo de preparación: 50 min.
- 10 Porciones
Engrasa el molde con mantequilla derretida y precalienta el horno a 180 °C.
Bate las yemas con azúcar glas hasta que estén espumosas. Añade un chorrito de licor de nuez o ron y azúcar de vainilla.
Desmenuza finamente el pan tostado. Mézclalo con la harina y las almendras ralladas. Incorpóralo a la mezcla de yemas y remueve enérgicamente.
Bate las claras de huevo con azúcar granulada hasta obtener punto de nieve firme. Incorpora las claras montadas a la mezcla. Vierte en el molde preparado. Hornea durante 45-50 minutos.
Deja enfriar el Gugelhupf un poco, luego desmóldalo. Calienta ligeramente la mermelada de albaricoque y unta el Gugelhupf con ella.
Tuesta las láminas de almendra en una sartén antiadherente sin grasa a fuego bajo hasta que estén ligeramente doradas. Espolvorea el Gugelhupf con ellas y deja que la mermelada se seque.