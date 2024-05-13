Marillenpalatschinken
- Clásicos
- Dulces
- Vegetarianos
- dessert
"Marillenpalatschinken" son crepes austriacos y húngaros rellenos de mermelada de albaricoque, a menudo espolvoreados con azúcar en polvo. Se disfrutan calientes o fríos.
Método
- Tiempo de preparación: 30 min.
- 4 Porciones
Bate la leche con harina, azúcar y sal, incorpora los huevos poco a poco. Si se forman grumos, cuela la masa a través de un tamiz. Deja reposar la masa durante aproximadamente 15 minutos.
Precalienta el horno a 50 °C. Calienta una sartén antiadherente (Ø 24 cm) y úntala ligeramente con aceite (usa una brocha de cerdas naturales). Vierte suficiente masa para cubrir ligeramente el fondo de la sartén. Inclina la sartén ligeramente y luego gírala para que la masa se distribuya uniformemente. Cuando la parte superior esté seca y la parte inferior esté dorada, voltea la crepe.
Cocina más crepes con la masa restante de la misma manera. Apila los crepes cocidos unos sobre otros y mantenlos calientes en el horno precalentado.
Calienta la mermelada y, si lo deseas, añádele un poco de ron. Unta los crepes con la mermelada, enróllalos, sírvelos en platos precalentados y espolvorea con azúcar glas. Decora con nata montada y hojas de menta.