Paso 2

Precalienta el horno a 50 °C. Calienta una sartén antiadherente (Ø 24 cm) y úntala ligeramente con aceite (usa una brocha de cerdas naturales). Vierte suficiente masa para cubrir ligeramente el fondo de la sartén. Inclina la sartén ligeramente y luego gírala para que la masa se distribuya uniformemente. Cuando la parte superior esté seca y la parte inferior esté dorada, voltea la crepe.