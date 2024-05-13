Pancakes with powdered sugar on blue-and-white plates, jam jar and powdered sugar sifter beside them.
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Marillenpalatschinken

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"Marillenpalatschinken" son crepes austriacos y húngaros rellenos de mermelada de albaricoque, a menudo espolvoreados con azúcar en polvo. Se disfrutan calientes o fríos.

Método

  • Tiempo de preparación: 30 min.
  • 4 Porciones
Paso 1

Bate la leche con harina, azúcar y sal, incorpora los huevos poco a poco. Si se forman grumos, cuela la masa a través de un tamiz. Deja reposar la masa durante aproximadamente 15 minutos.

Paso 2

Precalienta el horno a 50 °C. Calienta una sartén antiadherente (Ø 24 cm) y úntala ligeramente con aceite (usa una brocha de cerdas naturales). Vierte suficiente masa para cubrir ligeramente el fondo de la sartén. Inclina la sartén ligeramente y luego gírala para que la masa se distribuya uniformemente. Cuando la parte superior esté seca y la parte inferior esté dorada, voltea la crepe.

Paso 3

Cocina más crepes con la masa restante de la misma manera. Apila los crepes cocidos unos sobre otros y mantenlos calientes en el horno precalentado.

Paso 4

Calienta la mermelada y, si lo deseas, añádele un poco de ron. Unta los crepes con la mermelada, enróllalos, sírvelos en platos precalentados y espolvorea con azúcar glas. Decora con nata montada y hojas de menta.

Ingredientes

Para los crepes rellenos de mermelada de albaricoque

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