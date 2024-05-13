Marmorgugelhupf
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- dessert
"Marmorgugelhupf" es un bizcocho marmoleado, horneado en un molde de anillo típico de Austria.
Método
- Tiempo de preparación: 55 min.
- 10 Porciones
Precalienta el horno a aproximadamente 170 °C y unta el molde de Gugelhupf con mantequilla derretida.
Bate la mantequilla con las yemas de huevo hasta que estén espumosas. Agrega el azúcar glas y bate hasta que esté cremoso. Añade el azúcar avainillado y un poco de ralladura de limón.
Bate las claras de huevo con azúcar hasta obtener picos firmes. Mezcla la harina con el polvo de hornear y añade la mitad de esta mezcla a la masa de yemas junto con la leche. Luego, incorpora alternando la mezcla de claras de huevo y la harina restante.
Llena un poco menos de la mitad del molde de Gugelhupf con la masa. Colorea el resto con cacao en polvo oscuro y agrega un toque de ron para dar sabor, luego incorporalo a la masa en el molde.
Pasa el mango de una cuchara de madera de forma ondulada a través de ambas masas.
Hornea durante 50 a 55 minutos. Deja enfriar un poco antes de desmoldar. Una vez completamente frío, espolvorea con azúcar glas.
Ingredientes
¿Sabías que...?
El Marmorgugelhupf no puede faltar en la vitrina de ninguna buena cafetería. Junto con el Apfelstrudel y la Sachertorte, es uno de los postres más apreciados para acompañar un "Kleiner Brauner", un "Melange" y otras muchas preparaciones de café.