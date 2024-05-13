¿Sabías que...?

El éxito tiene muchos padres, también el Gugelhupf. Así son los austriacos, convencidos de que "su" Gugelhupf se remonta a una conexión entre la palabra en alemán medio para la capucha marrón de los monjes y la levadura (gugele-hopf). Suena lógico. Sin embargo, también suena lógica la interpretación francesa que atribuye el "Kouglhof" alsaciano a un postre que, según la leyenda, los Tres Reyes Magos llevaron consigo como alimento en su largo camino, envuelto en sus turbantes.