Chocolate bundt cake with hazelnuts on a cake plate, alongside a milk jug and sugar bowl.
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Nuss-Schokolade-Gugelhupf

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El "Nuss-Schokolade-Gugelhupf" es un pastel austriaco de nuez y chocolate, hecho en un molde con agujero, con una textura densa y húmeda, popular con café.

Método

  • Tiempo de preparación: 55 min.
  • 10 Porciones
Paso 1

Para la masa

Bate las yemas con el azúcar glas hasta que estén espumosas. Añade la mantequilla a temperatura ambiente y sigue batiendo hasta que esté espumosa.

Paso 2

Precalienta el horno a 180 °C aproximadamente y unta el molde con mantequilla derretida.

Paso 3

Bate las claras con una pizca de sal y azúcar granulado a punto de nieve. Derrite el chocolate al baño maría.

Paso 4

Mezcla la harina con el polvo de hornear y agrégala a la mezcla de yemas junto con las nueces ralladas, el cacao en polvo y el chocolate líquido. Incorpora cuidadosamente las claras batidas a punto de nieve.

Paso 5

Vierte la mezcla en el molde y hornea durante unos 50-55 minutos. Deja enfriar y desmolda. Espolvorea con azúcar en polvo o cubre con el glaseado.

Paso 6

Para el glaseado

Parte el chocolate en trozos gruesos y remueve con la mantequilla y el aceite de coco sobre vapor caliente hasta que todo se haya derretido. Deja enfriar sin dejar de remover. Extiende la mermelada de grosella sobre el bizcocho caliente y cubre con el glaseado. Espolvorea con frutos secos.

Ingredientes

Para la masa
Para el glaseado de chocolate

¿Sabías que...?

El éxito tiene muchos padres, también el Gugelhupf. Así son los austriacos, convencidos de que "su" Gugelhupf se remonta a una conexión entre la palabra en alemán medio para la capucha marrón de los monjes y la levadura (gugele-hopf). Suena lógico. Sin embargo, también suena lógica la interpretación francesa que atribuye el "Kouglhof" alsaciano a un postre que, según la leyenda, los Tres Reyes Magos llevaron consigo como alimento en su largo camino, envuelto en sus turbantes.

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