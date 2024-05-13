Nuss-Schokolade-Gugelhupf
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El "Nuss-Schokolade-Gugelhupf" es un pastel austriaco de nuez y chocolate, hecho en un molde con agujero, con una textura densa y húmeda, popular con café.
Método
- Tiempo de preparación: 55 min.
- 10 Porciones
Para la masa
Bate las yemas con el azúcar glas hasta que estén espumosas. Añade la mantequilla a temperatura ambiente y sigue batiendo hasta que esté espumosa.
Precalienta el horno a 180 °C aproximadamente y unta el molde con mantequilla derretida.
Bate las claras con una pizca de sal y azúcar granulado a punto de nieve. Derrite el chocolate al baño maría.
Mezcla la harina con el polvo de hornear y agrégala a la mezcla de yemas junto con las nueces ralladas, el cacao en polvo y el chocolate líquido. Incorpora cuidadosamente las claras batidas a punto de nieve.
Vierte la mezcla en el molde y hornea durante unos 50-55 minutos. Deja enfriar y desmolda. Espolvorea con azúcar en polvo o cubre con el glaseado.
Para el glaseado
Parte el chocolate en trozos gruesos y remueve con la mantequilla y el aceite de coco sobre vapor caliente hasta que todo se haya derretido. Deja enfriar sin dejar de remover. Extiende la mermelada de grosella sobre el bizcocho caliente y cubre con el glaseado. Espolvorea con frutos secos.
Ingredientes
¿Sabías que...?
El éxito tiene muchos padres, también el Gugelhupf. Así son los austriacos, convencidos de que "su" Gugelhupf se remonta a una conexión entre la palabra en alemán medio para la capucha marrón de los monjes y la levadura (gugele-hopf). Suena lógico. Sin embargo, también suena lógica la interpretación francesa que atribuye el "Kouglhof" alsaciano a un postre que, según la leyenda, los Tres Reyes Magos llevaron consigo como alimento en su largo camino, envuelto en sus turbantes.