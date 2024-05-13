Paso 2

Mientras tanto, coloca la harina con una pizca de sal en un recipiente grande y mezcla. Agrega la mezcla de levadura, la mantequilla y los huevos, y amasa todo con las varillas de la batidora eléctrica hasta obtener una masa suave. Alternativamente, espolvorea un poco de harina sobre una superficie de trabajo y trabaja la masa a mano. Luego, coloca la masa en un recipiente espolvoreado con un poco de harina, cúbrela con un paño de cocina y déjala reposar a temperatura ambiente durante 1 hora.