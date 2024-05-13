Osterkränze
- Clásicos
- Dulces
- Vegetarianos
- dessert
Los 'Osterkränze' son rosquillas dulces decoradas con glaseado y huevos de colores, ideales para la Pascua.
Método
- Tiempo de preparación: 45 min.
- 6 Piezas
Mezcla la miel y la levadura con la leche hasta que la levadura se disuelva por completo. Deja reposar hasta que se formen pequeñas burbujas.
Mientras tanto, coloca la harina con una pizca de sal en un recipiente grande y mezcla. Agrega la mezcla de levadura, la mantequilla y los huevos, y amasa todo con las varillas de la batidora eléctrica hasta obtener una masa suave. Alternativamente, espolvorea un poco de harina sobre una superficie de trabajo y trabaja la masa a mano. Luego, coloca la masa en un recipiente espolvoreado con un poco de harina, cúbrela con un paño de cocina y déjala reposar a temperatura ambiente durante 1 hora.
Tras la fase de reposo, precalienta el horno a 180 °C.
Espolvorea una superficie de trabajo con harina. Divide la masa en seis partes. Forma los trozos de masa en rollos de aproximadamente 25 cm de largo. Luego, con un cuchillo afilado, haz dos cortes a lo largo de cada rollo. Trenza los tres trozos de masa formando una trenza. Cierra los extremos para formar un círculo.
Pincela las coronas con un poco de leche antes de hornearlas.
Hornea a la misma temperatura durante unos 25 - 30 minutos hasta que se doren.
Deja enfriar después de hornear. Antes de servir, coloca un huevo de Pascua en el centro y disfrútalo con mantequilla y mermelada.