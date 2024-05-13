Paso 1

En primer lugar, retira con cuidado las espinas de los filetes de pescado con unas pinzas de cocina y córtalos en trozos del tamaño de un bocado. Quita las pepitas a los pimientos y, si deseas una sopa de pescado más picante, también a la guindilla, y córtalos en tiras. Pica finamente la cebolla y corta el tocino en dados pequeños.