Pannonische Fischsuppe
- Pescado
- soup
La "Pannonische Fischsuppe" es una sopa de pescado de Pannonia, con un sabor ahumado, servida caliente como plato principal o entrante.
Método
- Tiempo de preparación: 30 min.
- 6 Porciones
En primer lugar, retira con cuidado las espinas de los filetes de pescado con unas pinzas de cocina y córtalos en trozos del tamaño de un bocado. Quita las pepitas a los pimientos y, si deseas una sopa de pescado más picante, también a la guindilla, y córtalos en tiras. Pica finamente la cebolla y corta el tocino en dados pequeños.
Calienta la mantequilla en una olla para sopa y rehoga brevemente la cebolla y el tocino. Añade el pimentón y exprime el ajo por encima. Cocina todo a fuego lento durante unos 15 a 20 minutos, removiendo varias veces. Añade 1 o 2 cucharadas de caldo de pescado o sopa de verduras cada vez que sea necesario.
Consejo: Esta sopa adquiere un sabor completamente distinto si en lugar de pimentón se cortan unas verduras de raíz en tiras muy finas y se prepara la sopa con ellas. El azafrán de Burgenland remojado es un excelente condimento adicional.
A continuación, espolvorea el pimentón , añade la pasta concentrada de tomate y los trozos de pescado. Mezcla todo con cuidado. Vierte el resto del caldo de pescado caliente y cocina los trozos de pescado durante unos minutos hasta que rompa a hervir.
Saca los trozos de pescado y colócalos en platos previamente calentados. Sazona la sopa de pescado con sal y pimienta. Si tienes, añade la leche de carpa y deja infusionar brevemente. Ajusta nuevamente el sabor. Vierte la sopa terminada sobre los trozos de pescado. Adorna cada plato con una pequeña porción de crema agria o nata y sirve inmediatamente.