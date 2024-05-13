Hands garnishing a glass with ice cubes and fruit with fresh herbs; glasses with syrup nearby.
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Pfirsich-Thymian-Spritzer

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El 'Pfirsich-Thymian-Spritzer' es una bebida refrescante de verano con jarabe casero de durazno y tomillo, ideal como aperitivo en cenas con amigos.

Método

  • Tiempo de preparación: 5 min.
  • 2 Vasos
Paso 1

Para el Pfirsich-Thymian-Sirup

Lava los melocotones, córtalos por la mitad, quítales el hueso y córtalos en dados finos.

Paso 2

Parte el limón por la mitad y exprímelo. Lava la ramita de tomillo.

Paso 3

Coloca todos los ingredientes en una olla, revuelve bien y deja hervir. Deja cocinar a fuego lento durante 15 minutos, revolviendo constantemente. Luego, usa una licuadora de mano para triturar.

Paso 4

Vierte el jarabe en una botella limpia y déjalo enfriar. Guárdalo bien cerrado en el refrigerador.

Paso 5

Für den Pfirsich-Thymian-Spritzer

Lava el melocotón y córtalo en rodajas finas. Lava las ramitas de tomillo.

Paso 6

Coloca los cubitos de hielo, las rodajas de melocotón y las ramitas de tomillo en los vasos. Añade el sirope y completa con Prosecco (o zumo de manzana con gas).

Ingredientes

Para el sirope casero de melocotón y tomillo
Para el refresco

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