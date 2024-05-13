Pfirsich-Thymian-Spritzer
- Bebidas
- Vegetarianos
El 'Pfirsich-Thymian-Spritzer' es una bebida refrescante de verano con jarabe casero de durazno y tomillo, ideal como aperitivo en cenas con amigos.
Método
- Tiempo de preparación: 5 min.
- 2 Vasos
Para el Pfirsich-Thymian-Sirup
Lava los melocotones, córtalos por la mitad, quítales el hueso y córtalos en dados finos.
Parte el limón por la mitad y exprímelo. Lava la ramita de tomillo.
Coloca todos los ingredientes en una olla, revuelve bien y deja hervir. Deja cocinar a fuego lento durante 15 minutos, revolviendo constantemente. Luego, usa una licuadora de mano para triturar.
Vierte el jarabe en una botella limpia y déjalo enfriar. Guárdalo bien cerrado en el refrigerador.
Für den Pfirsich-Thymian-Spritzer
Lava el melocotón y córtalo en rodajas finas. Lava las ramitas de tomillo.
Coloca los cubitos de hielo, las rodajas de melocotón y las ramitas de tomillo en los vasos. Añade el sirope y completa con Prosecco (o zumo de manzana con gas).