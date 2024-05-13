Wusstet ihr, dass …?

Los arándanos rojos crecen en el área alpina hasta altitudes superiores a 2.000 metros. Las bayas silvestres, que se cosechan desde finales del verano hasta el otoño, son ricas en vitaminas y minerales. El ácido benzoico, ascórbico y salicílico le dan a los arándanos rojos su característico sabor amargo. No solo en Tirol se consideran un remedio casero probado, por ejemplo, contra los resfriados.