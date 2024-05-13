Preiselbeermarmelade
- Dulces
- Vegetarianos
La Preiselbeermarmelade es una mermelada de arándanos rojos, o "Granten" en Tirol, que acompaña al Wiener Schnitzel, platos de caza, palatschinken y yogur.
Método
- Tiempo de preparación: 30 min.
- 7 Tarros
Lava los arándanos y mézclalos con agua y azúcar.
Deja la mezcla en infusión durante unas horas.
Después, cocina a fuego lento durante 20 minutos y luego vierte inmediatamente en frascos con tapa de rosca.
Consejo: Limpia los frascos y las tapas de rosca con agua hirviendo antes para esterilizarlos. Al verter, limpia cualquier residuo de mermelada en los bordes de los frascos con papel de cocina o un paño limpio. Cierra cuidadosamente los frascos inmediatamente después de llenarlos.
Ingredientes
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Los arándanos rojos crecen en el área alpina hasta altitudes superiores a 2.000 metros. Las bayas silvestres, que se cosechan desde finales del verano hasta el otoño, son ricas en vitaminas y minerales. El ácido benzoico, ascórbico y salicílico le dan a los arándanos rojos su característico sabor amargo. No solo en Tirol se consideran un remedio casero probado, por ejemplo, contra los resfriados.